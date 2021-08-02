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Новини День Незалежності
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До Дня Незалежності в Україні з'явиться нова премія "Національна легенда", - Зеленський

До Дня Незалежності в Україні з'явиться нова премія

В Україні напередодні святкування Дня Незалежності введуть нову премію "Національна легенда". Її вручатимуть за значний внесок у розвиток України.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"22 серпня відбудеться нова премія "Національна легенда". Це нова державна нагорода і нова традиція", - сказав він.

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День Незалежності (701) Зеленський Володимир (23683) премія (384)


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Топ коментарі
+23
аниматоры хреновы !

ракеты когда делать будете ?
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02.08.2021 11:46
+21
Идиот
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02.08.2021 11:47
+20
Ко Дню Независимости в Украине появится новая премия "Национальная легенда", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2659

...
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02.08.2021 11:48
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аниматоры хреновы !

ракеты когда делать будете ?
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02.08.2021 11:46 Відповісти
Легенда про Чауса будет передаваться из уст в уста))))
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02.08.2021 11:57 Відповісти
"Чаусу в СБУ пустили кровь" -)
https://www.dsnews.ua/politics/chausu-v-sbu-pustili-krov-02082021-432795

Адвокат рассказал, что ему удалось лично встретится с Чаусом и пообщаться несколько часов в присутствии сотрудников СБУ.

"У него взяли анализы. Он действительно плохо выглядит", - сказал Кравец.

При этом местопребывание Чауса адвокат раскрывать не стал.
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02.08.2021 12:02 Відповісти
Первым номинантом кто будет?? Мама рима или папа шурик??
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02.08.2021 11:46 Відповісти
Торжественным перевесом подавляющих голосов в виде 73% национальной легендой объявляется... Накуренный клоун! Еще никогда в истории Украины не было такого зеГетьмана, и легенды о нем будут писаться прямо из уголовных дел.
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02.08.2021 11:59 Відповісти
Ні-і-і, першими номінантами отієї премії,по праву стануть кИндидат усіх у світі наук кива, великі державні діячі АраХАМія,д"Єрмак у купі із Коломойським.
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02.08.2021 12:13 Відповісти
Идиот
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02.08.2021 11:47 Відповісти
першу премію Юлії Мендель!
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02.08.2021 11:48 Відповісти
Ко Дню Независимости в Украине появится новая премия "Национальная легенда", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2659

...
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02.08.2021 11:48 Відповісти
А наркоман,блистает,он сам от себя в восторге,его прёт.
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02.08.2021 11:55 Відповісти
Як завжди штиріт не по децки !!!)))
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02.08.2021 12:12 Відповісти
Ти вже збудував універ майбутнього і скільки дерев посадив?
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02.08.2021 11:48 Відповісти
Универ он построит, там не зарджавеет за ним, ведь квартальную кодлу нада же куда-то пристраивать... А вот деревья врядли хоть одно посадют
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02.08.2021 11:59 Відповісти
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02.08.2021 11:48 Відповісти
Мілованов , один з кандидатів.

"Система ідентифікувала моє обличчя (facial recognition), попри синець і запливле око. І відправила до офіцерів митниці та кордону. Офіцери почали розпитувати мене про мою діяльність в Україні. Я сказав, що був міністром, але маю повну позицію професора в Піттсбургу, плачу податки тут, маю тут пенсійні заощадження тощо. Тобто США з точки зору їхніх законів є для мене домом. Так, я є радником офісу, викладаю в Київській Школі Економіки, та маю кілька посад в Україні, але це все вторинне у порівнянні з викладанням в Піттсбургу. Вони запитали як я викладав минулого року. Я сказав онлайн. І все. Мої аргументи прийняли", - розповів він.
В коментарях ексміністрові дорікнули через його заяву про те, що його викладацька та політична діяльність в Україні є менш важливою. Але він заявив, що сказав так прикордонно-митній службі США, щоб у нього не забрали ґринкард.
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02.08.2021 11:49 Відповісти
https://bykvu.com/ua/ ТАКЯДЕБІЛ - це унікально для міністра , чим не легенда...
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02.08.2021 11:51 Відповісти
Отже ж млять человеку заняться нечем, то мало табличек у дорог, то мало премий.
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02.08.2021 11:49 Відповісти
Але майте на увазі, що слово національний походить від слова національність.
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02.08.2021 11:49 Відповісти
А то лысый с квартала без награды еще... Да и киркоров с компанией ждут.
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02.08.2021 11:50 Відповісти
Киркорова вже Ющенко нагородив !
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02.08.2021 12:23 Відповісти
Лучше сделать награду "Национальный зе-ЛОХ" из дерева сосны
и вручить 73% зе-тыпилам избирателям.
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02.08.2021 11:52 Відповісти
Може це й на краще.
Не будуть пхати весь непотріб "какая_разніца" в Герої України.
Пізніше потрібно буде просто забити на квартальні легенди.

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02.08.2021 11:52 Відповісти
Вовка деньги разбазаривает,остановите клоуна,берет кредиты и премии устанавливает кончене
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02.08.2021 11:53 Відповісти
Себе любимому выдаст первую премию))
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02.08.2021 11:54 Відповісти
Першим номінантом "премії" стане "Найвеличніший ідіот України" - отримать за 2 роки правління 233 "обзивачки" і збірник анекдотів на 62 сторінки - треба буть не інакше як "легендарним"!!!
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02.08.2021 11:55 Відповісти
потапу или насте первый кусок?
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02.08.2021 11:56 Відповісти
Тіне Кароль.Ой! Вибачте,Тані Ліберман.
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02.08.2021 12:02 Відповісти
Нелоше, а може краще займися бойкотами олігархами законів ??? Чи спішиш виконувати вказівки рашистофюрера?

"Сьогодні моєму обуренню немає меж і не вистачає слів українською мовою. Перемикав телевізійні канали і випадково потрапив на рекламу концерту Олега Винника на каналі "Інтер", який, до речі, із задоволенням буду дивитися, але… Повернімося до реклами, яка звучала з вуст Олега українською мовою і також рядок, що біжить, і його пряма мова теж українською, і раптом… за кадром голос диктора все це перекладає на російську мову. Здалося, що по мені вдарив струм обурення, і це перед 30-річчям Незалежності України", - повідомив Зібров.
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02.08.2021 11:58 Відповісти
чего только зе-банат не придумает, - только бы ничего по своим прямым обязанностям не делать. Зебилы понавыбирали.
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02.08.2021 11:58 Відповісти
а премию Национальное Позорище можно смело ЗЕянелоху вручать...
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02.08.2021 12:00 Відповісти
Національне позорище заснувало премію ЛЕГЕНЛА України - це увійде-таки в історію держави...
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02.08.2021 12:09 Відповісти
Що дивуватися, бажання із усього робити шоу ще раз доводить хто керує Україною.Це як поставити керувати країною Бубу Касторського.
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02.08.2021 12:00 Відповісти
більше совка. більше премій та звань.
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02.08.2021 12:02 Відповісти
первая премия Зеля тебе по праву..
о том как украинцы во время войны выбрали себе в предводители очевидного вульгарного идиота с другого народа, другой веры, не знающего мовы этого народа - ЭТО ЛЕГЕНДА, ДА
- легенда о умственном помешательстве целого народа "какаяразница"..
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02.08.2021 12:07 Відповісти
Чаус получит свой шанс....
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02.08.2021 12:08 Відповісти
Претенденти на премію: Янелох 1, Чаус, Мендель, Арахамія, Мелованов. (Доповнити).
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02.08.2021 12:10 Відповісти
чаус! канешкна - чаус !!!! ну просто легенда ))))
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02.08.2021 12:13 Відповісти
Додавати ,клавіатура не витримає !!!)))
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02.08.2021 12:13 Відповісти
///
«Подумал, схожу-ка я в магазин. Отдохну от новостей и политики. Куплю гречаный багет. Сходил бл***… за хлебушком», - пишет автор.

До Дня Незалежності в Україні з'явиться нова премія "Національна легенда", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4667

По его словам, президент был в магазине с сыном и телохранителями. По понятным причинам автор не наблюдал пристально за покупками главы государства, но утверждает, что тот купил три бутылки вина))))) - вероятно, чтобы отметить первое «серебро» Украины на Олимпийских играх.
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02.08.2021 12:11 Відповісти
три бутылки вина... )))) - добавляет автор...
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02.08.2021 12:12 Відповісти
угу я поверил как в драконов
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02.08.2021 12:14 Відповісти
за шо купил - за то и продаю! )))))
***
https://society.fakty.ua/ru/381997-kupil-tri-butylki-vina-zelenskogo-s-synom-zametili-v-kievskom-supermarkete
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02.08.2021 12:17 Відповісти
ых мля прям Гарун ибн Ращид также и кончит
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02.08.2021 12:19 Відповісти
Хреновий сигнал, наркоман починає бухати
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02.08.2021 12:54 Відповісти
и второй хреновый - за бухлом с сыном ...
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02.08.2021 12:59 Відповісти
Он и раньше бухал винцо
До Дня Незалежності в Україні з'явиться нова премія "Національна легенда", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3298
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02.08.2021 13:29 Відповісти
даааа...алкаш в актерской семье совсем не такая беда... как преЗЕ...в президентах )))))
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02.08.2021 13:39 Відповісти
Надобно еще и медальку учредить. Медальку "Дятел десятилетия" . И наградить к , всех кто голосовал за воров криворожского поца. Медалька в размере должна быть не мене суповой тарелки.
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02.08.2021 12:13 Відповісти
Патронный завод, когда строить будете?
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02.08.2021 12:14 Відповісти
До Дня Незалежності в Україні з'явиться нова премія "Національна легенда", - Зеленський - Цензор.НЕТ 694
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02.08.2021 12:21 Відповісти
Сруль лучше возвращай на сцену
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02.08.2021 12:22 Відповісти
«В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной…
До Дня Незалежності в Україні з'явиться нова премія "Національна легенда", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8291прямо по фильму одному

и другому

До Дня Незалежності в Україні з'явиться нова премія "Національна легенда", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7321

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02.08.2021 12:34 Відповісти
До Дня Незалежності в Україні з'явиться нова премія "Національна легенда", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1677
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02.08.2021 12:40 Відповісти
Я бы этому ушлепку вручил премию "Национальный идиот".
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02.08.2021 12:55 Відповісти
клоун-піськограй-препіздент та 73% дебілів феноменальних, бажаючих жрать, ржать, срать та аби не Порошенко, зневага, розвал та параліч державних інституцій, жирний єрмак-козирний, *********-подляк-в очі сцяк, *****-писака-мендель, звиздун-люся-аристович, говоряща мавпа-арахамія, конституціоналіст-жополиз-юріст веніславський, корабельні сосни *********, продаж породистих собак за "низькі" тарифи, тарифи - раз-два, СТОЙ, вагнергейт, якого не було-було, не було-було..., собачка ЧАУ-ЧАУС, водії-засранці, РНБО-інквизиція, дебіло-турборежим з перебоями на зашквари, препіздент-наркоман + депутати-наркомани, КО-***** ЗЕЛ-енського = КОЗЕЛ-*****енського - ЯКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ЛЕГЕНД ВАМ ІЩЕ НЕ ВИСТАЧАЄ???? ДЕБІЛИ!!!! ЯКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ "ЛЕГЕНД" ВАМ ІЩЕ НЕ ВИСТАЧАЄ?????? ЧОМУ НЕ РЖЕТЕ??? НЕВЖЕ НЕМАЄ ЧИМ СРАТИ????
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02.08.2021 13:04 Відповісти
Ну і дегенерат. Сам себе нагородить, чи своїх кумів-аніматорів, яких порозсовував на посади? Як ми раніше жили без ціїєї "нагороди".
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02.08.2021 15:35 Відповісти
лисому дасть, йому два роки тому лисину вилизував
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02.08.2021 18:27 Відповісти
Йєрмаку вручатимеш, чи портнову???
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02.08.2021 21:49 Відповісти
 
 