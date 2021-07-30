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Новости Агрессия России против Украины
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Вопрос отставки Тарана не стоит, - "слуга народа" Верещук

Вопрос отставки Тарана не стоит, -

Руслан Хомчак ушел с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Вместе с тем, член комитета Верховной Рады Ирина Верещук ("Слуга народа") сообщила, что вопрос отставки министра обороны Андрея Тарана не стоит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вопрос по Тарану на фракции СН не обсуждался. Насколько я знаю, вопрос о его увольнении не стоит" - сказала она.

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Автор: 

Минобороны (9450) отставка (3163) Верещук Ирина (506) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+13
Какая отставка , если тарана назначил сам генеральный секретарь конгресса всех властей Ермак 😀😀😀?
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30.07.2021 10:12 Ответить
+10
мадам Жопінс заздалегідь знала про кадрові перестановки у МО
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30.07.2021 10:07 Ответить
+7
Те що відомство цьго нікчеми зірвало оборонне замовлення - це єрмака,як фактичного керівника держави,не цікавить.Головне,що він ручний і зручний.
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30.07.2021 10:11 Ответить
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мадам Жопінс заздалегідь знала про кадрові перестановки у МО
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30.07.2021 10:07 Ответить
Те що відомство цьго нікчеми зірвало оборонне замовлення - це єрмака,як фактичного керівника держави,не цікавить.Головне,що він ручний і зручний.
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30.07.2021 10:11 Ответить
здається він ще і глухонімий , тим і цінний.
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30.07.2021 10:17 Ответить
він виконує завдання по розвалу армії,цінний кадр.
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30.07.2021 10:25 Ответить
Не ,не увольняйте - пусть ещё поразваливакт ВСУ и поворует.
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30.07.2021 13:17 Ответить
Какая отставка , если тарана назначил сам генеральный секретарь конгресса всех властей Ермак 😀😀😀?
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30.07.2021 10:12 Ответить
ОЙ как будет интересно когда скоро они начнут сливать друг друга)))
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30.07.2021 10:15 Ответить
І коли ота вересклива баба отримала право керувати в державі.
Чому ?! Ну чому отакі прохіндєї і прохіндєйкі в нас на найвищих посадах ??
Невже українці нездатні обрати притомних людей ???
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30.07.2021 10:19 Ответить
Це питання до 73%
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30.07.2021 14:02 Ответить
еще один фсбешный агент непотопляем и уйдет только вперед ногами с ермаком.
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30.07.2021 10:23 Ответить
"Вопрос отставки Тарана не стоит" - это не входит в компетенцию Верещучки.
Вот если бы Верещучка заявила - "У Тарана не стоит" - это было бы и компетентно и авторитетно.
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30.07.2021 10:23 Ответить
А Таран бы парировал - "А хоть у кого-нибудь на Верещучку стоит?"
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30.07.2021 11:43 Ответить
Был похожий случай у моего знакомого. Вот что он сказал в подобной ситуации : если у меня на нее встанет, я его отрублю.
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30.07.2021 11:52 Ответить
Вопрос отставки Тарана не стоит/ как в песенке из пионерлагеря: У меня не стоит твоя роза в стакане. А я тебе засажу всю аллею цветами.
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30.07.2021 10:27 Ответить
у вас там у всіх нє стоїт
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30.07.2021 10:30 Ответить
значит победил совок
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30.07.2021 10:40 Ответить
Питання відставки Тарана не стоїть, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 4484.
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30.07.2021 10:43 Ответить
Бездаря не можна гнати...
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30.07.2021 10:58 Ответить
Хламідія і верещак потужні інтелектуали)))
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30.07.2021 11:32 Ответить
падаль падали руку моет
хорошо бы эту шмару зарядить в катапульту и выстрелить
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30.07.2021 12:25 Ответить
Еще не всю армию обокрал? Поэтому не увольняют???
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31.07.2021 01:31 Ответить
Если ЗЕЛЕНЫЕ УРОДЫ говорят НЕТ, значит точно: ДА! И, наоборот, любое обещание ЗЕЛЕНЫХ ПУСТОЗВОНОВ автоматически означает, что обещанного ТОЧНО не произойдёт... Не будет ни "1млрд. посажен. деревьев", ни "десятков тысяч новых мостов", ни "зарплат учителей по 4тыс.$", ни "10млн. тестов из Китая в марте 20г.", ни "массового тестирования на ковид", ни "массовой вакцинации", ни "10-11 млн. прививок в месяц", ни "70-80% вакцинированных украинцев к Новому году", ни "своей вакцины", ни "своих аппаратов ИВЛ", ни "посадки взяточника, вора и наркомана Юрченко в камеру" и ещё много другого, обещанного лично гнусно-гнусявым зеленым цахесом или его тупыми подельниками... Вопрос о Разумкове пару недель назад тоже, вроде, не стоял...
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06.10.2021 14:39 Ответить
 
 