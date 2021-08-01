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Український політв'язень Виговський проведе у в'язниці шостий день народження

Український політв'язень Виговський проведе у в'язниці шостий день народження

Валентина Виговського засудили в Росії до 11 років ув'язнення в колонії суворого режиму за надуманим звинуваченням у шпигунстві.

Про це нагадує Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося 15 грудня 2015 року Московський обласний суд засудив українця до 11 років колонії суворого режиму за ст.276 ( "Шпигунство") КК РФ. Під вартою з 18 вересня 2014 року. 31 березня 2016 року апеляція захисту була Верховним судом РФ відхилена. Зараз Виговського незаконно утримують в колонії №11 Кіровської області.

Виговський був затриманий співробітниками ФСБ в окупованому Сімферополі в 2014 році. Його справа розглядалася під грифом "Цілком таємно". Засуджений провину нібито визнавав, але після суду заявив, що змушений був дати свідчення під тортурами, крім того, в період дачі цих свідчень у нього був тільки адвокат за призначенням.

МЗС України підкреслило, що справа сфабрикована.

Також читайте: Денісова про умови утримання в колонії РФ українця Виговського: Повна ізоляція від зовнішнього світу, постійний холод, необґрунтовані покарання

Виговський Валентин (22) росія (64911) політв'язні (1355)


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Топ коментарі
+9
тварі московітські...Бодай на них пошесть найшла...
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01.08.2021 21:06
+4
Я не понимаю, почему он политзаключенный, он же гражданин Украины, захваченный оккупантами в Крыму.
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01.08.2021 21:13
+3
Скоро в ОП руснявого наркомана повідомлять про черговий обмін полоненими?
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01.08.2021 21:09
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тварі московітські...Бодай на них пошесть найшла...
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01.08.2021 21:06 Відповісти
Скоро в ОП руснявого наркомана повідомлять про черговий обмін полоненими?
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01.08.2021 21:09 Відповісти
Стаття з нарко УНІАН. "Зеленський з сином прийшли в київський супермаркет (фото)"

Український політв'язень Виговський проведе у в'язниці шостий день народження - Цензор.НЕТ 4652
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01.08.2021 21:32 Відповісти
Я не понимаю, почему он политзаключенный, он же гражданин Украины, захваченный оккупантами в Крыму.
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01.08.2021 21:13 Відповісти
Он украинец.
https://www.idelreal.org/a/31281374.html Читай матчасть.
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01.08.2021 21:16 Відповісти
В статье все расписано и обьясняется почему он политзаключенный.
Потум что ******** срана 404!
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01.08.2021 21:38 Відповісти
Вам уже написали о чем я, но это не важно, вопросы определения термина не так важны, после прочтения интервью видно, что дело сшито российским кривосудием, человек на грани, дай ему бог продержаться.
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01.08.2021 21:45 Відповісти
Сока в Мордоре украинцев или хохлов? читай матчасть! а если шестой день отмечает так уже ерунда осталась - зима лето зима лето...а куда он потом вернётся? где эту матчасть прочитать?
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01.08.2021 21:47 Відповісти
Та кацапам пох. Только скажи в Кацапии слово українскою мовою то уже гарантировано 8 лет кацапского ГУЛАГа.
А до 2002 года на всю Кацапию даже разрешалось несколько украинских школ с украинской мовой.
Фашизм есть фашизм. Российский фашизм при фуйле путлере , итальянский фашизм при Бени Муссолини или германский фашизм при Шикльгрубере-Гитлере
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01.08.2021 21:35 Відповісти
"Украинский политзаключенный Выговский проведет в тюрьме России шестой день рождения"
Шестой день рождения он скорее всего проводил дома с родителями, в данном же случае он проведет день рождения в шестой раз в заключении.
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01.08.2021 22:45 Відповісти
Просто Бубочка забыл надеть браслетик с его именем, вот такой.
Український політв'язень Виговський проведе у в'язниці шостий день народження - Цензор.НЕТ 2122
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02.08.2021 07:34 Відповісти
 
 