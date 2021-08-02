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Новини Коронавірус і карантин
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Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих: тепер кожен вирішує сам, - "слуга народу" Радуцький

Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих: тепер кожен вирішує сам, -

Україна найближчим часом буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

"Україна буде змушена вводити обмеження для невакцинованих громадян. МОЗ уже анонсувало, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації працювати будуть школи, де вакциновано не менш як 80% вчителів (зараз щеплена лише половина педагогів). На мою думку, аналогічні обмеження логічно ввести для транспортників, підприємств громадського харчування і комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують із населенням. Хворий водій маршрутки інфікує ніяк не менше людей, ніж учитель", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 38 080 осіб, загалом - 3 599 169, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За словами Радуцького, в Україні зараз досить вакцин для імунізації.

"Ми в Україні не говоримо про обов'язкову вакцинацію, ніхто не має права змушувати людину робити цю процедуру. Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт із великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники. Ще місяць тому в нас був дефіцит препаратів для щеплення. Але позаминулого тижня ми отримали понад 2 млн вакцин, минулого тижня понад 2,5 млн Вакцинація відкрита для всіх бажаючих", - написав він.

Радуцький додав, що "тепер кожен вирішує сам - дозвілля і повноцінна робота або вимушені обмеження на час чергової хвилі коронавірусу".

Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих: тепер кожен вирішує сам, - слуга народу Радуцький 01
Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих: тепер кожен вирішує сам, - слуга народу Радуцький 02

вакцина (4419) карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+58
А я бы разрешил таких как ты дебилов стерилизовать чтоб не размножались.
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02.08.2021 09:57
+33
Нет. Нельзя увольнять. Вакцина - личное дело каждого. Если человек работает с большим количеством людей, то вакцинация - личное дело каждого из большого количества людей. Если ты вакцинировался - живи себе с верой в безопасность и не суй нос в жизни других людей.
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02.08.2021 10:11
+30
Робота з "епідемією" - це лікування людей, і щеплення тих, хто цього бажає. Крапка. Все решта - це узурпація влади й намагання загнати народ до кошари.
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02.08.2021 10:13
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"тарифный майдан"-мечта 5й колонны?
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02.08.2021 15:01 Відповісти
тарифный майдан - результат опроса ОП. Уж больно много желающих поучаствовать в нем. Потому есть шансы, что тарифы подниматься не будут. Плата: списание около 50 млрд олигархам, и реструктуризация еще столько же(всего 106 млрд, или около того). С откатом в 2% для принимающих закон, коим в последнее время захотелось 5%. Но сегодня их переубедили, что так делать не надо и достаточно 2%. 2 млрд в карман скотов. Недурно, зебобик, правда?
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02.08.2021 15:07 Відповісти
вообщето я голосовал за Порошенко и знаю точно,что на Майдане никогда не было экономических лозунгов против тарифов
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02.08.2021 20:50 Відповісти
Извините... Проблема в том, что чересчур много несправедливостей накопилось. В том числе и тарифы. Это обязательно даст о себе знать. Политические требования вполне могут зародиться из экономических: даже незначительные протесты экономического характера вполне могут перерасти в Майдан политический. И тогда держись... Еще раз прошу прощения за несдержанность.
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02.08.2021 21:02 Відповісти
Порушення конституційного права на освіту, порушення конституційного права на працю. Чому ця тварина досі не в тюрмі, а ще щось там віщає?
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02.08.2021 11:14 Відповісти
Тому шо обрали, теперь всасывают все за компанию.
Выхода есть два - уехать из этого недоразумения или прорыватся к корыту Слуг мудрого нарида. А ну можете еще гневных комментов настрочить в соцсетях.
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02.08.2021 11:31 Відповісти
Порушення як такого не має. Є дистанційне навчання. Хренове але є. Чогось всі тільки про права говорять про обов'язки ні слова. Чого наприклад вчителі повинні ризикувати своїм життям?!(більшості як би за 50). Чого медики повинні?! Я думаю краще побудувати більше моргів, крематоріїв(підгутуватись на всяк випадок). І зняти всі обмеження.
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02.08.2021 12:24 Відповісти
Форму образования для ребенка выбирают родители. Так что нарушение есть.
А при чем тут риск жизни для учителей за 50? У них выбор - хотят = вакцинируются и верят в то, что не попадут в больничку.
Я так думаю, стоит перестать воровать и снять все ограничения.
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02.08.2021 15:24 Відповісти
Хто і які обов'язки порушує? Де вони прописані?
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02.08.2021 15:46 Відповісти
Кто прав: ковид диссиденты или коронабесы рассудит только время
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02.08.2021 11:20 Відповісти
ХЗ. Когда даже ИГИЛ прививается... Напомнить, какое у них к вакцинации отношение как к таковому?
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02.08.2021 11:33 Відповісти
Это тебе лидер боевиков сказал, шо прививает своих подопечных? Не знаю как камикадзе с поясом шахида может бояться какого-то коронавириса
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02.08.2021 11:37 Відповісти
Именно. Если он от ковида помрет, без гарема с девственницами останется.
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02.08.2021 11:53 Відповісти
Сегодня прочитал в статье, что создателя Пфайзер от ковид не пустили в Израиль по причине отсутствия вакцинации от ковид) если сие правда - включайте мозг
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02.08.2021 15:33 Відповісти
Сегодня прочитал статью от 7 марта?
Однако, антипрививочники даже старыми фейками не брезгуют.
Вот оригинал:
https://www.jpost.com/breaking-news/pfizer-ceos-israel-visit-cancelled-because-he-is-unvaccinated-report-661100
Написано там следующее:
---------------------------------
According to the channel, Bourla, as well as members of the delegation that was meant to accompany him during his visit, have not received the second dose of the vaccine.
Bourla said in December that he has not yet received the vaccine yet because he does not want to "cut in line," and would wait until his age group is next in line for getting vaccinated. As such, he has received the first dose, but not the second one yet.

--------------------------------
Бурла и другие члены делегации не приехали, т.к. не получили ВТОРУЮ ДОЗУ вакцины, т.е. считались вакцинированными НЕ ПОЛНОСТЬЮ.
Далее написано, почему так оказалось. Бурла сказал, что не хотел "втискиваться без очереди" и первым получать вакцину, пока люди старшего возраста не вакцинируются первыми.
Но вам-то всё равно. "Уиии, директор Пфайзера не хочет вакцинироваться!!!111"
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02.08.2021 15:45 Відповісти
Bourla said in December that he has not yet received the vaccine yet because he does not want to "cut in line,"
И вы верите этой фигне от богатенкого ? Да он просто знает что таких вакцин надо впендюривать каждые 6 месяцев . Иначе не работает . ...
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02.08.2021 19:26 Відповісти
Щас вот штатовцы поставили два крупнотоннажных контейнеровоза на "штрафстоянку" , потому что протестировали все экипажи, а у троих нашли Повидло19. Причем эти трое- уколотые.
Вот теперь постоят на рейде, а судовладелец переосмыслит, брать ли уколотых на работу
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02.08.2021 11:24 Відповісти
Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель",- рассказал он. но "зеленая" инфекция мозгов власти инфицирует все население страны и больное и здоровое
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02.08.2021 11:39 Відповісти
півтора роки тому волали про капець капець, ми всі помремо. публікували відосики як люди падають на вулицях, трупи складають під будинками, кілометрові процесії з військових вантажівок з трунами. Людей позачиняли по хатах під загрозою скажених штрафів. пройшло півтора року. І? Де це все поділось? Тепер треба повірити шо от зараз точно капець? а ото тоді шо було, хто нестиме відповідальність за зачинені для планових хворих лікарні і відповідно смерті тих хто не отримав вчасну допомогу? В Ізраїлі поголовно вакцинували , отримали скажений сплеск захворюваності, вирішили шо двох разів мало, треба ще один. Всі камлання про нові штами супроводжуються словами - можливо, імовірно, ми вважаємо. Якийсь масовий психоз на межі ідіотизма.
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02.08.2021 11:41 Відповісти
Вот достали противники всеобщей, 100 %обязательной вакцинации. Маски же уже не в дефиците, на чем еще "заработать" радуцкому и прочим зебилам? А так как вирус мутирует не по деццки, то сделанная сегодня прививка, уже через неделю не будет работать против нового азиатско-африканско-северокорейского штамма и так до бесконечности. Хороший, стабильный, бесперебойный заработок на идиотах. А если еще и с обязаловкой.... джек-пот
https://hromadske.ua/ru/posts/za-vremya-pandemii-covid-19-v-mire-poyavilis-po-krajnej-mere-devyat-dollarovyh-milliarderov-vse-oni-svyazany-s-farmkompaniyami За время пандемии COVID-19 в мире появились по крайней мере девять долларовых миллиардеров. Все они связаны с фармкомпаниями
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02.08.2021 11:50 Відповісти
Это лучше, чем появились бы 9 долларовых миллиардеров и все связанные с ритуальными услугами.
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02.08.2021 12:27 Відповісти
Привет, Антип.
Это Энди. Помнишь?)
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02.08.2021 14:24 Відповісти
Печали свет из лабиринтов памяти...
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02.08.2021 14:38 Відповісти
А тем временем в Израиле постепенно возвращают карантинные ограничения...
https://ukranews.com/news/789579-izrail-usilivaet-karantin-iz-za-shtamma-delta
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02.08.2021 14:41 Відповісти
Правильно делают. У них репродуктивное число ковида сейчас около 1,3. Чтобы додавить эпидемию надо довольно немного мер. Думаю, третья доза пфайзера старикам, вакцинация детей и возвращение масок смогут это сделать.
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02.08.2021 15:22 Відповісти
А там и четвертая и пятая и шестая...
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02.08.2021 15:27 Відповісти
А что делать. Пока Израиль бросает огромные средства на борьбу с вирусом, кто-топропагандирует антиваксерство. А без вакцин смертность будет немалая...
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02.08.2021 15:34 Відповісти
Уточнение. Пока Израиль БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО бросает огромные средства на борьбу с вирусом
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02.08.2021 15:44 Відповісти
Укреплять иммунитет и перестать играть в игры с естественным отбором))
Антип, на момент отсутствия вакцин какова была смертность от коронавируса? По твоим словам "немалая", так ведь? Немалая - это... сколько? 20%? 50%? 80%?
Мы ведь оба знаем, что там куда как меньшие цифры. В разы.
Рак опаснее. Сердечно-сосудистые опаснее. Мы же смотрели статистику смертности.
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02.08.2021 17:36 Відповісти
Посмотри
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/

В Израиле было четыре волны за 2020 год и одна в 2021. Каждая последующая волна по кол=ву заболевших и кол-ву умерших сильнее предыдущей. А после апреля 2021 практически ноль и только в конце июня начался некоторый рост заболеваемости, а смертность при этом в разы меньше, чем в самую слабую предыдущую вспышку. Вот, что дает вакцинация.

Или ты предлагаешь вечный локдаун? И как ты при нем будешь "укреплять иммунитет"?
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02.08.2021 17:53 Відповісти
По поводу что опаснее.
Рак незаразен и ССЗ не заразные. Раком или ССЗ чел болеет годами, а ковидом занеделю-другую кирдык приходит кс вероятностью 2%. И так может повторяться каждые полгода. И после каджой болезни перенести ее все хуже. Не зря и заболеваемость и смертность каждой последующей волны выше (до вакцинации). Ну и не забывай - с приходом ковида рак никуда не исчез и ССЗ не исчезли. Ковид = это не альтернатива им, а неприятная добавка.
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02.08.2021 18:53 Відповісти
Если ты начнешь лечить от КОВИДА на начальном этапе вылечиваються 99.8% быстро и без последствий . А так усадить пациента на изоляцию а при ухудшении состояния под дыхательный аппарат конечно будут умирать .
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02.08.2021 19:31 Відповісти
Тогда почему, имея такое светило медицины как ты, Штаты допустили 1,75% летальности от ковида?
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02.08.2021 21:54 Відповісти
количество смертей в 2020 году меньше чем в доковидном 2019 . Нету прибыли ритуальным услугам от ковида .
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02.08.2021 19:28 Відповісти
Вранье. В 2020 году умерло 616835 украинцев, а в 2019 - 581114.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-gosstate-soobshili-skolko-ukraincev-umerli-za-proshlyj-god-i-po-kakim-prichinam
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02.08.2021 21:57 Відповісти
Радуцкий, вы не пробовали голой опой по асфальту тормозить?
"В Виннице стоимость проезда в городском транспорте выросла с 4 до 8 грн."
Предлагаю вам эту идею, которую вам навеял такой же инвалид умственного труда, как вы ( ..т.е арсен борисович аваков...) перекрыть на стадии вашего пи.дежа, пока вы вместе с вышеназванным товарищем в одной греблелодкобайдарке под воду не ушли ,с инвалидами умственного труда, которые пьесу Сережа , очень тупой , на выходных для Бутусова крутили ( пр.главный редактор данного издания),а накрутили полные штаны дерьма для себя и производных собственного труда.
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02.08.2021 11:56 Відповісти
абсолютно шокуючі дані оприлюднило амерське СДС. За весь час супер смертельного вірусу в США померло безпосередньо від вірусу ТІЛЬКИ 740!!! ЛЮДЕЙ!! Повторюю: безпосередньо від вірусу по всій америці померло ТІЛЬКИ 740 ЛЮДЕЙ! Всі інші померлі (десятки тисяч) мали крім вірусу також інші хвороби (діабет, ожиріння, проблеми з головою...) і тому практично неможливо визначити чи вони вмерли від вірусу чи від хвороби, яка в них була до вірусу.

ДОКАЗ ТУТ: https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/pdf/21_0123.pdf
таблиця 1, сторінка 9, рядок 3. Дані з березня 2020 по березень 2021.
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02.08.2021 12:04 Відповісти
по официальным данным, от ковида в США умерло 629 380 человек.

Это значит что если б не ковид - то причин для смерти у них от их заболеваний НЕ БЫЛО БЫ.

Так что хватит ахинею нести.
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02.08.2021 13:14 Відповісти
ти взагалі відкривав документ, який я подав як доказ? чи так, тільки щоб перднути? Не неси ахінею...
ПОВТОРЮЮ: 65% померлих від недовірусу мали ШІСТЬ І БІЛЬШЕ супутніх хвороб!!! Решта 35% мали від однієї до шести супутніх хвороб. І ТІЛЬКИ 740 ПОМЕРЛО ВІД САМОГО ВІРУСУ, тому що в них було НУЛЬ супутніх хвороб, тобто вони були повністю здоровими поки не заразились вірусом!
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02.08.2021 14:27 Відповісти
Главное верить телевизору. Дегенерат.
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02.08.2021 15:43 Відповісти
Зберегла документ.
Десь бачила, що і в інших країнах переглядали к-ть померлих зі значним зменшенням, бо ж кого тільки не позаписували туди.
У нас кілька разів писали про скандали, коли людина помирала реально від онко (3, 4 стадія) або від серцевого нападу (причому, людина - хронік), а вони шпарили причиною смерті ковід. І родина сварилася і вимагала виправлення.
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03.08.2021 02:37 Відповісти
А та загальна кількість померлих від ковіду - 80174 (таблиця 1, сторінка 9, рядок 1. Дані з березня 2020 по березень 2021). це по-Вашому, всі люди, що померли в США від ковіду з березня 2020 по березень 2021? На 1 березня 2021 в США було 532814 смертей від ковіду.

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

І це нє єдина Ваша помилка.
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03.08.2021 07:49 Відповісти
Слуги по методичкам кремля шуруют. Что там приняли то и это пытаются протолкнуть
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02.08.2021 12:25 Відповісти
радуцьций-ссучене чьмо і пдрс.
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02.08.2021 12:36 Відповісти
Тупые правительственные ублюдки хотят нарушить права и свободу народа!!! Вакцинация - это добровольное дело!!! А заболевать будут не вакцинированные. Я получил прививку и если это не зарабатывание бабла фармацевтическими компаниями, то и заболевать, в основном будут кто отказался от прививки. Другое дело - тот кто отказался от прививки, то лечиться должен за свой счет, а кто вакцинировался то за государственный.
Выродки, узурпирующие власть и нарушающие Конституцию!!!
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02.08.2021 12:56 Відповісти
Самое интересное, что даже медики не скажут вам, через какой срок вакцина перестанет действовать) 2, 3 или 6 месяцев… вот где гарантии, что не заболеете завтра? А нет их! И не известно, не воздействует ли эта вакцина на ваши другие болячки, или не спровоцирует ли возникновение новых… пфайзер заявил, что их вакцина прошла испытание 2 этапов из 4 по инструкции. Полный цикл - 12 лет. ДумайТЕ
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02.08.2021 15:39 Відповісти
Нашли чем пугать - увольнением
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02.08.2021 13:01 Відповісти
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА НОВОГО ТИПА (ТАКЕДА, МОДЕРНА)
Клинические испытания показали, что достаточный иммунитет появляется через 14 дней и позже после введения второй дозы настоящей вакцины.
ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИНФИЦИРОВАНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ УСТАНОВЛЕНА.
Принимайте соответствующие меры по профилактике инфекции вне зависимости от того, вакцинировались Вы, или нет.
https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf#_blank https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf
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02.08.2021 13:38 Відповісти
Люди, которые не могут получить прививку вакцины:
Люди с явными признаками лихорадки (*1) l Люди, страдающие серьезными заболеваниями острого характера l
Люди с тяжелой гиперчувствительностью (*2) к любому из ингредиентов настоящей вакцины в анамнезе
((Откуда человек может знать о гиперчувствительности к ингридиентам этой вакцины, если он ею еще не разу не вакцинировался?))
Люди, не подпадающие под вышеописанные категории, но состояние которых делает их непригодными для вакцинации (*1)???!
((Должны быть перечислены состояния при которых человек "непригоден" к вакцинации!!!!!))

Явно повышенная температура, как правило, определяется в 37,5 ℃ или выше.
Анафилактический шок и множественные симптомы, указывающие на анафилактический шок, включая генерализованные поражения кожи и слизистых оболочек, астму, затрудненность дыхания, учащенный пульс и понижение кровяного давления.
https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf#_blank https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf
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02.08.2021 13:39 Відповісти
Лица, относящиеся к какой-либо из нижеуказанных категорий, должны быть осторожны??? при введении настоящей вакцины
((Должны быть осторожны - это как? По закону «Про інфекційні хвороби» человека перед вакцинацией должны обследовать, а не «должны быть осторожны»)

Если Вы считаете, что какое-либо из нижеперечисленных условий применимо к Вам, то обязательно сообщите об этом врачу на предварительной консультации.???
((Не если вы считаете, а врач вас обследовал и сделал выводы))
Люди, проходящие антикоагулянтную терапию, люди с тромбоцитопенией или нарушениями свертываемости крови
Люди, у которых в прошлом был диагностирован иммунодефицит, или люди, близкие родственники которых страдают врожденным иммунодефицитом

ЛЮДИ С ОСНОВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЦА, ПОЧЕК, ПЕЧЕНИ, КРОВИ ИЛИ С НАРУШЕНИЕМ РАЗВИТИЯ
Люди, которые в течение двух дней после предыдущих вакцинаций испытывали симптомы, указывающие на аллергию, такие как лихорадка или генерализованная сыпь
Люди, у которых в прошлом были судороги
Люди, у которых может быть аллергия на ингредиенты настоящей вакцины.
((Аллергия на ингридиенты настоящей вакцины??? По закону врач должен рассказать вам о составе вакцины и ее побочках. Откуда человек может знать об аллергии на ингридиенты настоящей вакцины, если он будет вакцинироваться ею впервые???))
 https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf#_blank https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf
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02.08.2021 13:40 Відповісти
Дід Трохим первый раз прочитал инструкцию к лекарственному препарату?
Ну почитай ещё инструкцию к какому-нибудь антибиотику или даже обычному аспирину. Разделы "Побочное действие" или "Противовпоказания к пременению". Судя по ним, аспирин (не говоря уже про антибиотики) вообще яд, который принимать вообще нельзя, а то сдохнешь моментально.
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02.08.2021 15:55 Відповісти
К сожалению не первый . Или вы, уважаемый, считаете, что лекарства можно принимать не ознакамливаясь с Инструкцией?
Прежде чем покупать какой-либо препарат, я читаю инструкцию. А тем более надо знакомится с Инструкцией к препарату, который вмешивается в ваш иммунитет. Иммунитет слишком сложная штука, чтобы лезть в него с чем либо.
Можно заработать болячки пожизненные, которые потом уже не лечаться ни чем.
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02.08.2021 16:22 Відповісти
История повторяется.
Когда Эдвард Дженнер, изобретатель вакцинации, начал проводить первые вакцинации против оспы (которая тогда была обычным явлением с кучей смертей в Европе), крестьяне с большой опаской и недоверием относились к вакцинации и не хотели её делать, а духовенство называло всё это даже "дьявольским действом".
Тем не менее, по приказу царей/королей вакцинация была продолжена, и закончилось это всё тем, что сейчас такие "крестьяне", как дід Панас понятия не имеют, что такое оспа и никогда её не видели.
Так то был 18-й век! И инструкций никто не печатал, и 10 фаз предварительных исследований не проводилось.
А сейчас вроде 21-й век, образование, интернет.... А, нет, всё то же самое. Тёмные века продолжаются.
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02.08.2021 16:41 Відповісти
Оспа и ковид абсолютно разные вирусы . КОВИД можно сравнивать с грипом . Значит много мутаций и частые прививки .
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02.08.2021 19:38 Відповісти
Если Вы беременны или есть возможность, что беременны, или кормите грудью, обязательно сообщите об этом врачу во время предварительной консультации.
Настоящий продукт содержит добавку, которая никогда раньше не добавлялась в состав вакцины. Если в прошлом у Вас наблюдались гиперчувствительность или аллергические реакции на лекарственные препараты, обязательно сообщите об этом врачу во время предварительной консультации.

((И что,врач возьмет на себя ответственность и гарантирует, что у вас родится ребенок без отклонений или того хуже, инвалид?))

https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf#_blank https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf
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02.08.2021 13:41 Відповісти
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Основные побочные эффекты включают в себя боль в области инъекции (*), головную боль, боль в суставах и мышцах, усталость, озноб, лихорадку и другие.???
Редкие и серьезные побочные эффекты включают шок или анафилактический шок.

Поскольку настоящая вакцина является новым типом вакцины, существует вероятность того, что могут появиться симптомы, которые до сих пор не выявляли. ((Т.е. вакцина не прошла достаточного срока испытания и никто не знает, что с вами может случиться???))

Если Вы заметили какие-либо тревожные симптомы после вакцинации, обратитесь к вакцинирующему врачу или участковому врачу. (*) У многих боль проявляется чаще на следующий день, чем сразу после вакцинации. Также наблюдаются случаи, когда боль и припухание в области инъекции возникают примерно через неделю после вакцинации

https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf#_blank https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf
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02.08.2021 13:42 Відповісти
О СИСТЕМЕ ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПРИ ВАКЦИНАЦИИПРИВИВКИ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ (БОЛЕЗНЬ ИЛИ ИНВАЛИДНОСТЬ).
Несмотря на то, что это крайне редко, риск нельзя устранить.

Поэтому
БЫЛА СОЗДАНА СИСТЕМА ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ. ??????

В случае, если в результате вакцинации от коронавируса нового типа был нанесен ущерб здоровью, помощь (медицинские расходы, пенсионные пособия по инвалидности и т. д.) также
предоставляется в соответствии с законом об иммунизации.

Проконсультируйтесь в муниципальных органах населенного пункта, в котором Вы зарегистрированы, относительно процедур, необходимых для подачи заявления

Подробную информацию о вакцине от коронавируса нового типа смотрите на вебсайте Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии Коронавирус Вакцина Если у Вас нет возможности посмотреть вебсайт, обращайтесь в муниципальные органы по месту Вашего проживания.???
https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf#_blank https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf
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02.08.2021 13:43 Відповісти
І хто ж це її "вынудит" - Наша Епідемія?
А в тому, що повністю защеплених серед нашого населення менше 5 відсотків також Наша Епідемія винна?
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02.08.2021 14:00 Відповісти
В общем, все движется к тому, что введут COVID-паспорт.
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02.08.2021 14:31 Відповісти
Какой закон это предусматривает?
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02.08.2021 16:23 Відповісти
ждите)
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02.08.2021 23:14 Відповісти
що скаже "гарант Конституції"?
вакцину не завезли, вакцинацію провалили, а тепер обмежують в правах.
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02.08.2021 14:57 Відповісти
Идиоты, которые пишут "увольняйся, никто не заставляет, принуждения никакого нет".
А представьте-ка себе ситуацию. Ваш работодатель заявляет: "Соси член или увольняйся". Принуждения нет. Выбор же остается. Выбирайте.

Идиоты.
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02.08.2021 15:42 Відповісти
Надеюсь, тебя первого заставят делать и первое и второе.
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02.08.2021 15:58 Відповісти
Меня не заставят. Ибо я - человек. А вот такие физ. особи, как ты, считают это законным и в порядке вещей.
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02.08.2021 16:28 Відповісти
Тут була стаття на вихідних, що міністр праці сказав, що за законами Квебеку роботодавець не може примусити працівника до щеплення. Якщо якісь там концерти з вимогами (чиїмись), то він повинен перевести працівника на роботу з дому.
Народ в коментах почав писати - =перемога=. І навпаки радіє: економія на бензині, + час (не стоїш в трафіку) і т.д.
Я зберігаю інформацію, лінки, поради / відповіді юристів.
У мене - тихо, хоча ми працюємо з клієнтами. Я вже другий рік - онлайн.

Але жахливий тиск від моральник виродків-"журнопроститутів" не вщухає.
І сьогодні чергова гидота накалякала свою ковідофашистську істерику =до якої межі дійде толерантність до нещеплених=. Уявляєте ?
Стало дружно затягнуло дискримінаційні мантри про =позбавлення мед.допомоги=, зокрема, і т.д. Але завжди є ті, які так само шоковані, як кожна притомна людина, і питають в редакції, що це за публікація пропаганди ненависті.

Але розслаблятися рано. Зараз шайка "борців" відпочиває, відпустки, з вересня можуть знову почати пробивати можливість зміни законів: введення примусової =ковідної= вакцинки і ковідних аусвайсів. Побачимо.
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03.08.2021 02:47 Відповісти
*стадо
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03.08.2021 02:47 Відповісти
В Україні завжди демократію плутають з анархією.

Чомусь, всі наші "борці за свободу в права людини" забувають, що демократія - це коли більшість вирішує, що буде робити все суспільство, включаючи меншість. Так, як це відбувається у всіх цивілізованих демократичних країнах.

Якщо 51% людей хочуть робити щось, що не подобається 49% людей, то в демократичній країні ці 49% погоджуються, і роблять те, що вирішила більшість. Демократія - погана, але нічого краще люди не вигадали.

І тільки в Україні кожен сам собі гетьман і не хоче робити нічого, що особисто йому не подобається.
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02.08.2021 16:18 Відповісти
А з чого ти взяв, що в Україні більшість ДОБРОВІЛЬНО бажає ширнутися експериментальною жижею з купою побічок?
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02.08.2021 16:29 Відповісти
А если 73 % зебилов захотят дружбы с росией, отмену движения по западному вектору и разворот в советский союз? Если 73 % хотят смотреть "Скотов" па-руске? Пора уже тогда извиниться перед расеянами за крым и публично отшмагать бабу на Майдане, которая написала вирш шо никакда мы не будим браттямы?
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02.08.2021 16:33 Відповісти
Чувак, это и называется демократия.
Если после 7 лет войны захотят, значит вопросы к тем, кто всё это время только деньги дерибанил, вместо того, чтобы строить патриотическую страну.
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02.08.2021 17:05 Відповісти
Комунисты называли это демократический централизм , когда от имени толпы кучка властителей вершила судьбы общества и страны .
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02.08.2021 19:12 Відповісти
Не надо передёргивать. По вашему, демократия = коммунизм?
И в США и ЕС сейчас тоже коммунисты? Ну-ну.
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02.08.2021 22:14 Відповісти
Одно дело делать что-то, и совсем другое, если кто-то хочет лезть в мой организм, и в случае чего, абсолютно не будет отвечать я за мое здоровье.
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02.08.2021 16:27 Відповісти
Вакцинированный может точно также заразиться ковидом как и невакцинированный и точно также заразить друго человеа не подозревая что является разносчиком из-за смазанного протекания болезни. Так что слуга народа пусть не несет ерунду по поводу того, что только непривитые будут источниками заражения.
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02.08.2021 16:30 Відповісти
Выходит вакцЫнированый еще страшнее за не вакцинированного. У него будет просто легкая форма и он будет заражать все кругом ?
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02.08.2021 16:35 Відповісти
Абсолютно верно . Что и происходит . Кроме того на вакцинированом вирус мутирует быстрее и создает варианты которым прививка уже не страшна .
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02.08.2021 19:40 Відповісти
Правительство ни за что не отвечает.
Производитель ни за что не отвечает.
Врачи ни за что не отвечают.

Но безответственным является тот, кто не желает эту субстанцию в себя колоть
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02.08.2021 16:31 Відповісти
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал заболевания, при которых вакцинация от коронавируса абсолютно противопоказана.
Среди них - воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, красная волчанка, а также такие болезни, при которых нужно применять иммунодепрессивные препараты, например, онкологияИсточник : https://realnoevremya.ru/news/187127-nazvany-bolezni-nesovmestimye-s-privivkoy-ot-koronavirusa
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02.08.2021 16:38 Відповісти
Ще серцево-судинні. То - ризик.
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03.08.2021 02:49 Відповісти

В ближайшие четыре месяца появятся 22 новые мутации SARS-CoV-2, которые получат массовое распространение по всему миру.


К таким выводам пришли американские ученые с помощью специально созданной прогностической модели. Ее разработали, чтобы предсказывать мутации в Spike-белке коронавируса - они влияют на его способность ускользать от иммунной системы человека. Возможность предугадать, как будет эволюционировать вирус, позволит заранее разрабатывать вакцины для будущих штаммов, улучшать методы диагностики COVID-19 и терапии с использованием антител, а также точнее прогнозировать развитие пандемии.

https://pl.spb.ru/readers/covid_19/page_6_med.php

Готовы колоться 44раза как минимум?
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02.08.2021 16:46 Відповісти
В штатах врачи вакцинируются добровольно.Чтобы не забрали лицензию. Демократия.
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02.08.2021 17:04 Відповісти
Ага, помним мы еще с Союза такую демократию - добровольно-принудительно называется
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02.08.2021 17:17 Відповісти
Ну нашим врачам такое не грозит..сами себе выпишут справки...а вот в штатах можно за такое и под статью попасть...и при этом обязательно найлется стукач...
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02.08.2021 22:31 Відповісти
Украина вскоре будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных: теперь каждый решает сам, - "слуга народа" Радуцкий

Да помним мы как слуги себя ограничивали
Кто бы говорил, только не этот любитель прибарахлится
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02.08.2021 17:15 Відповісти
"В США ВЕРХОВНЫМ СУДОМ ОТМЕНЕНА ВСЕОБЩАЯ ВАКЦИНАЦИЯ.
Билл Гейтс, главный инфекционист США Фаучи, и Биг Фарма проиграли иск в Верховном Суде США, не сумев доказать, что все их вакцины на протяжении последних 32 лет были безопасны для здоровья граждан!
Иск подала группа учёных, во главе с сенатором Кеннеди.

Роберт Ф. Кеннеди-младший: «Новую вакцину против COVID следует избегать любой ценой.
Вакцина от коронавируса входит в новейшую группу м-РНК (mRNA) якобы "вакцин"
Попав внутрь человеческой клетки, мРНК репрограммирует нормальную РНК/ДНК, которые начинают вырабатывать другой белок.

То есть, ничего общего с традиционными вакцинами! То есть - это инструмент генетического воздействия. Генное оружие! Вакцинированные станут ГМО
После беспрецедентной вакцины мРНК вакцинированные больше не смогут лечить симптомы вакцины дополнительным способом.
Вакцинированным придется смириться с ПОСЛЕДСТВИЯМИ, потому что их уже нельзя вылечить простым удалением токсинов из человеческого тела, как человеку с генетическим дефектом, таким как синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, генетическая остановка сердца, гемофилия, кистозный фиброз, синдром Ретта и др.), потому что генетический дефект навсегда!
Это ясно означает:

Если симптом вакцинации развивается после вакцинации мРНК, ни я, ни какой-либо другой терапевт не могут вам помочь, потому что

УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ, БУДЕТ ГЕНЕТИЧЕСКИ НЕОБРАТИМЫМ.
https://petition.president.gov.ua/petition/117082
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02.08.2021 17:30 Відповісти
https://covid.obozrevatel.com/v-rossii-posle-vaktsinatsii-ot-covid-19-umerla-semya-13-letnyaya-devochka-ostalas-sirotoj.htm Вся семья завернулась на кубани после вакцины, СУПУТНИКом наверное.
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02.08.2021 17:44 Відповісти
верно. антивакцинаторам место в средневековье.
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02.08.2021 18:05 Відповісти
ну вливай себе каждые 2 месяца непроверенный биоматериал
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02.08.2021 22:34 Відповісти
А тупым вакцинаторам надо ликбез пройти, а то они согласны за компанию все что угодно себе в кровь залить не интересуясь ничем.Может читать не умеют. Может засовывают голову в песок, чтоб ничего не знать и, главное не думать.
Потом мы удивляемся , что у нас 73% зомбаков, которым все без разницы
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02.08.2021 19:01 Відповісти
это тот ублюдок, что вместе с зеленским на масках заработал ?
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02.08.2021 19:02 Відповісти
Все вакцины на сегодняшний день устарели . Вирус мутировал на вакцинированных и обходит их . Даже файзер признал что нужен третий бустер . Чем больше вакцинируете людей тем больше получаете вариантов мутированного вируса .Работайте над созданием антивирусных препаратов . Еффективнее и дешевле .
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02.08.2021 19:08 Відповісти
"Чем больше вакцинируете людей тем больше получаете вариантов мутированного вируса" - С чего это вдруг? Какая связь?

"Работайте над созданием антивирусных препаратов . Еффективнее и дешевле ." - Про "эффективнее и дешевле" - смешно, вы явно не в теме. Против большинства вирусов нет вообще никаких препаратов, которые бы могли излечить его полностью (ВИЧ, гепатит, полиомелит и т.д.), а против некоторых смертельных есть только прививки (оспа, бешенство).
За столько лет против них ничего не придумали, кроме прививок (за исключением ВИЧ), а тут против коронавируса, оказывается, "эффективнее и дешевле".
И да, если вдруг, чудом, такие препараты против ковида когда-нибудь будут созданы, эти же дебилы опять будут тут писать, что это смертельный яд, ни в коем случае не принимать, ещё не прошло 100 лет тестирования и прочую чушь, как сейчас это происходит с вакцинами.
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02.08.2021 22:25 Відповісти
прививочку против гепатита С и герпеса "(за исключением ВИЧ)"- напомните-ка мне название???
просто б*ть хочется от вашего вранья и некомпетентности
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02.08.2021 23:22 Відповісти
Ты же со мной не разговариваешь, болезный?
Ты ещё забыл гепатиты D, E, F G, против которых тоже нету прививок? И чё? Это что-то меняет?
Укусит тебя бешенная собака - уверен, аж побежишь прививки делать, только пятки будут сверкать, а не расписывать ужасы вакцинации на форумах.
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03.08.2021 02:08 Відповісти
Вакцинувати цього хлопака кулею!
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02.08.2021 22:15 Відповісти
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