Питання відставки Тарана не стоїть, - "слуга народу" Верещук

Руслан Хомчак пішов з посади головнокомандувача Збройних сил України.

Водночас член комітету Верховної Ради Ірина Верещук ("Слуга народу") повідомила, що питання відставки міністра оборони Андрія Тарана не стоїть, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Питання щодо Тарана на фракції СН не обговорювалося. Наскільки я знаю, питання про його звільнення не стоїть", - сказала вона.

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