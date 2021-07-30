Питання відставки Тарана не стоїть, - "слуга народу" Верещук
Руслан Хомчак пішов з посади головнокомандувача Збройних сил України.
Водночас член комітету Верховної Ради Ірина Верещук ("Слуга народу") повідомила, що питання відставки міністра оборони Андрія Тарана не стоїть, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Питання щодо Тарана на фракції СН не обговорювалося. Наскільки я знаю, питання про його звільнення не стоїть", - сказала вона.
Топ коментарі
+13 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар30.07.2021 10:12 Відповісти Посилання
+10 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар30.07.2021 10:07 Відповісти Посилання
+7 Михал Гирняк #460683
показати весь коментар30.07.2021 10:11 Відповісти Посилання
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Чому ?! Ну чому отакі прохіндєї і прохіндєйкі в нас на найвищих посадах ??
Невже українці нездатні обрати притомних людей ???
Вот если бы Верещучка заявила - "У Тарана не стоит" - это было бы и компетентно и авторитетно.
хорошо бы эту шмару зарядить в катапульту и выстрелить