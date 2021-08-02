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Всеукраинский мотопробег за единство Украины завершился в Запорожье

Всеукраинский мотопробег за единство Украины завершился в Запорожье

В Запорожье 1 августа финишировал мотопробег за единство Украины. Участников акции на центральной площади города встречали местные байкеры и журналисты.

Полный маршрут мотопробега из Ужгорода в Запорожье преодолели 45 мотоциклистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Это мой второй мотопробег. Мы из Боярки, то есть мы двумя мотоциклами, я и мой сын 18 лет, подавались в Ужгород на старт, и из Ужгорода едем по всему маршруту. Это очень замечательная идея единения страны, единения байкерской сообщества, объединения людей. А во-вторых, это возможность с друзьями проехаться, побыть две недели в замечательной компании. Думаю, что такие мероприятия объединяют страну, потому что у нас по всему маршруту ехали люди из разных городов: и с Западной Украины, и едут из Славянска, Харькова. Они держатся вместе, они помогают друг другу. Обмениваемся телефонами. Если это осуществляется в этом пробеге, то это означает, что идея работает, и все сбывается", - рассказал участник мотопробега Олег Яценко.

Всего же в этом году к мотопробегу присоединились более двух с половиной тысяч участников.

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"Удовольствие очень велико. Как видите, встретило нас очень много людей на финише. Считаю, что наша миссия полностью выполнена. У нас закончились браслеты для участников. В Днепре насчитали две с половиной тысячи", - рассказал инициатор мотопробега Николай Спиридонов.

После торжественной встречи в центре Запорожья и фотографий на память участники мотопробега отправились на Хортицу, где для них в "Конном театре" организовали праздничную программу. Также на Хортице вывесили флаг Украины, который байкеры провезли через всю страну в Запорожье. Они забрали с собой ранее вывешенный в "Конном театре" флаг с прошлогодней акции, чтобы сохранить его в музее мотопробега.

Напомним, мотопробег за единство Украины стартовал 19 июля в Ужгороде. Во время акции байкеры проехали через 54 города, преодолев более 5000 километров. Мотопробег происходит пятый год подряд и третий раз финиширует в Запорожье. С собой мотоциклисты провезли через всю страну два больших флага: государственный флаг Украины и национальный флаг крымскотатарского народа.

Автор: 

Запорожье (2645) мотоцикл (76)


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Топ комментарии
+9
хм..
мова напрягает, да?
так на ней мало кто разговаривал на юго-востоке до 2014-го, не учили и везде был руський шансон...
выбрали для всей Украины даунбасятского 3-ды судимого (3-й раз за изнасилование - отмазали) енакиевского уголовника, .............. - и не помогло.
Может все таки сначала Мова, Вера, Армия как в Польше, а богатство к этому прилагается?
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02.08.2021 01:26
+9
Это те, которые в Черкассах отметились? Или другие?
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02.08.2021 01:34
+7
В сытой и справедливой стране гражданских войн не бывает.)) ....Що це за х...ю ти написав ? Де це ти побачив в Україні - гражданскую вайну ??
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02.08.2021 06:58
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за единство Украины было актуально в 2014-ом
- а сейчас этот лозунг игра на раше-сепаров и путина, мол Украина разделена и нужно ее сшивать срочно, если получится...
нужно привлечь организаторов..
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02.08.2021 01:08 Ответить
Блин, и вам пейсатые в штаны насрали. Не хотите жидов у власти - выбирайте украинцев. В чём проблема?
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02.08.2021 01:50 Ответить
хм..
мова напрягает, да?
так на ней мало кто разговаривал на юго-востоке до 2014-го, не учили и везде был руський шансон...
выбрали для всей Украины даунбасятского 3-ды судимого (3-й раз за изнасилование - отмазали) енакиевского уголовника, .............. - и не помогло.
Может все таки сначала Мова, Вера, Армия как в Польше, а богатство к этому прилагается?
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02.08.2021 01:26 Ответить
В сытой и справедливой стране гражданских войн не бывает.)) ....Що це за х...ю ти написав ? Де це ти побачив в Україні - гражданскую вайну ??
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02.08.2021 06:58 Ответить
Юрик,ты для начала хоть украинский выучи,а то на иврит уже замахнулся.Тарифами нас всех продажные и перепроданные СМИ пугают с января,еще и ты подключаешся.
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02.08.2021 07:07 Ответить
Ну і про яку єдність йде мова , коли крєндєль із Боярки захід України називає Западной Украиной? Сам у своїй безтолковкі розділив Україну і гайда гєроїчєські її єднати катаясь на моцоцикилі.
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02.08.2021 01:25 Ответить
Уверен, что Зермак готовит "базу" для будущих объединений "самообороны" - будет эти странные типы объединяться в полувоенные отряды, чтоб пасти типа "за порядком", мол, смотрите, мы и флагами нужными махали тоже как-то.
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02.08.2021 01:31 Ответить
одесские были??- бандиты задостанова..
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02.08.2021 01:26 Ответить
Это те, которые в Черкассах отметились? Или другие?
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02.08.2021 01:34 Ответить
Теж цікаво, що їм буде від нового міністра МВС
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02.08.2021 01:41 Ответить
та ничё не будет.
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02.08.2021 01:48 Ответить
Когда-то и я так ездил, было дело. В 2012-м завершил. А последний пробег тоже в Запорожье был, из Мариуполя, через Бердянск... Один флаг от всех этих дел остался. Черный, с костями и черепом. Я его с судна одного украл, признаюсь. Означал он что у нас на борту фумигационные работы проходят... Так и висит в гараже. Похоронил после своего заввершенияи несколько знакомцев-байкеров местных. А сам- таки выжил, хотя это было вовсе не обязательно... Но- выжил, повезло.
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02.08.2021 04:10 Ответить
Не ******* тут мотоциклістів,....мабуть батько свого часу мопеда не купив......
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02.08.2021 07:23 Ответить
Якби ви жили в Києві, де вони з ревиськом гасають кожні 10 хвилин - то і ви би їх розлюбили.
Або любили через приціл снайперської гвинтівки.
Якщо поліція не контролює шум транспорних засобів - це будуть робити люди.
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02.08.2021 07:46 Ответить
Ну да, открываешь жаркой ночью окна в надежде поспать без кондера а там если не пи₽ары на этих драндулетах гоняют сотню, то быдлота мажорная на спорткарах без глушителей, а в перерывах между ними- пустые трамваи на скорости или грохот фуры. Воц пожарных сирен- дело вынужденное поэтому не в счет.
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02.08.2021 09:40 Ответить
Рёв мотоциклов и переделанных спорткаров заглушает любые сирены.
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02.08.2021 10:13 Ответить
Наш ответ херургу ? То чмо, когда по Европе колесило, то рашисткий триколор демонстрировало, а наши что? На пятую колонну это мало подействует
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02.08.2021 08:21 Ответить
об катором нихто не знав да же мы..запроожанцы((
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02.08.2021 08:54 Ответить
Как мотопробег может уменьшить бедность и бесправие украинцев ?
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02.08.2021 09:00 Ответить
 
 