Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих: тепер кожен вирішує сам, - "слуга народу" Радуцький

Україна найближчим часом буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

"Україна буде змушена вводити обмеження для невакцинованих громадян. МОЗ уже анонсувало, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації працювати будуть школи, де вакциновано не менш як 80% вчителів (зараз щеплена лише половина педагогів). На мою думку, аналогічні обмеження логічно ввести для транспортників, підприємств громадського харчування і комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують із населенням. Хворий водій маршрутки інфікує ніяк не менше людей, ніж учитель", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 38 080 осіб, загалом - 3 599 169, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За словами Радуцького, в Україні зараз досить вакцин для імунізації.

"Ми в Україні не говоримо про обов'язкову вакцинацію, ніхто не має права змушувати людину робити цю процедуру. Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт із великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники. Ще місяць тому в нас був дефіцит препаратів для щеплення. Але позаминулого тижня ми отримали понад 2 млн вакцин, минулого тижня понад 2,5 млн Вакцинація відкрита для всіх бажаючих", - написав він.

Радуцький додав, що "тепер кожен вирішує сам - дозвілля і повноцінна робота або вимушені обмеження на час чергової хвилі коронавірусу".



