До Дня Незалежності в Україні з'явиться нова премія "Національна легенда", - Зеленський

В Україні напередодні святкування Дня Незалежності введуть нову премію "Національна легенда". Її вручатимуть за значний внесок у розвиток України.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"22 серпня відбудеться нова премія "Національна легенда". Це нова державна нагорода і нова традиція", - сказав він.

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