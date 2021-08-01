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Украинский политзаключенный Выговский проведет в тюрьме России шестой день рождения

Украинский политзаключенный Выговский проведет в тюрьме России шестой день рождения

Валентина Выговского приговорили в России к 11 годам заключения в колонии строгого режима по надуманному обвинению в шпионаже.

Об этом напоминает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, 15 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил украинца к 11 годам колонии строгого режима по ст.276 ("Шпионаж") УК РФ. Под стражей с 18 сентября 2014 года. 31 марта 2016 года апелляция защиты была Верховным судом РФ отклонена. Сейчас Выговского незаконно удерживают в колонии №11 Кировской области. Выговский был задержан сотрудниками ФСБ в оккупированном Симферополе в 2014 году. Его дело рассматривалось под грифом "Совершенно секретно". Осуждённый вину якобы признавал, но после суда заявил, что вынужден был дать признательные показания под пытками, кроме того, в период дачи этих показаний у него был только адвокат по назначению. МИД Украины подчеркнул, что дело сфабриковано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денисова об условиях содержания в колонии РФ украинца Выговского: Полная изоляция от внешнего мира, постоянный холод, необоснованные наказания

Автор: 

Выговский Валентин (27) россия (95339) политзаключенные (1622)


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Топ комментарии
+9
тварі московітські...Бодай на них пошесть найшла...
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01.08.2021 21:06
+4
Я не понимаю, почему он политзаключенный, он же гражданин Украины, захваченный оккупантами в Крыму.
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01.08.2021 21:13
+3
Скоро в ОП руснявого наркомана повідомлять про черговий обмін полоненими?
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01.08.2021 21:09
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тварі московітські...Бодай на них пошесть найшла...
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01.08.2021 21:06 Ответить
Скоро в ОП руснявого наркомана повідомлять про черговий обмін полоненими?
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01.08.2021 21:09 Ответить
Стаття з нарко УНІАН. "Зеленський з сином прийшли в київський супермаркет (фото)"

Український політв'язень Виговський проведе у в'язниці шостий день народження - Цензор.НЕТ 4652
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01.08.2021 21:32 Ответить
Я не понимаю, почему он политзаключенный, он же гражданин Украины, захваченный оккупантами в Крыму.
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01.08.2021 21:13 Ответить
Он украинец.
https://www.idelreal.org/a/31281374.html Читай матчасть.
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01.08.2021 21:16 Ответить
В статье все расписано и обьясняется почему он политзаключенный.
Потум что ******** срана 404!
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01.08.2021 21:38 Ответить
Вам уже написали о чем я, но это не важно, вопросы определения термина не так важны, после прочтения интервью видно, что дело сшито российским кривосудием, человек на грани, дай ему бог продержаться.
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01.08.2021 21:45 Ответить
Сока в Мордоре украинцев или хохлов? читай матчасть! а если шестой день отмечает так уже ерунда осталась - зима лето зима лето...а куда он потом вернётся? где эту матчасть прочитать?
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01.08.2021 21:47 Ответить
Та кацапам пох. Только скажи в Кацапии слово українскою мовою то уже гарантировано 8 лет кацапского ГУЛАГа.
А до 2002 года на всю Кацапию даже разрешалось несколько украинских школ с украинской мовой.
Фашизм есть фашизм. Российский фашизм при фуйле путлере , итальянский фашизм при Бени Муссолини или германский фашизм при Шикльгрубере-Гитлере
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01.08.2021 21:35 Ответить
"Украинский политзаключенный Выговский проведет в тюрьме России шестой день рождения"
Шестой день рождения он скорее всего проводил дома с родителями, в данном же случае он проведет день рождения в шестой раз в заключении.
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01.08.2021 22:45 Ответить
Просто Бубочка забыл надеть браслетик с его именем, вот такой.
Український політв'язень Виговський проведе у в'язниці шостий день народження - Цензор.НЕТ 2122
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02.08.2021 07:34 Ответить
 
 