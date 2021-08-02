Білоруська спортсменка Тимановська попросила політичного притулку в Польщі

Білоруська легкоатлетка Крістіна Тимановська, яку усунули від Олімпіади після критики керівництва збірної, подала документи на надання політичного притулку в Польщі.

Про це розповів Олександр Опейкін із Білоруського фонду спортивної солідарності в ефірі Настоящего Времени, передає Цензор.НЕТ.

"Вона зараз перебуває в Токіо. Вона вже спілкується з Міжнародним олімпійським комітетом і з пресою. Вже подала заяву на надання політичного притулку в Польщі, тому вона вже в дорозі перебуває. З нею все в порядку. Тримається добре, зрозуміло, що це стресова ситуація не тільки для спортсмена, а й людини - опинитися під таким тиском. Це молода дівчина, на яку чинили тиск дорослі досвідчені функціонери", - розповів Опейкін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МОК звернувся до Білорусі за роз'ясненнями щодо ситуації з Тимановською: Зараз вона в надійному та безпечному місці

Він також зазначив, що дівчина побоювалася повертатися до Мінська, оскільки її показали в "розносних сюжетах" "пропагандистських каналів".

"Її намагалися зняти зі змагань не з якихось об'єктивних і реальних причин, через здоров'я або щось ще, це був чисто адміністративний наказ", - додав Опейкін.

Раніше стало відомо, що Крістіну Тимановську, яка 2 серпня повинна була взяти участь у кваліфікаційному забігу на 200 метрів у Токіо, намагалися відвезти в Білорусь проти її волі. Напередодні спортсменка різко розкритикувала білоруське спортивне начальство, яке поставило її брати участь в естафеті 4 по 400 метрів без її відома. Легкоатлетку терміново відвезли з речами в аеропорт, проте там Тимановська заявила, що боїться повертатися додому, оскільки її можуть посадити до в'язниці. Вона заявила про намір звертатися по політичний притулок до посольства Австрії в Токіо. Чехія заявила, що готова надати притулок Тимановській і взяти її під міжнародний захист.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою. Білоруська спортсменка зараз перебуває в безпеці з керівництвом японського аеропорту Ханеда, зараз її супроводжує працівник оргкомітету Олімпійських ігор, заявили в МОК.