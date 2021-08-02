Советник Ермака о кадровых перестановках в Генштабе ВСУ: Будут еще
Советник председателя Офиса президента Андрея Ермака, спикер украинской делегации в трехсторонний контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович считает, что масштабные кадровые перестановки в силовых структурах Украины продолжатся.
Об этом он сказал в интервью телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, (кадровые перестановки. - Ред.) не последние. Будут еще. Потому что военная угроза Украине никуда не делась и на нее надо отвечать. Соответственно, подбираются люди, кадры, которые способны выполнить эти задачи, подготовить силовую машину Украины к достойному ответу", – заявил Арестович.
Арестович пояснил, что президент, когда пришел на должность верховного главнокомандующего, поставил руководителям соответствующих ведомств задания.
"Дорожные карты, план реформ, пункты и положения, которые они должны были реализовать. Прошло два года. Состоялась оценка должностных лиц, их деятельности на постах. Вынесены персональные кадровые решения и подобраны люди, которые следующий этап задач могут осуществить более эффективно", – считает он.
Напомним, 27 июля президент Украины Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ – уволил Руслана Хомчака и назначил на эту должность командующего оперативно-тактической группировкой "Север" Валерия Залужного. Хомчак перешел на должность первого заместителя секретаря СНБО. На следующий день, 28 июля, Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ (вместо Сергея Корнийчука эту должность занял командующий войсками оперативного командования "Запад" Сергей Шаптала) и командующего операцией Объединенных сил (вместо Владимира Кравченко эту должность занял командующий подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк).
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шибануться!.. теперь должность Ермака называется Председатель Офиса перЗедента..
давайте уже сразу: Демиург Вселенной, Повелитель вод морских и речных, гор и равнин, лесов и оврагов, представитель Бога, Аллаха, Будды и прочих рептилоидов на Земле, Генеральный секретарь и Величайший Председатель Офиса преЗедента его Величество Андрей Ермак.. к черту скромность!.. её на хлеб не намажешь..
Так и войну можно Акончить
- а этот советник агента ФСБ ермака что то там нам рассказывает о решениях по укреплению обороноспособности...
может сейчас и в правду собирают в кучу всех достойных командиров что бы угробить их в первом же бою без огневой поддержки..
дно..
Смена почти всего военного руководства, это свидетельство неуверенности в лояльности предыдущего.
Неужели Зе и те, кто за ним стоят, предвидят или даже планируют события, в ходе которых будет жизненно необходима лояльность не только полицейских структур и спецслужб, но и армии?
Если завтра в поход
Как суровая сила нагрянет
Есть подозрение что зеленые военачальники будуть тікати аж до Стрия
Байден указать на него пальцем ?
Тугодум это человек, которому надо 2 года для того чтобы понять что в Минообороны никто никуя не делает.
Андрей Болтовский
Он был завербован еще в 2003 году, когда 95 квартал вылетел уже из КВН на четверть.финале и вся команда сидела в гостинице, думая - разбегаться им или идти в следующий сезон!
Вот тогда к ним и подкатило ФСБ с «Операцией Буратино» !
Дело в том, что попадая в систему КВН заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора…
Но он врет , что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым !
Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился !
Важно : за 15 лет после вербовки он стал владельцем многих компаний Украины , через которые работает шоу бизнес - конечным бенефициаром !
Без пыли и шума , бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России) !
За все это он должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности и символы и т.д.
После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения.
Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране и вручили ему своего агента - марионетку!
Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты!
Вспомним слова его папаньки : « Да он плевать хотел на это президентство ! » не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит?
Москва, путем шантажа : угрожая оставить его голым и босым без бизнеса + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе !»
Такого трешу, точно, ніде у світі немає.
Один чЮвак недавно то-же своих генералов назначал ( даже из кацапии ) - теперь приходится под Ростовым "чалиться" .