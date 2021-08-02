До кінця літа повинні зробити мінімум 4,5 млн щеплень, - Ляшко

У Міністерства охорони здоров'я планують зробити мінімум 4,5 млн вакцин від коронавірусу.

Про це у Facebook повідомив голова міністерства Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"До кінця літа повинні зробити ще мінімум 4,5 млн щеплень. Тобто збільшити липневе охоплення в 1,5 раза", - йдеться в повідомленні.

За словами Ляшка, за липень в Україні зробили 2 917 636 щеплень від COVID-19, що майже на 250 тисяч більше, ніж за всі попередні місяці кампанії.

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