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Новини Олімпіада-2020
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Білоруська спортсменка Тимановська попросила політичного притулку в Польщі

Білоруська спортсменка Тимановська попросила політичного притулку в Польщі

Білоруська легкоатлетка Крістіна Тимановська, яку усунули від Олімпіади після критики керівництва збірної, подала документи на надання політичного притулку в Польщі.

Про це розповів Олександр Опейкін із Білоруського фонду спортивної солідарності в ефірі Настоящего Времени, передає Цензор.НЕТ.

"Вона зараз перебуває в Токіо. Вона вже спілкується з Міжнародним олімпійським комітетом і з пресою. Вже подала заяву на надання політичного притулку в Польщі, тому вона вже в дорозі перебуває. З нею все в порядку. Тримається добре, зрозуміло, що це стресова ситуація не тільки для спортсмена, а й людини - опинитися під таким тиском. Це молода дівчина, на яку чинили тиск дорослі досвідчені функціонери", - розповів Опейкін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МОК звернувся до Білорусі за роз'ясненнями щодо ситуації з Тимановською: Зараз вона в надійному та безпечному місці

Він також зазначив, що дівчина побоювалася повертатися до Мінська, оскільки її показали в "розносних сюжетах" "пропагандистських каналів".

"Її намагалися зняти зі змагань не з якихось об'єктивних і реальних причин, через здоров'я або щось ще, це був чисто адміністративний наказ", - додав Опейкін.

Раніше стало відомо, що Крістіну Тимановську, яка 2 серпня повинна була взяти участь у кваліфікаційному забігу на 200 метрів у Токіо, намагалися відвезти в Білорусь проти її волі. Напередодні спортсменка різко розкритикувала білоруське спортивне начальство, яке поставило її брати участь в естафеті 4 по 400 метрів без її відома. Легкоатлетку терміново відвезли з речами в аеропорт, проте там Тимановська заявила, що боїться повертатися додому, оскільки її можуть посадити до в'язниці. Вона заявила про намір звертатися по політичний притулок до посольства Австрії в Токіо. Чехія заявила, що готова надати притулок Тимановській і взяти її під міжнародний захист.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою. Білоруська спортсменка зараз перебуває в безпеці з керівництвом японського аеропорту Ханеда, зараз її супроводжує працівник оргкомітету Олімпійських ігор, заявили в МОК.

Білорусь (7923) Олімпіада (687) Польща (8478) сховище (189)


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Топ коментарі
+16
У нее флаг не правильный на фото, нада тоакой
Белорусская спортсменка Тимановская попросила политическое убежище в Польше - Цензор.НЕТ 905
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02.08.2021 11:22
+15
Единственно верное решение. Можно представить, как нервничают чиновники в Минске, после того, как юная спортсменка указала им место!
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02.08.2021 11:39
+14
колхан умудрился и на Олимпиаде какулетов в штаны наложить... Могёт =)
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02.08.2021 11:28
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У нее флаг не правильный на фото, нада тоакой
Белорусская спортсменка Тимановская попросила политическое убежище в Польше - Цензор.НЕТ 905
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02.08.2021 11:22 Відповісти
Ну так і в тебе - теж "неправильний"
"В 1918 году бело-красно-белый флаг был принят в качестве государственного символа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Белорусской Народной Республики .
После принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР и переименования в Республику Беларусь 19 сентября 1991 года Верховный Совет Республики принял Закон «О Государственном флаге Республики Беларусь», утвердивший бело-красно-белый флагhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-%D0%91%D0%9A%D0%91-2 [2] . Согласно описанию:
Государственный флаг Республики Беларусь представляет собой прямоугольное полотнище, которое состоит из трёх горизонтально расположенных цветных полос равной ширины: верхней и нижней белого, а средней красного цвета. Отношения ширины флага к его длине - 1:2.Те що у тебе на фото -"неофіційний" варіант!
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02.08.2021 16:16 Відповісти
Этот бедняга был объявлен в розыск, и сейчас сиди в японской тюрьме. Потому что Уганда Европе и нафиг не нужна. Никакой революции они там организовывать не собираются.

Белорусская спортсменка Тимановская попросила политическое убежище в Польше - Цензор.НЕТ 2418
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02.08.2021 11:24 Відповісти
Теперь его отдадут омерике и там его линчуют. Как у вас просто все мир черно желтый.
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02.08.2021 11:39 Відповісти
Так и я о чем.
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02.08.2021 11:51 Відповісти
Десять тысяч и всего один забег
остался.
В это время наш Бескудников Олег
зазнался.
Я, мол, болен, бюллетеню, нету сил.
и сгинул.
Вот наш тренер мне тогда и предложил:
беги, мол.
Я ж на длинной на дистанции помру,
не охну.
Пробегу всего, быть может, первый круг -
и сдохну.
Но сурово тренер мне: Что за дела?
мол, надо Федя,
Главное, чтобы воля тут была
к победе.
Воля волей, если сил невпроворот,
а я увлекся,
Я рванул на десять тыщ как на пятьсот, -
и спекся,
Подвела меня, ведь я ж предупреждал,
дыхалка.
Пробежал всего два круга и упал,
а жалко.
И наш тренер, экс- и вице-чемпион
ОРУДа,
Не пускать меня велел на стадион,
иуда.
Ведь вчера мы только брали с ним с тоски
"по банке",
А сегодня он кричит: "Меняй коньки
на санки!"
Жалко тренера, он тренер неплохой,
ну Бог с ним.
Я ведь нынче занимаюсь и борьбой
и боксом.
Не имею я теперь на счет на свой
сомнений.
Все вдруг стали очень вежливы со мной,
и тренер.

1965

сцццуккко, 65-й год, ничего не поменялось!!
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02.08.2021 13:20 Відповісти
А тим часом...
За обсягами експорту Польща вийшла на 22 місце в світі, за десяток років піднявшись на 10 місць. Польща обігнала такі країни, як Турція, Бразилія і навіть Саудівська Аравія.
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02.08.2021 11:24 Відповісти
подсказка для бульбофюрера: когда будет лететь в Польшу, можно посадить самолет
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02.08.2021 11:24 Відповісти
неа...не получится.нормальніе авиакомпании облетают зачумленное место
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02.08.2021 11:48 Відповісти
Так бульбофюрер останнім часом тільки "саджаннями" й займається. А може ще й у свого кревного братика-ліліпутика "Бука" попросити і "коцнути" отого літака із "зрадницею" на борту. Так що над Білорусією до Польші летіти- ні-ні!
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02.08.2021 11:54 Відповісти
Ждем ремейк филма "Рейс 222"

Белорусская спортсменка Тимановская попросила политическое убежище в Польше - Цензор.НЕТ 4845
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02.08.2021 11:25 Відповісти
колхан умудрился и на Олимпиаде какулетов в штаны наложить... Могёт =)
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02.08.2021 11:28 Відповісти
РАБссию уже не спасти и через 100 веков....потому что страна дураков,по Талькову...Бульбашию можно,но нежно...
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02.08.2021 11:29 Відповісти
ну і правильно. Język polski на 30 % podobny do Білоруської та з Української - чом би й ні?
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02.08.2021 11:35 Відповісти
как оказалось болотное рабство это тоже средство передвижения по миру. Если эта фея считает себя палытически преследуемой в микромордоре, то почему она не возвращается на менцкие болота и не продолжает борьбу с режимом?
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02.08.2021 11:38 Відповісти
це те саме, що битися з мордором один на один .. це, звісно, героїчно, але безглуздо!
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02.08.2021 11:40 Відповісти
ну так где тогда палытические преследования?
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02.08.2021 11:44 Відповісти
тебе же статью целую написали...в Беларуси.или скорее в белоруссии
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02.08.2021 11:50 Відповісти
Вчить мови - будуть доступні европейські джерела інфрмації, наука, культура та досягнення. Російська мова не має конкурентних переваг як і наука з культурою на цій мові відстали на років 50 у розвитку.... якщо не більше!
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02.08.2021 11:38 Відповісти
Нафіга вчити польську або чеську, якщо миття туалетів у цих країнах не входить у плани? Інша справа англійська - на ній є все.
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02.08.2021 12:06 Відповісти
одне не виключає іншого! якщо для Вас, Польща та Чехія це лише миття туалетів - мені Вас шкода. Я айтішнег як кажуть! може й не з захмарними зарплатами, як склалося в багатьох айтішнегів, але не усім ж на фронт/бєк енді бути греблею? Паралельно з айті займаюся своєю справою - cnc, 3D друк, 3д моделювання - арткам, FreeCad, 3Dmax немає кордонів ні в країнах ні в знаннях!
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02.08.2021 12:29 Відповісти
Білоруська спортсменка Тимановська попросила політичного притулку в Польщі - Цензор.НЕТ 2988
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02.08.2021 12:44 Відповісти
Якщо в тебе в голові «миття туалетів»-ти цим і закінчиш.
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02.08.2021 12:50 Відповісти
То його "жаба давить"! Бо він і цього робить не здатен!
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02.08.2021 15:59 Відповісти
Единственно верное решение. Можно представить, как нервничают чиновники в Минске, после того, как юная спортсменка указала им место!
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02.08.2021 11:39 Відповісти
а чего им нервничать? кто такая эта болотная фея чтобы указывать кому то?
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02.08.2021 11:46 Відповісти
Тем временем в Белоруссии:

Хакеры-патриоты атаковали систему камер фиксации скорости и слежки.
Кибер-партизаны продолжают атаку на систему
«Операция приобрела диверсионный характер. В этот раз был нанесен фатальный удар по системе камер фиксации скорости и слежки.
Наша команда снова побывала во внутренних сетях режима. С помощью мощного инструментария камеры были вскрыты и повреждены, узлы связи нейтрализованы.
Также, благодаря комплексной атаке, обработка уже более 125 тыс. текущих штрафов приостановлена. Режим наказан рублем.
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02.08.2021 11:40 Відповісти
Слава Богу,слава Богу,що так все добре, поки що ,закінчилось для дівчини. Щасти тобі,Христинко, а Польші і Чехії-респект!
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02.08.2021 11:47 Відповісти
рожденый ползать летать не может, так что не суди со своей колокольни
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02.08.2021 12:10 Відповісти
каких же дров наломала, тренерский состав провтыкал ситуацию с допинг тестами спортсменов которые должны были бороться 4х400. Их сняли с состязания. Тренера пересрали что с них спросят по приезду домой. И они без ведома спортсменки решили заткнуть нею свой *******. Спортсменка готовилась всю жизнь в своей квалификации а её ставят там где она не компетентна. Тупая бюрократия и сцикливость тренеров. Причем поотключали телефоны и тянули время потому что знали что это конфликтная ситуация, но надеялись старшинством и авторитетом подавить. Так что подставила она кого? Родину? Нах такая родина, отдавая для отличий вспорте за которую всю свою юность тебе на самом ответственном состязании указывают твоё настоящее место. Ехай девочка домой и молчи.. Послушайте как два старых сцикуна алкоголика её укатывают и подстрекают к тотальному вранью, прежде всего самой себе.
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02.08.2021 12:28 Відповісти
Накануне спортсменка резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.

Т.е. критиковала она не руководство страны (хотя есть за что), а спортивное начальство, которое поставило ее на эстафету без ее ведома. Поэтому она подняла вой на весь мир. Ну не смешно все это? Мне кажется, что это ее такая простенькая двухходовка: обосрать мелкое спортивное начальство, поднять бурю из ничего и попроситься на ПМЖ в Европу, зная, что ей не откажут, т.к. бульбафюрер сейчас там в опале.
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02.08.2021 12:00 Відповісти
Бульбафюрер приказал похитить спортсменку прямо с Оленьпияды,каже украинский политик Алексей Гончаренко...
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02.08.2021 12:06 Відповісти
у неї якось так негайно сім'я опинилася в Україні
Чехія їй так негайно пропонує візу, Польща - юридичний захист, Словенія - допомогу, але Тимановська добивається прихистку в Австрії, улюбленому тирлі розвідок усіх країн
черговий активний захід гебе в медіапросторі..?
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02.08.2021 12:20 Відповісти
как то да внезапно.. просто от отказа выступать в той дисциплине в которой она и они к стати не планировали как то подозрительно все сми, представители споркомитета Белоруссии масса других вылупков подняла у нее на родине такой вой что даже решили принудительно депортировать на родину обьявив что она чуть ли не при уме... и куда ехать на принудительное лечение .. или в белоруссии воют адепты западного мира .. не слишком ли у батьки много засланных козачков и так его подставили... мозги то включи
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02.08.2021 12:27 Відповісти
да уж... ладно Эрдоган путину любит изредка одной штукой по губам поводить .. но батьке .. девушка.. по усам .. и чем... ай баловница
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02.08.2021 12:21 Відповісти
если бы еще выступила на 200 метрах в польской команде, вообще бы был улет
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02.08.2021 12:35 Відповісти
))))) да или за белоруссов .. мол бежать не могу . ... могу прыгнуть с 10 м вышки
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02.08.2021 12:38 Відповісти
в этом сезоне это невозможно. В следующем - вполне.
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02.08.2021 13:19 Відповісти
От нее и просили выступить в команде. Но ей было влом. Хотелось только личный забег в 200м. отбегать и все. А еще 400 м. потом (обычно эстафеты после личных забегов, т.е. усталости на личном от командного забега обычно нету) ей было тупо лень.
Повторюсь. Были у нас такие. Просто ленивые крысы.
А внимания ей... взяла просто и брякнула что-то там про политику чтобы отвести внимание от крысиного поступка: конкретно отказа заполнить пустое место (да-да вины чиновников за косяк никто не должен снимать, там головы полететь должны) чтоб еще 3 ее соотечественницы и даже больше - подружки (вот ну не верю чтоб они не общались и не подружились в процессе подготовки) тоже смогли осуществить олимпийскую мечту.
Крыса. Просто ленивая крыса.
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02.08.2021 17:46 Відповісти
Добре що вдалось вирвати людину з лап проросійських людожерів та вбивць .
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02.08.2021 14:08 Відповісти
А поясните мне пожалуйста одну штуку.
Есть девочка Кристина. Девочка Кристина не возражала, когда государство Беларусь обеспечивало ей возможности для тренировок? Ну в виде спорткомлпексов там всяких и бесплатных занятий? Не возражала она и когда государство Беларусь оплачивало ей поездку на Олимпиаду (ну не за свои же кровные она туда добиралась, верно)? Верно? ТОГДА она НЕ протестовала, верно?
Далее. Девочка Кристина приехала на Олимпиаду... и вот ей говорят что-то вроде: "У нас тут накосячили немного... вот теперь у нас для эстафеты 4*400 есть только три спортсменки, ну те с которыми ты анекдоты травила в самолете. И теперь чтоб не только ТВОЯ мечта - пробежать на Олимпиаде - осуществилась, но и их - тебе нужно сделать то, что ты умеешь благодаря вложенным в тебя деньгам. Нужно побегать. Только не 200 самой а 400 в составе команды. Ты ведь согласна, да? Ведь если ты откажешься, то ... три это не четыре и нас дисквалифицируют. Вот эти вот девчонки, твои подруги - потеряют шанс на свою мечту".
И девочка Кристина, которой очень нравилось бегать за гос счет вместо того чтоб работать - такая "Не хочу не буду, тираны и вообще редиски".
Вот прям образчик спортивной солидарности и командного духа. И ЭТО защищает столько народу?!??!
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02.08.2021 14:36 Відповісти
Девочка Кристина не крепостная, чтобы застывать в поклоне при каждом окрике.
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02.08.2021 16:20 Відповісти
Нет. Не крепостная. Потому как - в отличие от крепостной - получала материальное вознаграждение (экипировка не бесплатная, полеты в самолете на побигеньки на олимпиаде тоже, для прочих не олимпийцев зал платный и т.д.) за свою деятельность.
А работодателем выступало государство Беларусь. Которое НИЧЕГО сверхординарного от нее не требовало. А требовало:
- бегать на Олимпиаде (чего она и так хотела и что составляет ее обязанности - за выполнение которых ей платят, между прочим)
- выручить своих подружек (которым очень нужен был 4ый чел. чтоб они ТОЖЕ смогли бегать на Олимпиаде)

Но девочка Кристина - очень эгоистична. Она не захотела делиться возможным успехом...

Сам спортсмен в прошлом. Плавание. Были у нас такие. На эстафетах им влом выступать потому как тогда уставшим будешь к личному заплыву. А то что эстафеты обычно ПОСЛЕ личных заплывов по графику (то есть к личным ты подходишь НЕ уставшим)... то обычно остается за кадром.

Слишком много в общем внимания обычной крысе. Точнее - ленивой крысе.
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02.08.2021 17:42 Відповісти
Олег, речь идет о том, что ее без ее согласия поставили на эту дистанцию, как крепостную. Вот ее и начало корежить. Но виноваты в этом все, в основном тренер, но и она тоже. Тренер не смог сколотить команду так, чтобы она не смогла отказаться. Интеренета у него видите ли не было. Зачем он лапшу вешает? В Японии интернета нет, да он там всюду и часто бесплатный.
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03.08.2021 07:50 Відповісти
Нет, я понимаю, что её нагнули и заставили выступить на дистанции в эстафете. Это я понимаю. Это не хорошо и за это чиновники должны быть наказаны. Но это - не её проблема. Её проблема в другом. В эгоистичности.
Я в упор не понимаю - как можно быть таким эгоистом, чтоб тебя нужно было заставлять выручать подруг? Цена вопроса ведь - не чиновники и не какие-то там абстрактные вещи. Цена вопроса - вот буквально твои же подружки, вы в одной команде выступаете, наверняка не первый год друг друга знаете. Цена вопроса - их шанс выступить на Олимпиаде. Им помочь надо... а ты блин из себя принцессу строишь... Причем помощь ничего экстраординарного не требует. Ты - бегунья, от тебя нужно бежать. Поступок крысы, повторюсь. У нас бы такая попросту получила бы "темную" в раздевалке, без всяких тренеров и СМИ.
У меня такое тоже бывало, правда не на таком уровне. Кроме основной дистанции нужно еще и эстафету плыть. Ну да... напряжно. И что?
Но блин... как можно просто подумать о том, что "ну их нафиг пусть друзей снимают с эстафеты, я плаваю 800м и 1,5км, а, скажем 100 или 400м нужные для эстафеты 4*100 или 4*400 это мои непрофильные дистанции так что ай-ай-ай обидели мышку напукали в норку нихачу нибуду"... Это вот ну вообще ни в какие ворота не лезет. Люди так не поступают. Повторюсь, так поступают крысы.
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03.08.2021 09:43 Відповісти
Да бог с ней, с этой писькой, вон Шишова повесил бульбафюррер прямо в Киеве. Это куда посерьезней!
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03.08.2021 10:50 Відповісти
Это да. Это куда посерьезней. С той девчонкой меня эгоизм возмутил просто. Знавал таких.
А то, что они умудрились с другой стране решить свой вопрос... с одной стороны - это печально. Потому как куда смотрим мы... с какого хрена они это сделали у нас, как посмели...
С другой... они ликвидировали своего врага (того кого они считают врагом), невзирая на то, что он находится на территории страны недружественной к нам. Это... как бы профессионализм.
Допустим. Если бы СБУ могло кого-то по аналогии в рфии проработать... думаю им бы все аплодировали стоя.
Так что тут... с одной стороны да... жестокий диктатор... но блин профи же....
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03.08.2021 11:13 Відповісти
 
 