Український політв'язень Виговський проведе у в'язниці шостий день народження

Валентина Виговського засудили в Росії до 11 років ув'язнення в колонії суворого режиму за надуманим звинуваченням у шпигунстві.

Про це нагадує Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося 15 грудня 2015 року Московський обласний суд засудив українця до 11 років колонії суворого режиму за ст.276 ( "Шпигунство") КК РФ. Під вартою з 18 вересня 2014 року. 31 березня 2016 року апеляція захисту була Верховним судом РФ відхилена. Зараз Виговського незаконно утримують в колонії №11 Кіровської області.

Виговський був затриманий співробітниками ФСБ в окупованому Сімферополі в 2014 році. Його справа розглядалася під грифом "Цілком таємно". Засуджений провину нібито визнавав, але після суду заявив, що змушений був дати свідчення під тортурами, крім того, в період дачі цих свідчень у нього був тільки адвокат за призначенням.

МЗС України підкреслило, що справа сфабрикована.

Також читайте: Денісова про умови утримання в колонії РФ українця Виговського: Повна ізоляція від зовнішнього світу, постійний холод, необґрунтовані покарання