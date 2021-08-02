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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін поки не планує запроваджувати додаткові карантинні обмеження через "дельта"-штам, - МОЗ

Кабмін поки не планує запроваджувати додаткові карантинні обмеження через

Додаткові обмеження всередині України Кабмін поки запроваджувати не планує. Карантинні норми переглядатимуться залежно від зміни епідситуації через коронавірус.

Про це сказав у коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, єдине нововведення, яке поки ухвалив уряд, - це заборона на роботу шкіл в регіонах жовтої, помаранчевої і червоної зони, якщо там щеплено менше 80% співробітників.

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"У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями і відповідно до цього приймати ті чи інші рішення. Поки рано говорити про конкретні умови, але ми точно будемо розглядати можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованого населення", - сказав виданню головний санітарний лікар.

Автор: 

Кабмін (14062) карантин (18172) МОЗ (5390) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Поки не відгуляють парад на п'ять мілліардів , ніяких карантинних обмежень не буде , так зебабуіни ?😀
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02.08.2021 09:43 Відповісти
запрет на работу школ в регионах желтой, оранжевой и красной зоны, если там привиты меньше 80% сотрудников

принудилово на старте
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02.08.2021 10:04 Відповісти
 
 