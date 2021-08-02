Кабмин пока не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения из-за "дельта"-штамма, - Минздрав

Дополнительные ограничения внутри Украины Кабмин пока вводить не планирует. Карантинные нормы будут пересматриваться в зависимости от изменения эпидситуации из-за коронавируса.

Об этом сказал в комментарии РБК-Украина главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, единственное нововведение, которое пока приняло правительство, - это запрет на работу школ в регионах желтой, оранжевой и красной зоны, если там привиты меньше 80% сотрудников.

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"В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и в соответствии с этим принимать те или иные решения. Пока рано говорить о конкретных условиях, но мы точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения", - сказал изданию главный санитарный врач.