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Новости Агрессия России против Украины
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Советник Ермака о кадровых перестановках в Генштабе ВСУ: Будут еще

Советник Ермака о кадровых перестановках в Генштабе ВСУ: Будут еще

Советник председателя Офиса президента Андрея Ермака, спикер украинской делегации в трехсторонний контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович считает, что масштабные кадровые перестановки в силовых структурах Украины продолжатся.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, (кадровые перестановки. - Ред.) не последние. Будут еще. Потому что военная угроза Украине никуда не делась и на нее надо отвечать. Соответственно, подбираются люди, кадры, которые способны выполнить эти задачи, подготовить силовую машину Украины к достойному ответу", – заявил Арестович.

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Арестович пояснил, что президент, когда пришел на должность верховного главнокомандующего, поставил руководителям соответствующих ведомств задания.

"Дорожные карты, план реформ, пункты и положения, которые они должны были реализовать. Прошло два года. Состоялась оценка должностных лиц, их деятельности на постах. Вынесены персональные кадровые решения и подобраны люди, которые следующий этап задач могут осуществить более эффективно", – считает он.

Напомним, 27 июля президент Украины Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ – уволил Руслана Хомчака и назначил на эту должность командующего оперативно-тактической группировкой "Север" Валерия Залужного. Хомчак перешел на должность первого заместителя секретаря СНБО. На следующий день, 28 июля, Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ (вместо Сергея Корнийчука эту должность занял командующий войсками оперативного командования "Запад" Сергей Шаптала) и командующего операцией Объединенных сил (вместо Владимира Кравченко эту должность занял командующий подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк).

Автор: 

Минобороны (9285) назначение (2165) увольнение (2674) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+22
цитата: "Советник председателя Офиса президента Андрея Ермака, спикер украинской делегации в трехсторонний контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович"..

шибануться!.. теперь должность Ермака называется Председатель Офиса перЗедента..
давайте уже сразу: Демиург Вселенной, Повелитель вод морских и речных, гор и равнин, лесов и оврагов, представитель Бога, Аллаха, Будды и прочих рептилоидов на Земле, Генеральный секретарь и Величайший Председатель Офиса преЗедента его Величество Андрей Ермак.. к черту скромность!.. её на хлеб не намажешь..
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02.08.2021 08:50
+13
люськ, а люськ. Не поможет. Вас все-равно пасодют.
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02.08.2021 08:47
+13
Советник завхоза занимается кадровыми перестановками в Генштабе ВСУ!!!

Так и войну можно Акончить
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02.08.2021 08:59
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люськ, а люськ. Не поможет. Вас все-равно пасодют.
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02.08.2021 08:47 Ответить
Хватит менять шило на мыло. На поменять Зеленского на Бутусова
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02.08.2021 08:48 Ответить
Ну как же,"враг у ворот"-самое время,кадровую чехарду,устраивать.Это когда оборонный заказ провален.Или....все таки Путин-не нападет?А Вова,о чем там в Омане-"терли"?
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02.08.2021 08:50 Ответить
цитата: "Советник председателя Офиса президента Андрея Ермака, спикер украинской делегации в трехсторонний контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович"..

шибануться!.. теперь должность Ермака называется Председатель Офиса перЗедента..
давайте уже сразу: Демиург Вселенной, Повелитель вод морских и речных, гор и равнин, лесов и оврагов, представитель Бога, Аллаха, Будды и прочих рептилоидов на Земле, Генеральный секретарь и Величайший Председатель Офиса преЗедента его Величество Андрей Ермак.. к черту скромность!.. её на хлеб не намажешь..
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02.08.2021 08:50 Ответить
100% - скоро бкдет уже Верховный Генеральный Секретарь Офиса Презедента
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02.08.2021 11:47 Ответить
В ТЕМУ..ЛЮСЯ НА ВЫХОДЕ...
Радник Єрмака про кадрові перестановки у Генштабі ЗСУ: Будуть ще - Цензор.НЕТ 5859
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02.08.2021 08:52 Ответить
Вот тебе и Люся ,из российского борделя только вчера а сегодня "чистку" в ВСУ проводит.
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02.08.2021 08:56 Ответить
Как ему нравиться быть рядом с решалами Посмотрим как потом будет скулить !Ё
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02.08.2021 08:56 Ответить
Советник завхоза занимается кадровыми перестановками в Генштабе ВСУ!!!

Так и войну можно Акончить
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02.08.2021 08:59 Ответить
А для них войны и нет, так раскаты грома на той стороне. Поэтому гособоронзаказ провален, теперь вот кадры шерстят, а ведь это столько бумажной волокиты во всех документах, которые к новому году еще раз в ноябре начнут переделывать.
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02.08.2021 09:16 Ответить
оборонные заказы с треском провалены - предприятия выживают кое как за счет поставки вооружения за рубеж
- а этот советник агента ФСБ ермака что то там нам рассказывает о решениях по укреплению обороноспособности...
может сейчас и в правду собирают в кучу всех достойных командиров что бы угробить их в первом же бою без огневой поддержки..
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02.08.2021 09:00 Ответить
Як звучить нормальною мовою: Радниця завгоспу Люся розповідає про непритаманні їй речі. Зе-біли радісно аплодують!
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02.08.2021 09:00 Ответить
эт точно - помощник секретарши и сама секретарша которых никто не уполномочивал принимают стратегические решения как нам жить и умирать..
дно..
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02.08.2021 09:05 Ответить
Так и Мендель тоже у Ермака советница. Интересно Люся с Юлей не дерутся за право кому первой "дать совет" завхозу Зеленского и по совместительству шпиону ФСБ по кличке "козырь" Ермаку?
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02.08.2021 09:10 Ответить
Не о том говорите...
Смена почти всего военного руководства, это свидетельство неуверенности в лояльности предыдущего.
Неужели Зе и те, кто за ним стоят, предвидят или даже планируют события, в ходе которых будет жизненно необходима лояльность не только полицейских структур и спецслужб, но и армии?
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02.08.2021 09:06 Ответить
А может намекнули из США что пора снимать Хомчака, этого дружбана Коломойского
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02.08.2021 19:40 Ответить
Порадниця секретуки така важлива в країні персона....
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02.08.2021 09:07 Ответить
Від переміщення баранів в Зеленій отарі нічого не зміниться-потрібно отару пускати на котлети і заводити нове поголів*я.
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02.08.2021 09:08 Ответить
Люся твое дело советовать дерьмаку как правильно карандаши для осла затачивать..
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02.08.2021 09:09 Ответить
Щось ці нелегітимні совєтніки глави офісу розкерувались в парламентсько-президентській країні, кадрові питання вирішують повним ходом. Кабмін в жопі, парламент там же, а Зе тепер очевидно виконує роль президента у голови офісу президента. А чи не вбачається в діях офісу президента насильницького захоплення влади?
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02.08.2021 09:10 Ответить
Необходимо немедленно объявлять районы эвакуации семей. Мордор не спит. Чтоб потом поздно не было.
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02.08.2021 09:14 Ответить
Тотальная зачистка. Намечается осенний шухер для зеленой шоблы?
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02.08.2021 09:16 Ответить
Намечается точно. Только пока не понятно что именно. Плюс ко всему вот этому раскручивают тему с ковидлой и лохдауном. Как сказал Винни Пух: " Это "жжжжж" неспроста!"
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02.08.2021 09:31 Ответить
Вы только вдумайтесь: какой-то СОВЕТНИК!!!, какого-то ермака, говорит О КАДРОВЫХ ПЕРЕСТАНОВКАХ В ГЕНШТАБЕ! Эй, главный, который командующий ВСЕМ, проснись, у тебя в Генштабе СОВЕТНИКИ СОВЕТНИКОВ! тасуют кадры! Черт бы вас всех побрал. Да идите же вы, в конце концов, на СВОЕ место - торговать на базарах.
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02.08.2021 09:21 Ответить
Если завтра война
Если завтра в поход
Как суровая сила нагрянет

Есть подозрение что зеленые военачальники будуть тікати аж до Стрия
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02.08.2021 09:25 Ответить
до Тельавива...
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02.08.2021 09:39 Ответить
Всё это прекрасно, только сам Ермак цветёт и пахнет на своём месте.
Байден указать на него пальцем ?
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02.08.2021 09:27 Ответить
Путин поставил бидона не для того, что бы тот палил агентуру.
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02.08.2021 09:29 Ответить
Путин чуть Капитолий не захватил, чтобы сохранить агента Трампа.
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02.08.2021 09:32 Ответить
"То ли ещё будет, то ли ещё будет, ой йо йой"!
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02.08.2021 09:42 Ответить
Кто такой тугодум?
Тугодум это человек, которому надо 2 года для того чтобы понять что в Минообороны никто никуя не делает.
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02.08.2021 09:52 Ответить
Радник Єрмака про кадрові перестановки у Генштабі ЗСУ: Будуть ще - Цензор.НЕТ 6423

Андрей Болтовский
Он был завербован еще в 2003 году, когда 95 квартал вылетел уже из КВН на четверть.финале и вся команда сидела в гостинице, думая - разбегаться им или идти в следующий сезон!
Вот тогда к ним и подкатило ФСБ с «Операцией Буратино» !
Дело в том, что попадая в систему КВН заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора…
Но он врет , что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым !
Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился !
Важно : за 15 лет после вербовки он стал владельцем многих компаний Украины , через которые работает шоу бизнес - конечным бенефициаром !
Без пыли и шума , бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России) !
За все это он должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности и символы и т.д.
После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения.
Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране и вручили ему своего агента - марионетку!
Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты!
Вспомним слова его папаньки : « Да он плевать хотел на это президентство ! » не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит?
Москва, путем шантажа : угрожая оставить его голым и босым без бизнеса + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе !»
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02.08.2021 09:56 Ответить
Радник не презЕдента, а завхоза. Уточнення, щоб відчути всю донність пліснявого болота обраного пАпрікололу.
Такого трешу, точно, ніде у світі немає.
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02.08.2021 10:18 Ответить
а шо па этаму поваду думает саветник саветника ермака? ...
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02.08.2021 11:14 Ответить
Скажите Люсе , что армия находится в окопах , а не в кабинетах ...
Один чЮвак недавно то-же своих генералов назначал ( даже из кацапии ) - теперь приходится под Ростовым "чалиться" .
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02.08.2021 11:43 Ответить
Радник завгоспа повинен радити за розташування туалетного паперу, по сортирах та на який кут гострити олівці, а не за зміну керівництва ВСУ...
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02.08.2021 21:57 Ответить
 
 