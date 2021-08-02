Кабмін поки не планує запроваджувати додаткові карантинні обмеження через "дельта"-штам, - МОЗ

Додаткові обмеження всередині України Кабмін поки запроваджувати не планує. Карантинні норми переглядатимуться залежно від зміни епідситуації через коронавірус.

Про це сказав у коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, єдине нововведення, яке поки ухвалив уряд, - це заборона на роботу шкіл в регіонах жовтої, помаранчевої і червоної зони, якщо там щеплено менше 80% співробітників.

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"У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями і відповідно до цього приймати ті чи інші рішення. Поки рано говорити про конкретні умови, але ми точно будемо розглядати можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованого населення", - сказав виданню головний санітарний лікар.