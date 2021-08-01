100-летнего бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен будут судить в Германии
Бывший охранник в нацистском концлагере Заксенхаузен под Берлином, в столетнем возрасте предстанет перед судом осенью этого года - через 76 лет после окончания Второй мировой войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на Reuters.
Окружной суд Нойруппина признал обвинения в соучастии в убийстве по 3500 делам, и судебный процесс намечен на октябрь.
Обвиняемый должен иметь возможность предстать перед судом от двух до двух с половиной часов в день, сообщил представитель суда.
Обвиняемый, имя которого не было названо в соответствии с немецкими законами о СМИ в отношении подозреваемых, как сообщается, работал с 1942 по 1945 год охранником лагеря в Заксенхаузене, где около 200 000 человек были заключены в тюрьму и 20 000 убиты.
В то время как число подозреваемых в нацистских преступлениях сокращается, прокуратура все еще пытается привлечь людей к ответственности.
Знаменательный приговор в 2011 году открыл путь к большему количеству судебных преследований, поскольку работа в концентрационном лагере впервые была признана основанием для вины без доказательств конкретного преступления.
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Ця вистава для ***** та його КаГеБешной свори.
Германія підставилась. Вірніше вона почала агресивну політику у Європі раніше Союзу - захоплення сусідніх країн.
А действующие штатные вышиватники на этом сайте, в основном, тоже кацапская агентура и играют роль тупых хохлов на радость кацапам, подобно лысому в вышыванке в 95-м квартале.
Лишат мивины.
а где легендарные 6 млн., и это только одной народности?
- к примеру ни один организатор Голодомора или геноцида украинского народа не был НИ где в Мире осужден..
- украинцы это не евреи, хотя и выбирают евреев на топ.должности постоянно..
вот такие вот дела..
А Израиль геноцид украинцев не признает кстати, потому что евреи и создали в основном СССР и подпитывали его все время - от ядерной бомбы до так называемой культуры..
...
ЕВРЕИ КОМПОЗИТОРЫ-ПЕСЕННИКИ В СССР
https://youtu.be/XjpRWCzdLtA
Это не опечатка, именно из за отсутствия.
Бувший охоронець нічого не зможе або не просто не захоче відповісти і ніякий лікар не докаже зворотнє. Просто скаже, що нічого не може згадати і на тому всьо)
Всіх тих що воювали, просували антиукраїнство чи вели інформаційну війну. Всіх найдемо та стратимо.
На этом и базировались приговоры нюрбергских процессов.
И, кстати, никаких последствий за невыполнение не было ни разу.
У тебя сколько классов?
А сами невыполнения были?
"Первый тост за Холокост" - это не наци, это коммерческий термин.
Смотрите, Сталин не успел начать мочить исключительно евреев. Он начал прогревать карательную машину, начал подготавливать почку и общественное мнение, но не успел - подох. А то, что было до этого, геноцидом евреев считаться не может, потому, что он геноцидил не избирательно евреев как Элоизыч, а всех подряд. Ну тоесть, когда в ГУЛАГе мочили евреев, остальные народности там мочили точно также. А если убивать всех подряд, то это уже не геноцид.
И сразу на всякий случай сделаю приписку, что Голодомор - это таки геноцид украинцев, потому, что он был направлен на избирательное уничтожение именно украинцев.
Голодомор. Внимательно думая и смотря на все источники... Я, украинец, думаю, что голодомор, вызванный изъятием запасов урожая, был направлен непосредственно на уничтожение самостоятельных сельских хозяйств. Но таковых оказалось большинство именно в Украине.
Вы знаете, комуняки хоть и ****** редкостные, но всётаки не идиоты. Они прекрасно понимали что будет, если у населения отобрать ВСЮ жрачку и выставить вооружённые кордоны, чтоб жители не могли просочиться туда, где еда была.
Далее, про единоличные хозяйства вы не правы. Тогда уже во весь рост были колхозы. Кто не хотел идти в колхоз, того паковали в теплушку и везли в Сибирь убирать снег. Такие "единоличники" назывались кулаками. Колхозы как раз грабить было гораздо проще и народ в них вполне благополучно вымер.
Кроме того остались документальные подтверждения того, что этой акцией комуняки хотели убить двух зайцев - выгрести макксимум зерна на продажу и прокормление остальной части СССР и уничтожить регулярно бунтовавшее население, которое ещё помнило Холодный Яр, Махно и прочее. Гуглите и наверняка найдёте.
Но есть один очень интересный момент. Если попробовать доказать в ООН что, евреи устроили геноцид украинцев то это не зайдет вообще, даже при том, что во мне будет 101% мечтать про это. А вот если попробовать толкнуть тему о том, что коммунисты систематически уничтожают людей, и не 1-2, а минимум около 30% от численности населения на территории, где они приходят к власти, вот это совсем иная перспектива.