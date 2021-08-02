УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9489 відвідувачів онлайн
Новини
3 635 36

Всеукраїнський мотопробіг за єдність України завершився в Запоріжжі

Всеукраїнський мотопробіг за єдність України завершився в Запоріжжі

У Запоріжжі 1 серпня фінішував мотопробіг за єдність України. Учасників акції на центральній площі міста зустрічали місцеві байкери та журналісти.

Повний маршрут мотопробігу з Ужгорода до Запоріжжя подолали 45 мотоциклістів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це мій другий мотопробіг. Ми з Боярки, тобто ми двома мотоциклами, я і мій син 18 років, подавалися в Ужгород на старт, і з Ужгорода їдемо по всьому маршруту. Це дуже чудова ідея єднання країни, єднання байкерської спільноти, єднання людей. А по-друге, це можливість із друзями проїхатися, побути два тижні в чудовій компанії. Думаю, що такі заходи єднають країну, бо у нас по всьому маршруту їхали люди з різних міст: і з Західної України, і їдуть з Слов’янська, Харкова. Вони тримаються купи, вони допомагають один одному. Обмінюємося телефонами. Якщо це здійснюється в цьому пробігу, то це означає, що ідея працює, і все збувається", – розповів учасник мотопробігу Олег Яценко.

Загалом цього року до участі в мотопробігу долучилося понад дві з половиною тисячі учасників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лівий берег Запоріжжя та острів Хортиця з'єднали вантовим мостом через Дніпро, - Кубраков. ФОТОрепортаж

"Задоволення дуже велике. Як бачите, зустріло нас дуже багато людей на фініші. Вважаю, що наша місія повністю виконана. У нас закінчилися браслети для учасників. У Дніпрі нарахували дві з половиною тисячі. Тепер маю передавати місцевим клубам, починаючи з Кривого Рогу, браслети, аби вручили учасникам", – розповів ініціатор мотопробігу Микола Спірідонов.

Після урочистої зустрічі в центрі Запоріжжя та світлин на пам’ять учасники мотопробігу вирушили на Хортицю, де для них у "Кінному театрі" було організовано святкову програму. Також на Хортиці вивісили прапор України, який байкери провезли через усю країну до Запоріжжя. Вони забрали з собою раніше вивішений у "Кінному театрі" прапор із минулорічної акції, щоб зберегти його в музеї мотопробігу.

Нагадаємо, мотопробіг за єдність України стартував 19 липня в Ужгороді. Під час акції байкери проїхали через 54 міста, подолавши понад 5 тисяч кілометрів. Мотопробіг відбувається п’ятий рік поспіль і втретє фінішує у Запоріжжі. З собою мотоциклісти провезли через усю країну два великих прапори: державний прапор України і національний прапор кримськотатарського народу.

Автор: 

Запоріжжя (2258) мотоцикл (81)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
хм..
мова напрягает, да?
так на ней мало кто разговаривал на юго-востоке до 2014-го, не учили и везде был руський шансон...
выбрали для всей Украины даунбасятского 3-ды судимого (3-й раз за изнасилование - отмазали) енакиевского уголовника, .............. - и не помогло.
Может все таки сначала Мова, Вера, Армия как в Польше, а богатство к этому прилагается?
показати весь коментар
02.08.2021 01:26
+9
Это те, которые в Черкассах отметились? Или другие?
показати весь коментар
02.08.2021 01:34
+7
В сытой и справедливой стране гражданских войн не бывает.)) ....Що це за х...ю ти написав ? Де це ти побачив в Україні - гражданскую вайну ??
показати весь коментар
02.08.2021 06:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
за единство Украины было актуально в 2014-ом
- а сейчас этот лозунг игра на раше-сепаров и путина, мол Украина разделена и нужно ее сшивать срочно, если получится...
нужно привлечь организаторов..
показати весь коментар
02.08.2021 01:08 Відповісти
Блин, и вам пейсатые в штаны насрали. Не хотите жидов у власти - выбирайте украинцев. В чём проблема?
показати весь коментар
02.08.2021 01:50 Відповісти
хм..
мова напрягает, да?
так на ней мало кто разговаривал на юго-востоке до 2014-го, не учили и везде был руський шансон...
выбрали для всей Украины даунбасятского 3-ды судимого (3-й раз за изнасилование - отмазали) енакиевского уголовника, .............. - и не помогло.
Может все таки сначала Мова, Вера, Армия как в Польше, а богатство к этому прилагается?
показати весь коментар
02.08.2021 01:26 Відповісти
В сытой и справедливой стране гражданских войн не бывает.)) ....Що це за х...ю ти написав ? Де це ти побачив в Україні - гражданскую вайну ??
показати весь коментар
02.08.2021 06:58 Відповісти
Юрик,ты для начала хоть украинский выучи,а то на иврит уже замахнулся.Тарифами нас всех продажные и перепроданные СМИ пугают с января,еще и ты подключаешся.
показати весь коментар
02.08.2021 07:07 Відповісти
Ну і про яку єдність йде мова , коли крєндєль із Боярки захід України називає Западной Украиной? Сам у своїй безтолковкі розділив Україну і гайда гєроїчєські її єднати катаясь на моцоцикилі.
показати весь коментар
02.08.2021 01:25 Відповісти
Уверен, что Зермак готовит "базу" для будущих объединений "самообороны" - будет эти странные типы объединяться в полувоенные отряды, чтоб пасти типа "за порядком", мол, смотрите, мы и флагами нужными махали тоже как-то.
показати весь коментар
02.08.2021 01:31 Відповісти
одесские были??- бандиты задостанова..
показати весь коментар
02.08.2021 01:26 Відповісти
Это те, которые в Черкассах отметились? Или другие?
показати весь коментар
02.08.2021 01:34 Відповісти
Теж цікаво, що їм буде від нового міністра МВС
показати весь коментар
02.08.2021 01:41 Відповісти
та ничё не будет.
показати весь коментар
02.08.2021 01:48 Відповісти
Когда-то и я так ездил, было дело. В 2012-м завершил. А последний пробег тоже в Запорожье был, из Мариуполя, через Бердянск... Один флаг от всех этих дел остался. Черный, с костями и черепом. Я его с судна одного украл, признаюсь. Означал он что у нас на борту фумигационные работы проходят... Так и висит в гараже. Похоронил после своего заввершенияи несколько знакомцев-байкеров местных. А сам- таки выжил, хотя это было вовсе не обязательно... Но- выжил, повезло.
показати весь коментар
02.08.2021 04:10 Відповісти
Не ******* тут мотоциклістів,....мабуть батько свого часу мопеда не купив......
показати весь коментар
02.08.2021 07:23 Відповісти
Якби ви жили в Києві, де вони з ревиськом гасають кожні 10 хвилин - то і ви би їх розлюбили.
Або любили через приціл снайперської гвинтівки.
Якщо поліція не контролює шум транспорних засобів - це будуть робити люди.
показати весь коментар
02.08.2021 07:46 Відповісти
Ну да, открываешь жаркой ночью окна в надежде поспать без кондера а там если не пи₽ары на этих драндулетах гоняют сотню, то быдлота мажорная на спорткарах без глушителей, а в перерывах между ними- пустые трамваи на скорости или грохот фуры. Воц пожарных сирен- дело вынужденное поэтому не в счет.
показати весь коментар
02.08.2021 09:40 Відповісти
Рёв мотоциклов и переделанных спорткаров заглушает любые сирены.
показати весь коментар
02.08.2021 10:13 Відповісти
Наш ответ херургу ? То чмо, когда по Европе колесило, то рашисткий триколор демонстрировало, а наши что? На пятую колонну это мало подействует
показати весь коментар
02.08.2021 08:21 Відповісти
об катором нихто не знав да же мы..запроожанцы((
показати весь коментар
02.08.2021 08:54 Відповісти
Как мотопробег может уменьшить бедность и бесправие украинцев ?
показати весь коментар
02.08.2021 09:00 Відповісти
 
 