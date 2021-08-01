100-летнего бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен будут судить в Германии

Бывший охранник в нацистском концлагере Заксенхаузен под Берлином, в столетнем возрасте предстанет перед судом осенью этого года - через 76 лет после окончания Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на Reuters.

Окружной суд Нойруппина признал обвинения в соучастии в убийстве по 3500 делам, и судебный процесс намечен на октябрь.

Обвиняемый должен иметь возможность предстать перед судом от двух до двух с половиной часов в день, сообщил представитель суда.

Обвиняемый, имя которого не было названо в соответствии с немецкими законами о СМИ в отношении подозреваемых, как сообщается, работал с 1942 по 1945 год охранником лагеря в Заксенхаузене, где около 200 000 человек были заключены в тюрьму и 20 000 убиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии открыли дело против 95-летнего бывшего охранника лагеря советских военнопленных

В то время как число подозреваемых в нацистских преступлениях сокращается, прокуратура все еще пытается привлечь людей к ответственности.

Знаменательный приговор в 2011 году открыл путь к большему количеству судебных преследований, поскольку работа в концентрационном лагере впервые была признана основанием для вины без доказательств конкретного преступления.