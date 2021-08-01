Український політв'язень Виговський проведе у в'язниці шостий день народження
Валентина Виговського засудили в Росії до 11 років ув'язнення в колонії суворого режиму за надуманим звинуваченням у шпигунстві.
Про це нагадує Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося 15 грудня 2015 року Московський обласний суд засудив українця до 11 років колонії суворого режиму за ст.276 ( "Шпигунство") КК РФ. Під вартою з 18 вересня 2014 року. 31 березня 2016 року апеляція захисту була Верховним судом РФ відхилена. Зараз Виговського незаконно утримують в колонії №11 Кіровської області.
Виговський був затриманий співробітниками ФСБ в окупованому Сімферополі в 2014 році. Його справа розглядалася під грифом "Цілком таємно". Засуджений провину нібито визнавав, але після суду заявив, що змушений був дати свідчення під тортурами, крім того, в період дачі цих свідчень у нього був тільки адвокат за призначенням.
МЗС України підкреслило, що справа сфабрикована.
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Потум что ******** срана 404!
А до 2002 года на всю Кацапию даже разрешалось несколько украинских школ с украинской мовой.
Фашизм есть фашизм. Российский фашизм при фуйле путлере , итальянский фашизм при Бени Муссолини или германский фашизм при Шикльгрубере-Гитлере
Шестой день рождения он скорее всего проводил дома с родителями, в данном же случае он проведет день рождения в шестой раз в заключении.