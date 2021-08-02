Всеукраинский мотопробег за единство Украины завершился в Запорожье

В Запорожье 1 августа финишировал мотопробег за единство Украины. Участников акции на центральной площади города встречали местные байкеры и журналисты.

Полный маршрут мотопробега из Ужгорода в Запорожье преодолели 45 мотоциклистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Это мой второй мотопробег. Мы из Боярки, то есть мы двумя мотоциклами, я и мой сын 18 лет, подавались в Ужгород на старт, и из Ужгорода едем по всему маршруту. Это очень замечательная идея единения страны, единения байкерской сообщества, объединения людей. А во-вторых, это возможность с друзьями проехаться, побыть две недели в замечательной компании. Думаю, что такие мероприятия объединяют страну, потому что у нас по всему маршруту ехали люди из разных городов: и с Западной Украины, и едут из Славянска, Харькова. Они держатся вместе, они помогают друг другу. Обмениваемся телефонами. Если это осуществляется в этом пробеге, то это означает, что идея работает, и все сбывается", - рассказал участник мотопробега Олег Яценко.

Всего же в этом году к мотопробегу присоединились более двух с половиной тысяч участников.

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"Удовольствие очень велико. Как видите, встретило нас очень много людей на финише. Считаю, что наша миссия полностью выполнена. У нас закончились браслеты для участников. В Днепре насчитали две с половиной тысячи", - рассказал инициатор мотопробега Николай Спиридонов.

После торжественной встречи в центре Запорожья и фотографий на память участники мотопробега отправились на Хортицу, где для них в "Конном театре" организовали праздничную программу. Также на Хортице вывесили флаг Украины, который байкеры провезли через всю страну в Запорожье. Они забрали с собой ранее вывешенный в "Конном театре" флаг с прошлогодней акции, чтобы сохранить его в музее мотопробега.

Напомним, мотопробег за единство Украины стартовал 19 июля в Ужгороде. Во время акции байкеры проехали через 54 города, преодолев более 5000 километров. Мотопробег происходит пятый год подряд и третий раз финиширует в Запорожье. С собой мотоциклисты провезли через всю страну два больших флага: государственный флаг Украины и национальный флаг крымскотатарского народа.