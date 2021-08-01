"Украинский политзаключенный Выговский проведет в тюрьме России шестой день рождения"

Валентина Выговского приговорили в России к 11 годам заключения в колонии строгого режима по надуманному обвинению в шпионаже.

Об этом напоминает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, 15 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил украинца к 11 годам колонии строгого режима по ст.276 ("Шпионаж") УК РФ. Под стражей с 18 сентября 2014 года. 31 марта 2016 года апелляция защиты была Верховным судом РФ отклонена. Сейчас Выговского незаконно удерживают в колонии №11 Кировской области. Выговский был задержан сотрудниками ФСБ в оккупированном Симферополе в 2014 году. Его дело рассматривалось под грифом "Совершенно секретно". Осуждённый вину якобы признавал, но после суда заявил, что вынужден был дать признательные показания под пытками, кроме того, в период дачи этих показаний у него был только адвокат по назначению. МИД Украины подчеркнул, что дело сфабриковано.

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