Вопрос отставки Тарана не стоит, - "слуга народа" Верещук
Руслан Хомчак ушел с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
Вместе с тем, член комитета Верховной Рады Ирина Верещук ("Слуга народа") сообщила, что вопрос отставки министра обороны Андрея Тарана не стоит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Вопрос по Тарану на фракции СН не обсуждался. Насколько я знаю, вопрос о его увольнении не стоит" - сказала она.
Топ комментарии
+13 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий30.07.2021 10:12 Ответить Ссылка
+10 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий30.07.2021 10:07 Ответить Ссылка
+7 Михал Гирняк #460683
показать весь комментарий30.07.2021 10:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чому ?! Ну чому отакі прохіндєї і прохіндєйкі в нас на найвищих посадах ??
Невже українці нездатні обрати притомних людей ???
Вот если бы Верещучка заявила - "У Тарана не стоит" - это было бы и компетентно и авторитетно.
хорошо бы эту шмару зарядить в катапульту и выстрелить