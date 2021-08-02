До конца лета должны сделать минимум 4,5 млн прививок, - Ляшко

В Министерства здравоохранения планируют сделать минимум 4,5 млн вакцин от коронавируса.

Об этом в Facebook сообщил глава министерства Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"До конца лета должны сделать еще минимум 4,5 млн прививок. То есть увеличить июльский охват в 1,5 раза", - говорится в сообщении.

По словам Ляшко, за июль в Украины сделали 2 917 636 прививок от COVID-19, что почти на 250 тысяч больше, чем за все предыдущие месяцы кампании.

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