Белорусская спортсменка Тимановская попросила политическое убежище в Польше
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую отстранили от Олимпиады после критики руководства сборной, подала документы на предоставление политического убежища в Польше.
Об этом рассказал Александр Опейкин из Белорусского фонда спортивной солидарности в эфире Настоящего Времени, передает Цензор.НЕТ.
"Она сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека – оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказали давление взрослые опытные функционеры", - рассказал Опейкин.
Он также отметил, что девушка опасалась возвращаться в Минск, так как ее показали в "разносных сюжетах" "пропагандистских каналов".
"Ее пытались снять с соревнований не по каким-то объективным и реальным причинам, по здоровью или что-то еще, это был чисто административный приказ", – добавил Опейкин.
Ранее стало известно, что Кристину Тимановскую, которая 2 августа должна была принять участие в квалификационном забеге на 200 метров в Токио, пытались отвезти в Беларусь против ее воли. Накануне спортсменка резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Легкоатлетку срочно увезли с вещами в аэропорт, однако там Тимановская заявила, что боится возвращаться домой, так как ее могут посадить в тюрьму. Она заявила о намерении обращаться за политическим убежищем в посольство Австрии в Токио. Чехия заявила, что готова предоставить убежище Тимановской и взять ее под международную защиту.
Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой. Белорусская спортсменка сейчас находится в безопасности с руководством японского аэропорта Ханэда, сейчас ее сопровождает работник оргкомитета Олимпийских игр, заявили в МОК.
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"В 1918 году бело-красно-белый флаг был принят в качестве государственного символа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Белорусской Народной Республики .
После принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР и переименования в Республику Беларусь 19 сентября 1991 года Верховный Совет Республики принял Закон «О Государственном флаге Республики Беларусь», утвердивший бело-красно-белый флагhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-%D0%91%D0%9A%D0%91-2 [2] . Согласно описанию:
Государственный флаг Республики Беларусь представляет собой прямоугольное полотнище, которое состоит из трёх горизонтально расположенных цветных полос равной ширины: верхней и нижней белого, а средней красного цвета. Отношения ширины флага к его длине - 1:2.Те що у тебе на фото -"неофіційний" варіант!
остался.
В это время наш Бескудников Олег
зазнался.
Я, мол, болен, бюллетеню, нету сил.
и сгинул.
Вот наш тренер мне тогда и предложил:
беги, мол.
Я ж на длинной на дистанции помру,
не охну.
Пробегу всего, быть может, первый круг -
и сдохну.
Но сурово тренер мне: Что за дела?
мол, надо Федя,
Главное, чтобы воля тут была
к победе.
Воля волей, если сил невпроворот,
а я увлекся,
Я рванул на десять тыщ как на пятьсот, -
и спекся,
Подвела меня, ведь я ж предупреждал,
дыхалка.
Пробежал всего два круга и упал,
а жалко.
И наш тренер, экс- и вице-чемпион
ОРУДа,
Не пускать меня велел на стадион,
иуда.
Ведь вчера мы только брали с ним с тоски
"по банке",
А сегодня он кричит: "Меняй коньки
на санки!"
Жалко тренера, он тренер неплохой,
ну Бог с ним.
Я ведь нынче занимаюсь и борьбой
и боксом.
Не имею я теперь на счет на свой
сомнений.
Все вдруг стали очень вежливы со мной,
и тренер.
1965
сцццуккко, 65-й год, ничего не поменялось!!
За обсягами експорту Польща вийшла на 22 місце в світі, за десяток років піднявшись на 10 місць. Польща обігнала такі країни, як Турція, Бразилія і навіть Саудівська Аравія.
Хакеры-патриоты атаковали систему камер фиксации скорости и слежки.
Кибер-партизаны продолжают атаку на систему
«Операция приобрела диверсионный характер. В этот раз был нанесен фатальный удар по системе камер фиксации скорости и слежки.
Наша команда снова побывала во внутренних сетях режима. С помощью мощного инструментария камеры были вскрыты и повреждены, узлы связи нейтрализованы.
Также, благодаря комплексной атаке, обработка уже более 125 тыс. текущих штрафов приостановлена. Режим наказан рублем.
Т.е. критиковала она не руководство страны (хотя есть за что), а спортивное начальство, которое поставило ее на эстафету без ее ведома. Поэтому она подняла вой на весь мир. Ну не смешно все это? Мне кажется, что это ее такая простенькая двухходовка: обосрать мелкое спортивное начальство, поднять бурю из ничего и попроситься на ПМЖ в Европу, зная, что ей не откажут, т.к. бульбафюрер сейчас там в опале.
Чехія їй так негайно пропонує візу, Польща - юридичний захист, Словенія - допомогу, але Тимановська добивається прихистку в Австрії, улюбленому тирлі розвідок усіх країн
черговий активний захід гебе в медіапросторі..?
Повторюсь. Были у нас такие. Просто ленивые крысы.
А внимания ей... взяла просто и брякнула что-то там про политику чтобы отвести внимание от крысиного поступка: конкретно отказа заполнить пустое место (да-да вины чиновников за косяк никто не должен снимать, там головы полететь должны) чтоб еще 3 ее соотечественницы и даже больше - подружки (вот ну не верю чтоб они не общались и не подружились в процессе подготовки) тоже смогли осуществить олимпийскую мечту.
Крыса. Просто ленивая крыса.
Есть девочка Кристина. Девочка Кристина не возражала, когда государство Беларусь обеспечивало ей возможности для тренировок? Ну в виде спорткомлпексов там всяких и бесплатных занятий? Не возражала она и когда государство Беларусь оплачивало ей поездку на Олимпиаду (ну не за свои же кровные она туда добиралась, верно)? Верно? ТОГДА она НЕ протестовала, верно?
Далее. Девочка Кристина приехала на Олимпиаду... и вот ей говорят что-то вроде: "У нас тут накосячили немного... вот теперь у нас для эстафеты 4*400 есть только три спортсменки, ну те с которыми ты анекдоты травила в самолете. И теперь чтоб не только ТВОЯ мечта - пробежать на Олимпиаде - осуществилась, но и их - тебе нужно сделать то, что ты умеешь благодаря вложенным в тебя деньгам. Нужно побегать. Только не 200 самой а 400 в составе команды. Ты ведь согласна, да? Ведь если ты откажешься, то ... три это не четыре и нас дисквалифицируют. Вот эти вот девчонки, твои подруги - потеряют шанс на свою мечту".
И девочка Кристина, которой очень нравилось бегать за гос счет вместо того чтоб работать - такая "Не хочу не буду, тираны и вообще редиски".
Вот прям образчик спортивной солидарности и командного духа. И ЭТО защищает столько народу?!??!
А работодателем выступало государство Беларусь. Которое НИЧЕГО сверхординарного от нее не требовало. А требовало:
- бегать на Олимпиаде (чего она и так хотела и что составляет ее обязанности - за выполнение которых ей платят, между прочим)
- выручить своих подружек (которым очень нужен был 4ый чел. чтоб они ТОЖЕ смогли бегать на Олимпиаде)
Но девочка Кристина - очень эгоистична. Она не захотела делиться возможным успехом...
Сам спортсмен в прошлом. Плавание. Были у нас такие. На эстафетах им влом выступать потому как тогда уставшим будешь к личному заплыву. А то что эстафеты обычно ПОСЛЕ личных заплывов по графику (то есть к личным ты подходишь НЕ уставшим)... то обычно остается за кадром.
Слишком много в общем внимания обычной крысе. Точнее - ленивой крысе.
Я в упор не понимаю - как можно быть таким эгоистом, чтоб тебя нужно было заставлять выручать подруг? Цена вопроса ведь - не чиновники и не какие-то там абстрактные вещи. Цена вопроса - вот буквально твои же подружки, вы в одной команде выступаете, наверняка не первый год друг друга знаете. Цена вопроса - их шанс выступить на Олимпиаде. Им помочь надо... а ты блин из себя принцессу строишь... Причем помощь ничего экстраординарного не требует. Ты - бегунья, от тебя нужно бежать. Поступок крысы, повторюсь. У нас бы такая попросту получила бы "темную" в раздевалке, без всяких тренеров и СМИ.
У меня такое тоже бывало, правда не на таком уровне. Кроме основной дистанции нужно еще и эстафету плыть. Ну да... напряжно. И что?
Но блин... как можно просто подумать о том, что "ну их нафиг пусть друзей снимают с эстафеты, я плаваю 800м и 1,5км, а, скажем 100 или 400м нужные для эстафеты 4*100 или 4*400 это мои непрофильные дистанции так что ай-ай-ай обидели мышку напукали в норку нихачу нибуду"... Это вот ну вообще ни в какие ворота не лезет. Люди так не поступают. Повторюсь, так поступают крысы.
А то, что они умудрились с другой стране решить свой вопрос... с одной стороны - это печально. Потому как куда смотрим мы... с какого хрена они это сделали у нас, как посмели...
С другой... они ликвидировали своего врага (того кого они считают врагом), невзирая на то, что он находится на территории страны недружественной к нам. Это... как бы профессионализм.
Допустим. Если бы СБУ могло кого-то по аналогии в рфии проработать... думаю им бы все аплодировали стоя.
Так что тут... с одной стороны да... жестокий диктатор... но блин профи же....