100-річного колишнього охоронця концтабору Заксенхаузен судитимуть у Німеччині

Колишній охоронець в нацистському концтаборі Заксенхаузен під Берліном, в столітньому віці постане перед судом восени цього року - через 76 років після закінчення Другої світової війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" з посиланням на Reuters.

Окружний суд Нойруппіна визнав звинувачення в співучасті у вбивстві у 3500 справах, і судовий процес намічений на жовтень.

Обвинувачений повинен мати можливість постати перед судом від двох до двох з половиною годин на день, повідомив представник суду.

Обвинувачений, ім'я якого не було названо відповідно до німецьких законів про ЗМІ щодо підозрюваних, як повідомляється, працював з 1942 по 1945 рік охоронцем табору в Заксенхаузені, де близько 200 000 осіб були ув'язнені і 20 000 вбиті.

Водночас, як кількість підозрюваних у нацистських злочинах зменшується, прокуратура все ще намагається притягнути людей до відповідальності.

Знаменний вирок у 2011 році відкрив шлях до більшої кількості судових переслідувань, оскільки робота в концентраційному таборі вперше була визнана підставою для провини без доказів конкретного злочину.

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