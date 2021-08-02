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Ко Дню Независимости в Украине появится новая премия "Национальная легенда", - Зеленский
В Украине накануне празднования Дня Независимости введут новую премию "Национальная легенда". Ее будут вручать за значительный вклад в развитие Украины.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 30", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"22 августа состоится новая премия "Национальная легенда". Это новая государственная награда и новая традиция", - сказал он.
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+23 Алекс Мышкевич
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+20 Вася Шевченко #371210
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ракеты когда делать будете ?
https://www.dsnews.ua/politics/chausu-v-sbu-pustili-krov-02082021-432795
Адвокат рассказал, что ему удалось лично встретится с Чаусом и пообщаться несколько часов в присутствии сотрудников СБУ.
"У него взяли анализы. Он действительно плохо выглядит", - сказал Кравец.
При этом местопребывание Чауса адвокат раскрывать не стал.
...
"Система ідентифікувала моє обличчя (facial recognition), попри синець і запливле око. І відправила до офіцерів митниці та кордону. Офіцери почали розпитувати мене про мою діяльність в Україні. Я сказав, що був міністром, але маю повну позицію професора в Піттсбургу, плачу податки тут, маю тут пенсійні заощадження тощо. Тобто США з точки зору їхніх законів є для мене домом. Так, я є радником офісу, викладаю в Київській Школі Економіки, та маю кілька посад в Україні, але це все вторинне у порівнянні з викладанням в Піттсбургу. Вони запитали як я викладав минулого року. Я сказав онлайн. І все. Мої аргументи прийняли", - розповів він.
В коментарях ексміністрові дорікнули через його заяву про те, що його викладацька та політична діяльність в Україні є менш важливою. Але він заявив, що сказав так прикордонно-митній службі США, щоб у нього не забрали ґринкард.
и вручить 73% зе-тыпилам избирателям.
Не будуть пхати весь непотріб "какая_разніца" в Герої України.
Пізніше потрібно буде просто забити на квартальні легенди.
"Сьогодні моєму обуренню немає меж і не вистачає слів українською мовою. Перемикав телевізійні канали і випадково потрапив на рекламу концерту Олега Винника на каналі "Інтер", який, до речі, із задоволенням буду дивитися, але… Повернімося до реклами, яка звучала з вуст Олега українською мовою і також рядок, що біжить, і його пряма мова теж українською, і раптом… за кадром голос диктора все це перекладає на російську мову. Здалося, що по мені вдарив струм обурення, і це перед 30-річчям Незалежності України", - повідомив Зібров.
о том как украинцы во время войны выбрали себе в предводители очевидного вульгарного идиота с другого народа, другой веры, не знающего мовы этого народа - ЭТО ЛЕГЕНДА, ДА
- легенда о умственном помешательстве целого народа "какаяразница"..
«Подумал, схожу-ка я в магазин. Отдохну от новостей и политики. Куплю гречаный багет. Сходил бл***… за хлебушком», - пишет автор.
По его словам, президент был в магазине с сыном и телохранителями. По понятным причинам автор не наблюдал пристально за покупками главы государства, но утверждает, что тот купил три бутылки вина))))) - вероятно, чтобы отметить первое «серебро» Украины на Олимпийских играх.
***
https://society.fakty.ua/ru/381997-kupil-tri-butylki-vina-zelenskogo-s-synom-zametili-v-kievskom-supermarkete
прямо по фильму одному
и другому