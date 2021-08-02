РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4990 посетителей онлайн
Новости День Независимости
2 232 59

Ко Дню Независимости в Украине появится новая премия "Национальная легенда", - Зеленский

Ко Дню Независимости в Украине появится новая премия

В Украине накануне празднования Дня Независимости введут новую премию "Национальная легенда". Ее будут вручать за значительный вклад в развитие Украины.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 30", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"22 августа состоится новая премия "Национальная легенда". Это новая государственная награда и новая традиция", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пограничники-кинологи со служебными собаками впервые примут участие в параде на День Независимости. ФОТОрепортаж

Автор: 

День Независимости (1196) Зеленский (20210) премия (480)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
аниматоры хреновы !

ракеты когда делать будете ?
показать весь комментарий
02.08.2021 11:46
+21
Идиот
показать весь комментарий
02.08.2021 11:47
+20
Ко Дню Независимости в Украине появится новая премия "Национальная легенда", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2659

...
показать весь комментарий
02.08.2021 11:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
аниматоры хреновы !

ракеты когда делать будете ?
показать весь комментарий
02.08.2021 11:46 Ответить
Легенда про Чауса будет передаваться из уст в уста))))
показать весь комментарий
02.08.2021 11:57 Ответить
"Чаусу в СБУ пустили кровь" -)
https://www.dsnews.ua/politics/chausu-v-sbu-pustili-krov-02082021-432795

Адвокат рассказал, что ему удалось лично встретится с Чаусом и пообщаться несколько часов в присутствии сотрудников СБУ.

"У него взяли анализы. Он действительно плохо выглядит", - сказал Кравец.

При этом местопребывание Чауса адвокат раскрывать не стал.
показать весь комментарий
02.08.2021 12:02 Ответить
Первым номинантом кто будет?? Мама рима или папа шурик??
показать весь комментарий
02.08.2021 11:46 Ответить
Торжественным перевесом подавляющих голосов в виде 73% национальной легендой объявляется... Накуренный клоун! Еще никогда в истории Украины не было такого зеГетьмана, и легенды о нем будут писаться прямо из уголовных дел.
показать весь комментарий
02.08.2021 11:59 Ответить
Ні-і-і, першими номінантами отієї премії,по праву стануть кИндидат усіх у світі наук кива, великі державні діячі АраХАМія,д"Єрмак у купі із Коломойським.
показать весь комментарий
02.08.2021 12:13 Ответить
Идиот
показать весь комментарий
02.08.2021 11:47 Ответить
першу премію Юлії Мендель!
показать весь комментарий
02.08.2021 11:48 Ответить
Ко Дню Независимости в Украине появится новая премия "Национальная легенда", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2659

...
показать весь комментарий
02.08.2021 11:48 Ответить
А наркоман,блистает,он сам от себя в восторге,его прёт.
показать весь комментарий
02.08.2021 11:55 Ответить
Як завжди штиріт не по децки !!!)))
показать весь комментарий
02.08.2021 12:12 Ответить
Ти вже збудував універ майбутнього і скільки дерев посадив?
показать весь комментарий
02.08.2021 11:48 Ответить
Универ он построит, там не зарджавеет за ним, ведь квартальную кодлу нада же куда-то пристраивать... А вот деревья врядли хоть одно посадют
показать весь комментарий
02.08.2021 11:59 Ответить
показать весь комментарий
02.08.2021 11:48 Ответить
Мілованов , один з кандидатів.

"Система ідентифікувала моє обличчя (facial recognition), попри синець і запливле око. І відправила до офіцерів митниці та кордону. Офіцери почали розпитувати мене про мою діяльність в Україні. Я сказав, що був міністром, але маю повну позицію професора в Піттсбургу, плачу податки тут, маю тут пенсійні заощадження тощо. Тобто США з точки зору їхніх законів є для мене домом. Так, я є радником офісу, викладаю в Київській Школі Економіки, та маю кілька посад в Україні, але це все вторинне у порівнянні з викладанням в Піттсбургу. Вони запитали як я викладав минулого року. Я сказав онлайн. І все. Мої аргументи прийняли", - розповів він.
В коментарях ексміністрові дорікнули через його заяву про те, що його викладацька та політична діяльність в Україні є менш важливою. Але він заявив, що сказав так прикордонно-митній службі США, щоб у нього не забрали ґринкард.
показать весь комментарий
02.08.2021 11:49 Ответить
https://bykvu.com/ua/ ТАКЯДЕБІЛ - це унікально для міністра , чим не легенда...
показать весь комментарий
02.08.2021 11:51 Ответить
Отже ж млять человеку заняться нечем, то мало табличек у дорог, то мало премий.
показать весь комментарий
02.08.2021 11:49 Ответить
Але майте на увазі, що слово національний походить від слова національність.
показать весь комментарий
02.08.2021 11:49 Ответить
А то лысый с квартала без награды еще... Да и киркоров с компанией ждут.
показать весь комментарий
02.08.2021 11:50 Ответить
Киркорова вже Ющенко нагородив !
показать весь комментарий
02.08.2021 12:23 Ответить
Лучше сделать награду "Национальный зе-ЛОХ" из дерева сосны
и вручить 73% зе-тыпилам избирателям.
показать весь комментарий
02.08.2021 11:52 Ответить
Може це й на краще.
Не будуть пхати весь непотріб "какая_разніца" в Герої України.
Пізніше потрібно буде просто забити на квартальні легенди.

показать весь комментарий
02.08.2021 11:52 Ответить
Вовка деньги разбазаривает,остановите клоуна,берет кредиты и премии устанавливает кончене
показать весь комментарий
02.08.2021 11:53 Ответить
Себе любимому выдаст первую премию))
показать весь комментарий
02.08.2021 11:54 Ответить
Першим номінантом "премії" стане "Найвеличніший ідіот України" - отримать за 2 роки правління 233 "обзивачки" і збірник анекдотів на 62 сторінки - треба буть не інакше як "легендарним"!!!
показать весь комментарий
02.08.2021 11:55 Ответить
потапу или насте первый кусок?
показать весь комментарий
02.08.2021 11:56 Ответить
Тіне Кароль.Ой! Вибачте,Тані Ліберман.
показать весь комментарий
02.08.2021 12:02 Ответить
Нелоше, а може краще займися бойкотами олігархами законів ??? Чи спішиш виконувати вказівки рашистофюрера?

"Сьогодні моєму обуренню немає меж і не вистачає слів українською мовою. Перемикав телевізійні канали і випадково потрапив на рекламу концерту Олега Винника на каналі "Інтер", який, до речі, із задоволенням буду дивитися, але… Повернімося до реклами, яка звучала з вуст Олега українською мовою і також рядок, що біжить, і його пряма мова теж українською, і раптом… за кадром голос диктора все це перекладає на російську мову. Здалося, що по мені вдарив струм обурення, і це перед 30-річчям Незалежності України", - повідомив Зібров.
показать весь комментарий
02.08.2021 11:58 Ответить
чего только зе-банат не придумает, - только бы ничего по своим прямым обязанностям не делать. Зебилы понавыбирали.
показать весь комментарий
02.08.2021 11:58 Ответить
а премию Национальное Позорище можно смело ЗЕянелоху вручать...
показать весь комментарий
02.08.2021 12:00 Ответить
Національне позорище заснувало премію ЛЕГЕНЛА України - це увійде-таки в історію держави...
показать весь комментарий
02.08.2021 12:09 Ответить
Що дивуватися, бажання із усього робити шоу ще раз доводить хто керує Україною.Це як поставити керувати країною Бубу Касторського.
показать весь комментарий
02.08.2021 12:00 Ответить
більше совка. більше премій та звань.
показать весь комментарий
02.08.2021 12:02 Ответить
первая премия Зеля тебе по праву..
о том как украинцы во время войны выбрали себе в предводители очевидного вульгарного идиота с другого народа, другой веры, не знающего мовы этого народа - ЭТО ЛЕГЕНДА, ДА
- легенда о умственном помешательстве целого народа "какаяразница"..
показать весь комментарий
02.08.2021 12:07 Ответить
Чаус получит свой шанс....
показать весь комментарий
02.08.2021 12:08 Ответить
Претенденти на премію: Янелох 1, Чаус, Мендель, Арахамія, Мелованов. (Доповнити).
показать весь комментарий
02.08.2021 12:10 Ответить
чаус! канешкна - чаус !!!! ну просто легенда ))))
показать весь комментарий
02.08.2021 12:13 Ответить
Додавати ,клавіатура не витримає !!!)))
показать весь комментарий
02.08.2021 12:13 Ответить
///
«Подумал, схожу-ка я в магазин. Отдохну от новостей и политики. Куплю гречаный багет. Сходил бл***… за хлебушком», - пишет автор.

До Дня Незалежності в Україні з'явиться нова премія "Національна легенда", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4667

По его словам, президент был в магазине с сыном и телохранителями. По понятным причинам автор не наблюдал пристально за покупками главы государства, но утверждает, что тот купил три бутылки вина))))) - вероятно, чтобы отметить первое «серебро» Украины на Олимпийских играх.
показать весь комментарий
02.08.2021 12:11 Ответить
три бутылки вина... )))) - добавляет автор...
показать весь комментарий
02.08.2021 12:12 Ответить
угу я поверил как в драконов
показать весь комментарий
02.08.2021 12:14 Ответить
за шо купил - за то и продаю! )))))
***
https://society.fakty.ua/ru/381997-kupil-tri-butylki-vina-zelenskogo-s-synom-zametili-v-kievskom-supermarkete
показать весь комментарий
02.08.2021 12:17 Ответить
ых мля прям Гарун ибн Ращид также и кончит
показать весь комментарий
02.08.2021 12:19 Ответить
Хреновий сигнал, наркоман починає бухати
показать весь комментарий
02.08.2021 12:54 Ответить
и второй хреновый - за бухлом с сыном ...
показать весь комментарий
02.08.2021 12:59 Ответить
Он и раньше бухал винцо
До Дня Незалежності в Україні з'явиться нова премія "Національна легенда", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3298
показать весь комментарий
02.08.2021 13:29 Ответить
даааа...алкаш в актерской семье совсем не такая беда... как преЗЕ...в президентах )))))
показать весь комментарий
02.08.2021 13:39 Ответить
Надобно еще и медальку учредить. Медальку "Дятел десятилетия" . И наградить к , всех кто голосовал за воров криворожского поца. Медалька в размере должна быть не мене суповой тарелки.
показать весь комментарий
02.08.2021 12:13 Ответить
Патронный завод, когда строить будете?
показать весь комментарий
02.08.2021 12:14 Ответить
До Дня Незалежності в Україні з'явиться нова премія "Національна легенда", - Зеленський - Цензор.НЕТ 694
показать весь комментарий
02.08.2021 12:21 Ответить
Сруль лучше возвращай на сцену
показать весь комментарий
02.08.2021 12:22 Ответить
«В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной…
До Дня Незалежності в Україні з'явиться нова премія "Національна легенда", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8291прямо по фильму одному

и другому

До Дня Незалежності в Україні з'явиться нова премія "Національна легенда", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7321

показать весь комментарий
02.08.2021 12:34 Ответить
До Дня Незалежності в Україні з'явиться нова премія "Національна легенда", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1677
показать весь комментарий
02.08.2021 12:40 Ответить
Я бы этому ушлепку вручил премию "Национальный идиот".
показать весь комментарий
02.08.2021 12:55 Ответить
клоун-піськограй-препіздент та 73% дебілів феноменальних, бажаючих жрать, ржать, срать та аби не Порошенко, зневага, розвал та параліч державних інституцій, жирний єрмак-козирний, *********-подляк-в очі сцяк, *****-писака-мендель, звиздун-люся-аристович, говоряща мавпа-арахамія, конституціоналіст-жополиз-юріст веніславський, корабельні сосни *********, продаж породистих собак за "низькі" тарифи, тарифи - раз-два, СТОЙ, вагнергейт, якого не було-було, не було-було..., собачка ЧАУ-ЧАУС, водії-засранці, РНБО-інквизиція, дебіло-турборежим з перебоями на зашквари, препіздент-наркоман + депутати-наркомани, КО-***** ЗЕЛ-енського = КОЗЕЛ-*****енського - ЯКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ЛЕГЕНД ВАМ ІЩЕ НЕ ВИСТАЧАЄ???? ДЕБІЛИ!!!! ЯКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ "ЛЕГЕНД" ВАМ ІЩЕ НЕ ВИСТАЧАЄ?????? ЧОМУ НЕ РЖЕТЕ??? НЕВЖЕ НЕМАЄ ЧИМ СРАТИ????
показать весь комментарий
02.08.2021 13:04 Ответить
Ну і дегенерат. Сам себе нагородить, чи своїх кумів-аніматорів, яких порозсовував на посади? Як ми раніше жили без ціїєї "нагороди".
показать весь комментарий
02.08.2021 15:35 Ответить
лисому дасть, йому два роки тому лисину вилизував
показать весь комментарий
02.08.2021 18:27 Ответить
Йєрмаку вручатимеш, чи портнову???
показать весь комментарий
02.08.2021 21:49 Ответить
 
 