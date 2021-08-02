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До кінця літа повинні зробити мінімум 4,5 млн щеплень, - Ляшко
У Міністерства охорони здоров'я планують зробити мінімум 4,5 млн вакцин від коронавірусу.
Про це у Facebook повідомив голова міністерства Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"До кінця літа повинні зробити ще мінімум 4,5 млн щеплень. Тобто збільшити липневе охоплення в 1,5 раза", - йдеться в повідомленні.
За словами Ляшка, за липень в Україні зробили 2 917 636 щеплень від COVID-19, що майже на 250 тисяч більше, ніж за всі попередні місяці кампанії.
Топ коментарі
+2 Иван Иван #488996
показати весь коментар02.08.2021 11:59
+2 vigo
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+2 Small Jerboa
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Скажите ясно, скольких человек планируете привить двумя дозами?
Пианисты хреновы.
ТЫ же, курва, когда министром назначался, обещал до конца лета 5 миллионов прививок!!!
Клинические испытания показали, что достаточный иммунитет появляется через 14 дней и позже после введения второй дозы настоящей вакцины.
ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИНФИЦИРОВАНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ УСТАНОВЛЕНА.
Принимайте соответствующие меры по профилактике инфекции вне зависимости от того, вакцинировались Вы, или нет.
https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf
Люди с явными признаками лихорадки (*1) l Люди, страдающие серьезными заболеваниями острого характера l
Люди с тяжелой гиперчувствительностью (*2) к любому из ингредиентов настоящей вакцины в анамнезе
((Откуда человек может знать о гиперчувствительности к ингридиентам этой вакцины, если он ею еще не разу не вакцинировался?))
Люди, не подпадающие под вышеописанные категории, но состояние которых делает их непригодными для вакцинации (*1)???!
((Должны быть перечислены состояния при которых человек "непригоден" к вакцинации!!!!!))
Явно повышенная температура, как правило, определяется в 37,5 ℃ или выше.
Анафилактический шок и множественные симптомы, указывающие на анафилактический шок, включая генерализованные поражения кожи и слизистых оболочек, астму, затрудненность дыхания, учащенный пульс и понижение кровяного давления.
https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf
((Должны быть осторожны - это как? По закону «Про інфекційні хвороби» человека перед вакцинацией должны обследовать, а не «должны быть осторожны»)
Если Вы считаете, что какое-либо из нижеперечисленных условий применимо к Вам, то обязательно сообщите об этом врачу на предварительной консультации.???
((Не если вы считаете, а врач вас обследовал и сделал выводы))
Люди, проходящие антикоагулянтную терапию, люди с тромбоцитопенией или нарушениями свертываемости крови
Люди, у которых в прошлом был диагностирован иммунодефицит, или люди, близкие родственники которых страдают врожденным иммунодефицитом
ЛЮДИ С ОСНОВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЦА, ПОЧЕК, ПЕЧЕНИ, КРОВИ ИЛИ С НАРУШЕНИЕМ РАЗВИТИЯ
Люди, которые в течение двух дней после предыдущих вакцинаций испытывали симптомы, указывающие на аллергию, такие как лихорадка или генерализованная сыпь
Люди, у которых в прошлом были судороги
Люди, у которых может быть аллергия на ингредиенты настоящей вакцины.
((Аллергия на ингридиенты настоящей вакцины??? По закону врач должен рассказать вам о составе вакцины и ее побочках. Откуда человек может знать об аллергии на ингридиенты настоящей вакцины, если он будет вакцинироваться ею впервые???))
Настоящий продукт содержит добавку, которая никогда раньше не добавлялась в состав вакцины. Если в прошлом у Вас наблюдались гиперчувствительность или аллергические реакции на лекарственные препараты, обязательно сообщите об этом врачу во время предварительной консультации.
((И что,врач возьмет на себя ответственность и гарантирует, что у вас родится ребенок без отклонений или того хуже, инвалид?))https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf
Основные побочные эффекты включают в себя боль в области инъекции (*), головную боль, боль в суставах и мышцах, усталость, озноб, лихорадку и другие.???
Редкие и серьезные побочные эффекты включают шок или анафилактический шок.
Поскольку настоящая вакцина является новым типом вакцины, существует вероятность того, что могут появиться симптомы, которые до сих пор не выявляли. ((Т.е. вакцина не прошла достаточного срока испытания и никто не знает, что с вами может случиться???))
Если Вы заметили какие-либо тревожные симптомы после вакцинации, обратитесь к вакцинирующему врачу или участковому врачу. (*) У многих боль проявляется чаще на следующий день, чем сразу после вакцинации. Также наблюдаются случаи, когда боль и припухание в области инъекции возникают примерно через неделю после вакцинацииhttps://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf
ПРИВИВКИ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ (БОЛЕЗНЬ ИЛИ ИНВАЛИДНОСТЬ). Несмотря на то, что это крайне редко, риск нельзя устранить.
Поэтому
БЫЛА СОЗДАНА СИСТЕМА ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ. ??????
В случае, если в результате вакцинации от коронавируса нового типа был нанесен ущерб здоровью, помощь (медицинские расходы, пенсионные пособия по инвалидности и т. д.) также
предоставляется в соответствии с законом об иммунизации.
Проконсультируйтесь в муниципальных органах населенного пункта, в котором Вы зарегистрированы, относительно процедур, необходимых для подачи заявления
Подробную информацию о вакцине от коронавируса нового типа смотрите на вебсайте Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии Коронавирус Вакцина Если у Вас нет возможности посмотреть вебсайт, обращайтесь в муниципальные органы по месту Вашего проживания.???
https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf