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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин пока не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения из-за "дельта"-штамма, - Минздрав

Кабмин пока не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения из-за

Дополнительные ограничения внутри Украины Кабмин пока вводить не планирует. Карантинные нормы будут пересматриваться в зависимости от изменения эпидситуации из-за коронавируса.

Об этом сказал в комментарии РБК-Украина главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, единственное нововведение, которое пока приняло правительство, - это запрет на работу школ в регионах желтой, оранжевой и красной зоны, если там привиты меньше 80% сотрудников.

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"В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и в соответствии с этим принимать те или иные решения. Пока рано говорить о конкретных условиях, но мы точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения", - сказал изданию главный санитарный врач.

Автор: 

Кабмин (14024) карантин (16729) Минздрав (4899) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Поки не відгуляють парад на п'ять мілліардів , ніяких карантинних обмежень не буде , так зебабуіни ?😀
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02.08.2021 09:43 Ответить
запрет на работу школ в регионах желтой, оранжевой и красной зоны, если там привиты меньше 80% сотрудников

принудилово на старте
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02.08.2021 10:04 Ответить
 
 