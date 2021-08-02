Радник Єрмака про кадрові перестановки у Генштабі ЗСУ: Будуть ще
Радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович вважає, що масштабні кадрові перестановки в силових структурах України триватимуть.
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, не останні. Будуть ще. Бо військова загроза Україні нікуди не поділася, і на неї треба відповідати. Відповідно, підбираються люди, кадри, які здатні виконати ці завдання, підготувати силову машину України до гідної відповіді", – заявив Арестович.
Арестович пояснив, що президент, коли прийшов на посаду верховного головнокомандувача, поставив керівникам відповідних відомств завдання.
"Дорожні карти, план реформ, пункти та положення, які вони повинні були реалізувати. Минуло два роки. Відбулася оцінка посадових осіб, їх діяльності на постах. Винесені персональні кадрові рішення, і підібрані люди, які наступний етап завдань можуть здійснити більш ефективно", - вважає він.
Нагадаємо, 27 липня президент України Володимир Зеленський змінив головнокомандувача ЗСУ - звільнив Руслана Хомчака і призначив на цю посаду командувача оперативно-тактичного угруповання "Північ" Валерія Залужного. Хомчак перейшов на посаду першого заступника секретаря РНБО. Наступного дня, 28 липня, Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ (замість Сергія Корнійчука цю посаду обійняв командувач військ оперативного командування "Захід" Сергій Шаптала) і командувача операції Об'єднаних сил (замість Володимира Кравченка цю посаду обійняв командувач підготовки командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк).
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шибануться!.. теперь должность Ермака называется Председатель Офиса перЗедента..
давайте уже сразу: Демиург Вселенной, Повелитель вод морских и речных, гор и равнин, лесов и оврагов, представитель Бога, Аллаха, Будды и прочих рептилоидов на Земле, Генеральный секретарь и Величайший Председатель Офиса преЗедента его Величество Андрей Ермак.. к черту скромность!.. её на хлеб не намажешь..
Так и войну можно Акончить
- а этот советник агента ФСБ ермака что то там нам рассказывает о решениях по укреплению обороноспособности...
может сейчас и в правду собирают в кучу всех достойных командиров что бы угробить их в первом же бою без огневой поддержки..
дно..
Смена почти всего военного руководства, это свидетельство неуверенности в лояльности предыдущего.
Неужели Зе и те, кто за ним стоят, предвидят или даже планируют события, в ходе которых будет жизненно необходима лояльность не только полицейских структур и спецслужб, но и армии?
Если завтра в поход
Как суровая сила нагрянет
Есть подозрение что зеленые военачальники будуть тікати аж до Стрия
Байден указать на него пальцем ?
Тугодум это человек, которому надо 2 года для того чтобы понять что в Минообороны никто никуя не делает.
Андрей Болтовский
Он был завербован еще в 2003 году, когда 95 квартал вылетел уже из КВН на четверть.финале и вся команда сидела в гостинице, думая - разбегаться им или идти в следующий сезон!
Вот тогда к ним и подкатило ФСБ с «Операцией Буратино» !
Дело в том, что попадая в систему КВН заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора…
Но он врет , что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым !
Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился !
Важно : за 15 лет после вербовки он стал владельцем многих компаний Украины , через которые работает шоу бизнес - конечным бенефициаром !
Без пыли и шума , бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России) !
За все это он должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности и символы и т.д.
После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения.
Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране и вручили ему своего агента - марионетку!
Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты!
Вспомним слова его папаньки : « Да он плевать хотел на это президентство ! » не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит?
Москва, путем шантажа : угрожая оставить его голым и босым без бизнеса + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе !»
Такого трешу, точно, ніде у світі немає.
Один чЮвак недавно то-же своих генералов назначал ( даже из кацапии ) - теперь приходится под Ростовым "чалиться" .