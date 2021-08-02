Радник Єрмака про кадрові перестановки у Генштабі ЗСУ: Будуть ще

Радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович вважає, що масштабні кадрові перестановки в силових структурах України триватимуть.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, не останні. Будуть ще. Бо військова загроза Україні нікуди не поділася, і на неї треба відповідати. Відповідно, підбираються люди, кадри, які здатні виконати ці завдання, підготувати силову машину України до гідної відповіді", – заявив Арестович.

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Арестович пояснив, що президент, коли прийшов на посаду верховного головнокомандувача, поставив керівникам відповідних відомств завдання.

"Дорожні карти, план реформ, пункти та положення, які вони повинні були реалізувати. Минуло два роки. Відбулася оцінка посадових осіб, їх діяльності на постах. Винесені персональні кадрові рішення, і підібрані люди, які наступний етап завдань можуть здійснити більш ефективно", - вважає він.

Нагадаємо, 27 липня президент України Володимир Зеленський змінив головнокомандувача ЗСУ - звільнив Руслана Хомчака і призначив на цю посаду командувача оперативно-тактичного угруповання "Північ" Валерія Залужного. Хомчак перейшов на посаду першого заступника секретаря РНБО. Наступного дня, 28 липня, Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ (замість Сергія Корнійчука цю посаду обійняв командувач військ оперативного командування "Захід" Сергій Шаптала) і командувача операції Об'єднаних сил (замість Володимира Кравченка цю посаду обійняв командувач підготовки командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк).