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Питання відставки Тарана не стоїть, - "слуга народу" Верещук

Питання відставки Тарана не стоїть, -

Руслан Хомчак пішов з посади головнокомандувача Збройних сил України.

Водночас член комітету Верховної Ради Ірина Верещук ("Слуга народу") повідомила, що питання відставки міністра оборони Андрія Тарана не стоїть, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Питання щодо Тарана на фракції СН не обговорювалося. Наскільки я знаю, питання про його звільнення не стоїть", - сказала вона.

Також дивіться: Таран відзвітував про будівництво корвета для ВМС України в Туреччині: "Триває з чітким дотриманням графіка". ФОТОрепортаж

Автор: 

Міноборони (7514) відставка (1473) Верещук Ірина (685) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+13
Какая отставка , если тарана назначил сам генеральный секретарь конгресса всех властей Ермак 😀😀😀?
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30.07.2021 10:12 Відповісти
+10
мадам Жопінс заздалегідь знала про кадрові перестановки у МО
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30.07.2021 10:07 Відповісти
+7
Те що відомство цьго нікчеми зірвало оборонне замовлення - це єрмака,як фактичного керівника держави,не цікавить.Головне,що він ручний і зручний.
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30.07.2021 10:11 Відповісти
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мадам Жопінс заздалегідь знала про кадрові перестановки у МО
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30.07.2021 10:07 Відповісти
Те що відомство цьго нікчеми зірвало оборонне замовлення - це єрмака,як фактичного керівника держави,не цікавить.Головне,що він ручний і зручний.
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30.07.2021 10:11 Відповісти
здається він ще і глухонімий , тим і цінний.
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30.07.2021 10:17 Відповісти
він виконує завдання по розвалу армії,цінний кадр.
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30.07.2021 10:25 Відповісти
Не ,не увольняйте - пусть ещё поразваливакт ВСУ и поворует.
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30.07.2021 13:17 Відповісти
Какая отставка , если тарана назначил сам генеральный секретарь конгресса всех властей Ермак 😀😀😀?
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30.07.2021 10:12 Відповісти
ОЙ как будет интересно когда скоро они начнут сливать друг друга)))
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30.07.2021 10:15 Відповісти
І коли ота вересклива баба отримала право керувати в державі.
Чому ?! Ну чому отакі прохіндєї і прохіндєйкі в нас на найвищих посадах ??
Невже українці нездатні обрати притомних людей ???
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30.07.2021 10:19 Відповісти
Це питання до 73%
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30.07.2021 14:02 Відповісти
еще один фсбешный агент непотопляем и уйдет только вперед ногами с ермаком.
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30.07.2021 10:23 Відповісти
"Вопрос отставки Тарана не стоит" - это не входит в компетенцию Верещучки.
Вот если бы Верещучка заявила - "У Тарана не стоит" - это было бы и компетентно и авторитетно.
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30.07.2021 10:23 Відповісти
А Таран бы парировал - "А хоть у кого-нибудь на Верещучку стоит?"
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30.07.2021 11:43 Відповісти
Был похожий случай у моего знакомого. Вот что он сказал в подобной ситуации : если у меня на нее встанет, я его отрублю.
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30.07.2021 11:52 Відповісти
Вопрос отставки Тарана не стоит/ как в песенке из пионерлагеря: У меня не стоит твоя роза в стакане. А я тебе засажу всю аллею цветами.
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30.07.2021 10:27 Відповісти
у вас там у всіх нє стоїт
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30.07.2021 10:30 Відповісти
значит победил совок
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30.07.2021 10:40 Відповісти
Питання відставки Тарана не стоїть, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 4484.
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30.07.2021 10:43 Відповісти
Бездаря не можна гнати...
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30.07.2021 10:58 Відповісти
Хламідія і верещак потужні інтелектуали)))
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30.07.2021 11:32 Відповісти
падаль падали руку моет
хорошо бы эту шмару зарядить в катапульту и выстрелить
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30.07.2021 12:25 Відповісти
Еще не всю армию обокрал? Поэтому не увольняют???
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31.07.2021 01:31 Відповісти
Если ЗЕЛЕНЫЕ УРОДЫ говорят НЕТ, значит точно: ДА! И, наоборот, любое обещание ЗЕЛЕНЫХ ПУСТОЗВОНОВ автоматически означает, что обещанного ТОЧНО не произойдёт... Не будет ни "1млрд. посажен. деревьев", ни "десятков тысяч новых мостов", ни "зарплат учителей по 4тыс.$", ни "10млн. тестов из Китая в марте 20г.", ни "массового тестирования на ковид", ни "массовой вакцинации", ни "10-11 млн. прививок в месяц", ни "70-80% вакцинированных украинцев к Новому году", ни "своей вакцины", ни "своих аппаратов ИВЛ", ни "посадки взяточника, вора и наркомана Юрченко в камеру" и ещё много другого, обещанного лично гнусно-гнусявым зеленым цахесом или его тупыми подельниками... Вопрос о Разумкове пару недель назад тоже, вроде, не стоял...
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06.10.2021 14:39 Відповісти
 
 