Вопрос отставки Тарана не стоит, - "слуга народа" Верещук

Руслан Хомчак ушел с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Вместе с тем, член комитета Верховной Рады Ирина Верещук ("Слуга народа") сообщила, что вопрос отставки министра обороны Андрея Тарана не стоит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вопрос по Тарану на фракции СН не обсуждался. Насколько я знаю, вопрос о его увольнении не стоит" - сказала она.

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