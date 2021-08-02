Ко Дню Независимости в Украине появится новая премия "Национальная легенда", - Зеленский

В Украине накануне празднования Дня Независимости введут новую премию "Национальная легенда". Ее будут вручать за значительный вклад в развитие Украины.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 30", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"22 августа состоится новая премия "Национальная легенда". Это новая государственная награда и новая традиция", - сказал он.

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