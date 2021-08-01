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100-летнего бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен будут судить в Германии

100-летнего бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен будут судить в Германии

Бывший охранник в нацистском концлагере Заксенхаузен под Берлином, в столетнем возрасте предстанет перед судом осенью этого года - через 76 лет после окончания Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на Reuters.

Окружной суд Нойруппина признал обвинения в соучастии в убийстве по 3500 делам, и судебный процесс намечен на октябрь.

Обвиняемый должен иметь возможность предстать перед судом от двух до двух с половиной часов в день, сообщил представитель суда.

Обвиняемый, имя которого не было названо в соответствии с немецкими законами о СМИ в отношении подозреваемых, как сообщается, работал с 1942 по 1945 год охранником лагеря в Заксенхаузене, где около 200 000 человек были заключены в тюрьму и 20 000 убиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии открыли дело против 95-летнего бывшего охранника лагеря советских военнопленных

В то время как число подозреваемых в нацистских преступлениях сокращается, прокуратура все еще пытается привлечь людей к ответственности.

Знаменательный приговор в 2011 году открыл путь к большему количеству судебных преследований, поскольку работа в концентрационном лагере впервые была признана основанием для вины без доказательств конкретного преступления.

Автор: 

Германия (6926) концлагерь (44)


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Топ комментарии
+39
Лучше бы немцы закрыли Севпоток 2- это реальное сопротивление фашизму. А садить столетних марзматиков - похоже на маразм системы.
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01.08.2021 17:08
+26
Деду в 100 лет абсолютно пох. Он в тюрьме будет сидеть лучше,чем другие в доме престарелвх живут.
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01.08.2021 17:02
+15
Ой, пля...
Не гони туфту...

Штанмайер, Шредер откровенно работают на врага против Германии.
Меркельша-КГБ-ка тоже на подсосе готовится на должность в Газпром на паРаше а он здесь вещает про немецкий закон.

Нацики как были сранью, так и остались...
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01.08.2021 17:31
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С.А.Бандера как раз в Заксенхаузен сидел с 1942 по 1944.
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01.08.2021 17:30 Ответить
Может и знал его? Там был "элитный концлагерь", для особых заключенных- всякие европейские, свергнутые, провинившиеся правители (к примеру, румынские и т.д).Т.е все друг с другом знались и разрешалось даже покидать его на шопинг в город иногда.
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01.08.2021 17:39 Ответить
Яша Джугашвили там же ошивался.
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01.08.2021 17:40 Ответить
Ну я и говорю, что простых дуда не сажали. Но этот отморозок, самоубийцем оказался. Бывает...
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01.08.2021 17:46 Ответить
*туда
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01.08.2021 17:47 Ответить
Хто виявився " самоубийцем"?
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01.08.2021 18:50 Ответить
отморозок.
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01.08.2021 19:57 Ответить
Цирк на дроті.
Ця вистава для ***** та його КаГеБешной свори.
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01.08.2021 17:31 Ответить
Скільки вже можна ту другу світову бентежити? Після неї мільйони загинули в інших війнах.
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01.08.2021 17:37 Ответить
Військові злочини і злочини проти людства строку давності не мають. Якось так.
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01.08.2021 18:56 Ответить
Чому комуняки не засуджені,чому інші не засуджені? Це все маячня.
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01.08.2021 19:03 Ответить
Так, зауваження слушне. Але претензія до наших батьків і частково до нас самих. Бо Союз розвалили, а комуністів до відповідальності не притягли.
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01.08.2021 19:12 Ответить
Та у світі немає ні в кого претензій до комуняк.Не тільки ж українці від них постраждали.
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01.08.2021 22:57 Ответить
Бо Германія зробила за них 1/2 роботи. Правда з цього нічого не вийшло, але напрям був вибраний зрозуміло (зараз зрозуміло) - світова пролетарська революція.
Германія підставилась. Вірніше вона почала агресивну політику у Європі раніше Союзу - захоплення сусідніх країн.
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02.08.2021 10:23 Ответить
Московиты, донбаситы, лукашисты и другие, подобные им отбросы человечества, вы должны вдуматься, если есть чем, СТОЛЕТНЕГО! Вас это тоже ждёт.
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01.08.2021 17:39 Ответить
они стоко не проживут
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01.08.2021 18:10 Ответить
А коли вже будуть судити охоронців радянських концлагерів??? Доречі, ці виродки ще й досі живі, непогано почуваються в Україні, бо в свій час жерли в тилу непогану "вєртухаєву" пайку, а тепер ці потвори шльондрають в "бєссмєртних палках" на "девятаємая" та видають себе за "вєтєранав"... Хоч одну цю НКВДіську наволоч засудили в Україні за 30 років Незалежності??? НІ... Це одна з причин - чому ми й досі живемо у "постсовку", бо неможливо будувати нову Незалежну Україну, спираючись на гнилий підмурок "совка", котрими є "вытираны" НКВД, "вохровцы" та інша мерзота, котра давно мала б понести покарання у незалежній країні, так само, як зараз судитимуть 100 річного "вохровця" з Заксенхавзену...
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01.08.2021 17:41 Ответить
Их потомки сейчас при власти, так, что им ничего не грозит.
А действующие штатные вышиватники на этом сайте, в основном, тоже кацапская агентура и играют роль тупых хохлов на радость кацапам, подобно лысому в вышыванке в 95-м квартале.
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01.08.2021 17:53 Ответить
3.14здиш, як дихаєш, падло касабське зашкварене.
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01.08.2021 20:01 Ответить
Не пались так откровенно
Лишат мивины.
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01.08.2021 20:10 Ответить
Каце, соломки під шконку вже насипали, підмився і бігом на своє робоче місце, а то паханів розізлиш.
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01.08.2021 20:21 Ответить
Та не кацап він, а просто кац. Досі не дійшло?
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02.08.2021 11:36 Ответить
А я ЩО написав?
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02.08.2021 13:10 Ответить
Перепрошую.
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02.08.2021 15:56 Ответить
Та ні за що.
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02.08.2021 16:03 Ответить
интересные данные... с 1942 по 1945 там было убито 20 тыс человек.
а где легендарные 6 млн., и это только одной народности?
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01.08.2021 17:56 Ответить
Ну, про 6 млн. вже говорять не так голосно і те тільки тоді, коли з бундесів треба викачати черговий "транш" для підтримк штанів і на "поголити пейси".
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01.08.2021 18:54 Ответить
За даними Червоного Хреста, в німецьких концтаборах під час WW2 загинуло близько 300 тисяч людей. В Освєнцимі (Аушвіц), згідно з його архівом, з різних причин, здебільшого від тифу - близько 70 тисяч. Саме скільки свідоцтв про смерть було в тому архіві, який після розпаду совка російська влада передала Німеччині. Але чомусь ці вельми скромні (у порівнянні з загальною кількістю загиблих у тій війні) цифри так само скромно не афішуються. Здогадайтеся з трьох разів чому.
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02.08.2021 11:51 Ответить
Щось мені підказує, що це пов'язано з невідповідністю цих данних спискам, поданим жидівськими організаціями задля компенсації шкоди завданої їм нацистами. Більше постраждалих - більші й відшкодування. В Нюрнберзі на допиті в судовому засіданні начальник Аушвіцу в деталях доповідав про його потужності по знищенню людей, виходило так,що технологічні обмеження "обладнання"не давали можливості знищити стільки людей, скільки зараз заявляють деякі жидівські "дослідники холокосту".
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02.08.2021 13:06 Ответить
Дякую, спробую ознайомитись детальніше.
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02.08.2021 17:59 Ответить
Ось іще: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83 Норман Фінкельштейн - притомний дядько, чиє життя і діяльність заслуговують на повагу. Чесний і тому бідний. Свого часу переслухав багато його виступів і лекцій.
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02.08.2021 20:44 Ответить
Ну то ж не единственный лагерь, где евреев мочили.
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01.08.2021 22:41 Ответить
то есть было еще минимум ТРИСТА таких лагерей, верно?
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02.08.2021 01:19 Ответить
Это при условии, что продуктивность лагерей одинаковая. Но скорее всего это не так.
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02.08.2021 01:28 Ответить
Яка "продуктівность"? Продуктівность каторжної праці в'язнів концтаборів?
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02.08.2021 11:52 Ответить
Продуктивность "окончательного решения еврейского вопроса". Это же очевидно
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02.08.2021 14:28 Ответить
Відчувається математичний підхід до definition.
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02.08.2021 16:07 Ответить
В'язні концтаборів використовувалися як безкоштовна робоча сила. "Єврєйскій вопрос" німці запросто могли б вирішити за 3-4 місяці шляхом масових розстрілів, але цього чомусь не сталося. Ви ніколи не замислювалися - чому? Чи воліли повторювати пропагандистську мантру? Краще ознайомтеся з цим питанням, хоча матеріалів у Інтернеті лишилося мало.
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02.08.2021 16:11 Ответить
Я читал версию, что как раз массовыми расстрелами проблема не решалась. Именно поэтому нацистам пришлось изобретать все эти циклоны и газенвагены. Вы попробуйте расстрелять несколько миллионов человек в короткие сроки. Рука устанет. А еще раньше кукуха улетит. Немцы - не кацапы. Там таких самородков, как https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Блохин , небыло.
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02.08.2021 16:19 Ответить
***** тоже суд жде. Навіть коли вонО здохне у себе в крємльовськом бункері.
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01.08.2021 17:56 Ответить
это вряд ли
- к примеру ни один организатор Голодомора или геноцида украинского народа не был НИ где в Мире осужден..
- украинцы это не евреи, хотя и выбирают евреев на топ.должности постоянно..
вот такие вот дела..
А Израиль геноцид украинцев не признает кстати, потому что евреи и создали в основном СССР и подпитывали его все время - от ядерной бомбы до так называемой культуры..
...
ЕВРЕИ КОМПОЗИТОРЫ-ПЕСЕННИКИ В СССР

https://youtu.be/XjpRWCzdLtA


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01.08.2021 18:13 Ответить
100-річного колишнього охоронця концтабору Заксенхаузен судитимуть у Німеччині - Цензор.НЕТ 642https://nv.ua/ukr/ukraine/events/golodomor-1932-33-yaki-krajini-viznali-golodomor-genocidom-ukrajinciv-i-hto-ne-viznav-50126107.html
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01.08.2021 18:44 Ответить
Ну ЯК вони можуть визнати свою провину-злочин, співставний зі злочинами нацистів? В Україні голодомор, жидами організовани і керований ,забрав 4-6 млн. ще 2 млн. в Казахстані, а ще на Кубані в поволжжі. В рф -ії ніхто не рахував, але по результатам перепису 37-року, нехай і скасованого, і розстріляного, рахунок і там іде на МІЛЬОНИ, І ТЕЖ УКРАЇНЦІВ. Тож жиди НІКОЛИ Голодомор не визнають і не сподівайтесь.
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01.08.2021 19:08 Ответить
То треба тоді і нам холокост не визнавати... А нас за це сходу бандерівцями та ХВашиЗДами називати будуть...
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01.08.2021 19:19 Ответить
А ми і не визнавали, до цего часу. Бандерівцями - почесно, а за фожиздов - в гризло.
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01.08.2021 20:02 Ответить
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01.08.2021 20:07 Ответить
Это вы еще не знаете о том, что то, что вы считаете "документальными" материалами о "холокосте", снято после 1945-го года. И еще не знаете о том, что Аушвиц после войны продолжал функционировать, в том числе и для создания этих "документальных материалов", а смертность в нем сильно возросла из за отсутствия Zyklon B.
Это не опечатка, именно из за отсутствия.
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01.08.2021 21:49 Ответить
Т.е. ви хочете сказати, що якби був zyklon B то смертей було б набагато меньше?
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01.08.2021 22:01 Ответить
Рискните потратить время на изучение Zyklon B, назачения, химического состава, рабочих температур. Найдите описание термина "следственный эксперимент". Сопоставьте с реальностью и "историческими документами".
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01.08.2021 22:46 Ответить
Все це звичайно забавно, але навіщо воно мені?
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02.08.2021 08:31 Ответить
В этом нет ничего забавного. Зачем? Что бы перестать смотреть сериалы про "Голобродька" как документальные фильмы.
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02.08.2021 11:01 Ответить
Таке лайно не дививсь, не дивлюсь і дивитись не буду. Не цікавить.
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02.08.2021 11:51 Ответить
Для того, щоби знати правду. Zyklon B використовувався для дезінсекції матраців та одягу в'язнів Аушвіцу. Для цього там був спеціальний будиночок з ретельною герметизацією і вентиляцією. В'язні Аушвіцу працювали на заводі ІГ Фарбен з виробництва штучної гуми. Гіммлер беріг свою робочу силу. А у липовій газовій камері, яку комуністи поспіхом змайстрували через три роки після війни (про що свого часу зізнався Франтішек Піпер, директор музею) навіть двері залишили дерев'яними з ручкою всередині. А напроти через доріжку - гуртожиток есесівців. Якась дивна газова камера, враховуючи надзвичайну небезпечність цианідів. Свого часу розумні люди взяли зразки цегли та штукатурки з усіх "газових камер" Аушвіцу і віддали на аналіз до незалежних лабораторій. В ЖОДНІЙ з них присутність ціанідів виявлена не була. Окрім одної - там, де здійснювалася дезінсекція. Її стіни й досі навіть з зовнішнього боку зберігають характерний для ціанідів синьо-зелений відтінок.
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02.08.2021 12:11 Ответить
с этого места пожалуйста поподробней. Как такое получилось?
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01.08.2021 22:39 Ответить
Деньги могут все в области киноиндустрии, сериал про "Голобродько" это далеко не первая проба пера.
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01.08.2021 22:48 Ответить
Вы хотите сказать, что немцы оставляли живых недотравленых "Циклоном"? Слабо в это верится.
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01.08.2021 22:55 Ответить
Я хочу сказать что, пеницилин изобрели в 1955-м году, а до этого большинство болезней, переносимых вшами, давали очень высокую смертность.
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02.08.2021 11:17 Ответить
Пенициллины - антимикробные препараты, относящиеся к классу β-лактамных антибиотиков. Были открыты Александром Флемингом в 1928 году. (С) Педивикия
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02.08.2021 11:20 Ответить
Ви розчаровуєте...
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02.08.2021 21:36 Ответить
Я б мам хотел в сто лет такая движуха
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01.08.2021 18:15 Ответить
Цікаво, як буде виглядати цей "судовий процес"?

Бувший охоронець нічого не зможе або не просто не захоче відповісти і ніякий лікар не докаже зворотнє. Просто скаже, що нічого не може згадати і на тому всьо)
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01.08.2021 18:21 Ответить
А когда начнут судить и сажать охранников и палачей из ГУЛАГа? Их особо искать не надо - достаточно поднять списки пенсионного фонда в каждой из бывших советских республик.
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01.08.2021 19:01 Ответить
І хто це зараз зробить? На жаль єдина держава що може це зробити зараз дуже слабка.
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01.08.2021 19:18 Ответить
Там почти все этнические евреи, а они типа пострадавшие от рук нацистов. Потому им это не грозит... Да и если какая-то страна попытается это сделать, поднимется такой вой во всех либеральных СМИ, что ее правительство само будет не радо. Потом вмешается великая демократия в лице США, которая пригрозит уже не санкциями, а открытой войной. Ну и, собственно, на этом все и закончится...
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02.08.2021 06:27 Ответить
Колись в майбутньому будемо так судити росіян та їх пособників.
Всіх тих що воювали, просували антиукраїнство чи вели інформаційну війну. Всіх найдемо та стратимо.
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01.08.2021 19:16 Ответить
его адвокат заявит в суде, что он исполнял приказ и боялся за свою семью. и ни один суд не посмеет нарушить его права
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01.08.2021 19:31 Ответить
По законам веймарской республики, которые никто не отменял, любой немец мог отказаться выполнять преступные приказы.
На этом и базировались приговоры нюрбергских процессов.
И, кстати, никаких последствий за невыполнение не было ни разу.
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01.08.2021 19:56 Ответить
Во вы фантазер! Хоть какое то не голословное подтверждение у вас есть?
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01.08.2021 20:56 Ответить
Дурень, учи матчасть!
У тебя сколько классов?
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01.08.2021 21:11 Ответить
Ну судя по вашим аргументам гораздо больше чем у вас.
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02.08.2021 06:45 Ответить
"И, кстати, никаких последствий за невыполнение не было ни разу."
А сами невыполнения были?
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01.08.2021 22:38 Ответить
Интересно дед вобще еще хоть что-то понимает в таком возрасте?
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01.08.2021 20:13 Ответить
Живых комуняк, которые в ГУЛАГЕ работали еще очень много, но их никто не трогает, при том, что в ГУЛАГЕ было уничтожено много евреев, но евреям и Израилю на это наплевать, они все списали на Германию, потому, что Германию можно доить на бабки, а рашку доить кучерявым стремно.
"Первый тост за Холокост" - это не наци, это коммерческий термин.
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01.08.2021 22:00 Ответить
100% влезал пару раз с этим вопросом в холокостосрачи и евреи так нормального ответа и не дали. Но раз евреи не дали - дадим ответ мы своими силами.
Смотрите, Сталин не успел начать мочить исключительно евреев. Он начал прогревать карательную машину, начал подготавливать почку и общественное мнение, но не успел - подох. А то, что было до этого, геноцидом евреев считаться не может, потому, что он геноцидил не избирательно евреев как Элоизыч, а всех подряд. Ну тоесть, когда в ГУЛАГе мочили евреев, остальные народности там мочили точно также. А если убивать всех подряд, то это уже не геноцид.
И сразу на всякий случай сделаю приписку, что Голодомор - это таки геноцид украинцев, потому, что он был направлен на избирательное уничтожение именно украинцев.
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01.08.2021 22:48 Ответить
Вы не сможете получить ответы на исторические вопросы, на которые официальная история вместо документов сложила в общественные архивы художественные фильмы.
Голодомор. Внимательно думая и смотря на все источники... Я, украинец, думаю, что голодомор, вызванный изъятием запасов урожая, был направлен непосредственно на уничтожение самостоятельных сельских хозяйств. Но таковых оказалось большинство именно в Украине.
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01.08.2021 23:07 Ответить
Про Голодомор вы не правы. Если бы жрачку забирали у ВСЕХ крестьян СССР, тогда да, тогда бы вопросов небыло. А так забирали ВСЮ жрачку только у украинских крестьян.
Вы знаете, комуняки хоть и ****** редкостные, но всётаки не идиоты. Они прекрасно понимали что будет, если у населения отобрать ВСЮ жрачку и выставить вооружённые кордоны, чтоб жители не могли просочиться туда, где еда была.

Далее, про единоличные хозяйства вы не правы. Тогда уже во весь рост были колхозы. Кто не хотел идти в колхоз, того паковали в теплушку и везли в Сибирь убирать снег. Такие "единоличники" назывались кулаками. Колхозы как раз грабить было гораздо проще и народ в них вполне благополучно вымер.
Кроме того остались документальные подтверждения того, что этой акцией комуняки хотели убить двух зайцев - выгрести макксимум зерна на продажу и прокормление остальной части СССР и уничтожить регулярно бунтовавшее население, которое ещё помнило Холодный Яр, Махно и прочее. Гуглите и наверняка найдёте.
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01.08.2021 23:21 Ответить
Я думаю вы не до конца увидели мою мысль. Как отбирали урожай я знаю не из архивов, а от своих непоредственных предков. Я знаю что например в Харькове были склады продовольствия и на вооруженых кордонах к городу умирали голодные и истощенные.
Но есть один очень интересный момент. Если попробовать доказать в ООН что, евреи устроили геноцид украинцев то это не зайдет вообще, даже при том, что во мне будет 101% мечтать про это. А вот если попробовать толкнуть тему о том, что коммунисты систематически уничтожают людей, и не 1-2, а минимум около 30% от численности населения на территории, где они приходят к власти, вот это совсем иная перспектива.
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01.08.2021 23:47 Ответить
да, я с вами полностью согласен.
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01.08.2021 23:59 Ответить
Да, по поводу коллективизации я немного погорячился, ещё не всех тогда успели загнать в колхозы. Но то, что выгребали всю еду у всех, включая колхозы и начиная именно с них - это 100%.
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01.08.2021 23:29 Ответить
Ти диви, який хитрожопий бутенко! Укгаїнєц, да.
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02.08.2021 12:14 Ответить
УкгАінєц...
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02.08.2021 21:04 Ответить
* начал подготавливать почку = начал подготавливать почву
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01.08.2021 22:49 Ответить
А у нас охранники гулагов получают военные пенсии с наших налогов, как и судьи которые еще в 1989 году засудили на смерть бывшего воина УПА о чем недавно была статья
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01.08.2021 22:46 Ответить
ПИАРЩИКИ! Б.Я!
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02.08.2021 01:04 Ответить
А 100-летний дед сквозь старческий маразм хотя бы догадается, что его судят? А то будет сидеть на суде и "лыбиться как майская параша"© с выражением морды лица судьи Чауса в труселях.
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02.08.2021 07:05 Ответить
Ну, б.., з століттям!
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02.08.2021 08:10 Ответить
Думаю у деда в голове промелькнула цитата Лаврова - дэбили, бл@.
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02.08.2021 08:33 Ответить
Надо было ему переехать в Украину,здесь ему дали-бы УБД и похоронили с президентским оркестром и почетным караулом,Не повезло мужику.
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02.08.2021 10:04 Ответить
Не смешите охранникам концлагерей только на росийи такой почет.
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02.08.2021 10:12 Ответить
Хороший правовий прецедент: служба в концтаборі - достатня підстава для вини без інших доказів.
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03.08.2021 12:17 Ответить
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