РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10565 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
15 948 78

"Все дороги ведут к Уханьскому институту вирусологии": В США опубликовали отчет об утечке COVID-19 из китайской лаборатории

Член комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол опубликовал доклад, в котором привел аргументы в пользу теории, что в г.Ухань из лаборатории произошла утечка коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует издание The Hill.

Маккол призывает Конгресс принять закон, налагающий санкции на ученых в лаборатории г.Ухань и должностных лиц Коммунистической партии Китая.

Он также призывает комитет по иностранным делам Палаты представителей вызвать в суд Питера Дасзака, американского ученого, который подвергся критике из-за его связи с лабораторией Ухани и участия в публикации открытого письма в феврале 2020 года, в котором теория лаборатории отвергается как ксенофобное отвлечение от всего остального.

"Поскольку мы продолжаем расследование причин пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок как источник вспышки. Вместо этого, как показано в этом отчете, преобладающая часть доказательств доказывает, что все дороги ведут к WIV (Уханьскому институту вирусологии. - Ред.), - говорится в заявлении Маккола.

В республиканском отчете также высказывается обеспокоенность по поводу того, что лаборатория проводила исследования "повышения функциональности" в небезопасной среде. В исследованиях ученые генетически модифицировали бактерии или вирусы, чтобы "сделать их более заразными", чтобы изучить более эффективные профилактические меры.

В отчете республиканцев высказывается обеспокоенность по поводу того, что ученые из лаборатории Ухани, в том числе американские исследователи, имели возможность модифицировать генетически измененные вирусы, не оставляя следов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Сбежал" из лаборатории в Ухане, возможно, случайно, - американский ученый о происхождении коронавируса

Автор: 

карантин (16729) Китай (2910) США (26401) Ухань (48) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
Всё гавно из Мацквы идёт.
показать весь комментарий
02.08.2021 12:30
+17
Комуняцький Китай треба поставити раком за фактично розв'язану ними війну із використанням біологічної зброї.
показать весь комментарий
02.08.2021 12:33
+13
В принцыпе в этой новости ничего нового нет. Все вокруг и так догадывались, что без китаёзей тут не обошлось. Но и лаптями там тоже попахивает...
показать весь комментарий
02.08.2021 12:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в гаагский трибунал по военным преступления слабо?
показать весь комментарий
02.08.2021 12:29 Ответить
Так к этому и ведут. Только доказательства должны быть железобетонными.
показать весь комментарий
02.08.2021 12:34 Ответить
И что трибунал сделает стране с ядерным оружием и второй экономикой мира?
показать весь комментарий
02.08.2021 12:43 Ответить
Да забей, лопоухие наивцы всякий децкий лепет пишут.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:06 Ответить
глубоко озаботится
показать весь комментарий
02.08.2021 13:25 Ответить
ага, а ще б варто згадати які країни надавали цьому інституту гранти на дослідження короновірусу кажанів, їх модифікації,я вже не кажу про лабораторне забезпечення. як ніяк співучасть
показать весь комментарий
02.08.2021 12:29 Ответить
Всё гавно из Мацквы идёт.
показать весь комментарий
02.08.2021 12:30 Ответить
Китайцы...
показать весь комментарий
02.08.2021 12:30 Ответить
Комуняцький Китай треба поставити раком за фактично розв'язану ними війну із використанням біологічної зброї.
показать весь комментарий
02.08.2021 12:33 Ответить
_Но аниш нихатели, зараза случайно вырвалась из лабы, ани и сами пострадали. Играли с огнём и думали что не обожгутся, мда...
показать весь комментарий
02.08.2021 13:09 Ответить
Біологічна війна за світове панування.
Тільки порівняння жертв і захворілих у демократичній США із тоталітарним китаєм повністю підтверджує штучне походження вірусу.
показать весь комментарий
03.08.2021 08:40 Ответить
Мне тоже в некоторые моменты китайцы не всегда нравятся. Но это ...АБСОЛЮТНЫЙ БРЕД!!!!
Это как поджоги в Турции ..детьми Огня!!! Это же надо было такую бредню придумать!
показать весь комментарий
02.08.2021 12:33 Ответить
Вы вообще то понимаете, что некая лаборатория которая сделала вирус работает и СЕЙЧАС. Она не останавливалась ни на минуту!!! До вас это доходит ..временами???? Она работает ...НЕПРЕРЫВНО!!!!
показать весь комментарий
02.08.2021 12:39 Ответить
На тлі розгортання вакцінації з'являються чергові штами вірусу. Якщо це не біологічна війна, то що?
показать весь комментарий
02.08.2021 19:16 Ответить
Мабуть, так і буде, що переможе жовта раса.
показать весь комментарий
06.08.2021 09:01 Ответить
АБСОЛЮТНЫЙ БРЕД!!!! - далеко не бред..

у латиніної є кілька стримів на цю тему,
як ін-т в Вухані займався тренуванням короновірусів на геномодіфікованих мишах (з людськими клітинами у легенях)

зараз вірус ковід19 летючих мишей не заражає, бо у вірусі ковід19 було цілеспрямовано змінено білкову структуру для зараження людей
показать весь комментарий
02.08.2021 14:15 Ответить
Чому бред? З першого дня були конкретні підозри про штучність даного штаму вірусу.
показать весь комментарий
02.08.2021 14:16 Ответить
На Кубани девочка в один миг потеряла родителей и бабушку. Перед смертью семья привилась первым компонентом вакцины
https://www.fontanka.ru/2021/07/31/70054664/
показать весь комментарий
02.08.2021 12:33 Ответить
Кацапи своїм шмурдяком щеплюються.
показать весь комментарий
02.08.2021 12:42 Ответить
Спутник V, конечно же несколько уступает в эффективности и
"Новичку" и цианистому калию, но действует в общем неплохо.
показать весь комментарий
02.08.2021 17:40 Ответить
кацапсячий шмурдк
показать весь комментарий
03.08.2021 07:22 Ответить
или подкинули им эту дрянь.
показать весь комментарий
02.08.2021 12:34 Ответить
начинаешь лучше относится к средневековой инквизиции которая сжигала на кострах всяких там ученных и других науковцев того времени..
показать весь комментарий
02.08.2021 12:34 Ответить
толі дєла рассія...нікакой інквізіциі...хатя кулібіна маглі би і жжечь...
показать весь комментарий
02.08.2021 12:57 Ответить
В принцыпе в этой новости ничего нового нет. Все вокруг и так догадывались, что без китаёзей тут не обошлось. Но и лаптями там тоже попахивает...
показать весь комментарий
02.08.2021 12:36 Ответить
и лаптями, и ученными из США тоже...
- читайте статью..
- ученными из США даже сильнее..
показать весь комментарий
02.08.2021 12:38 Ответить
Гроші не пахнуть
показать весь комментарий
02.08.2021 19:20 Ответить
Новым является публичное признание как факта.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:25 Ответить
Ну и что факт на лицо пандемия за пандемией реалии сегодняшней жизни после драки кулаками не машут такое чувство сто эти лямда дельта прямо каждый месяц из пробирки подсыпают мутация у вируса дикая
показать весь комментарий
02.08.2021 12:36 Ответить
Вирус , - Что бы все умерли , а китайцы Остались.Все только забеспокоились , а в Китае уже есть вакцина и Массовая вакцинация Китайцев , а затем уже всех Остальных.
показать весь комментарий
02.08.2021 12:38 Ответить
Да,да.. А ще комуністичні режими дуже цінують власне населення.
показать весь комментарий
02.08.2021 12:43 Ответить
Выпустили джина из бутылки
показать весь комментарий
02.08.2021 12:40 Ответить
Скоты, сколько людей угробили
показать весь комментарий
02.08.2021 12:42 Ответить
И сколько ещё угробят...
показать весь комментарий
02.08.2021 13:23 Ответить
Кэп! "Усі дороги ведуть до Уханьского інституту вірусології": у США опублікували звіт про витік COVID-19 із китайської лабораторії - Цензор.НЕТ 2916
показать весь комментарий
02.08.2021 12:53 Ответить
Наконец! Очевидное с первых кадров из Ухани , перестали стыдливо маскировать.( Сезонный грипп в скафандрах не лечат....) Китайцы с первой минуты знали с чем имеют дело. Вопрос лишь в том ,-случайно или преднамерено ? Понятно ,что брать ответственность не хотят и будут и дальше покупать голоса против, но шило в мешке не утаишь!
показать весь комментарий
02.08.2021 12:59 Ответить
_Случайно. Сперва они сами не отреагировали адекватно угрозе от вырвавшегося из лабы БО. А потому вкурили в происходящее, обосрались и начали предпринимать драконовы просто меры. Когда я увидел как они целые многомиллионные города наглухо закрывают, начиная с Уханя - я и сам обосрался, стало ясно что это утечка БО.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:15 Ответить
*А потом
показать весь комментарий
02.08.2021 13:25 Ответить
В Україні 73% завідуют Білорусії, Китаю та Ізраїлю. Якби не війна, то й Россії.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:01 Ответить
А что плохого в том чтобы завидовать Израилю?
показать весь комментарий
02.08.2021 13:13 Ответить
Бо це завідиваніє є результатом роботи ЗМІ, які подають з Ізраїлю виключно позитивну інформацію, а що до України, то виключно негативну.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:22 Ответить
А знаете кто последний бенефициар компании « Пфайзер»? Угадайте с трёх раз….. Правильно, Билл Гейтс. Мужик нашёл золотую жилу - изготовление вакцин. Бизнес на вс5 времена. Главное- чтобы болячки были такие, от которых постоянно нужно прививаться. Вирусные - самое оно.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:07 Ответить
Де про це написано?
показать весь комментарий
02.08.2021 13:14 Ответить
Подивіться відео із Ольгою Четвериковою. Хоча, все це є у відкритому доступі у реєстрах американських.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:37 Ответить
% Held by Insiders 0.04%
% Held by Institutions 66.73%

Найбільший shareholder - Vanguard mutual fund, 7%

https://finance.yahoo.com/quote/PFE/key-statistics?p=PFE
показать весь комментарий
02.08.2021 13:49 Ответить
Pfizer - публичная компания, торгуется на NYSE,тикер PFE, закрылась вчера по 42.51. Конечных бенефициантов у Pfizer - миллионы, и я тоже.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:22 Ответить
А кто- то сказал,, что это какая- то секретная компания? Она абсолютно легальна, зарегистрирована во всех реестрах.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:38 Ответить
Это компания публичная, не частная. Разницу понимаете?
показать весь комментарий
02.08.2021 13:42 Ответить
И что? Ему запрещено вкладывать туда деньги? Открывайте реестры и смотрите.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:47 Ответить
Нет. Но он туда не вкладывает. У Гейтса все по другому схвачено.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:50 Ответить
А какой у вас капитал в этой компании? Неужели больше чем у Гейтса?
показать весь комментарий
02.08.2021 13:39 Ответить
Я не знаю. Я его держу опосредованно через ETF и mutual funds.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:41 Ответить
Знаете, я все думала, с чего это Гейтс, математик и компьютерщик, помешанный на информатике, да так, что его в детстве пришлось показывать психиатру( он ничего кроме математики учить не хотел), уцепился в вакцины. Ну, прям, радетель за судьбы человеческие. Когда посмотрела Ольгу Четверикову поняла, вакцины- это золотое дно. Все хотят долго жить и не болеть. В эпоху фапмкомпаний - это неиссякаемый источник денег. Пфайзер за этот год увеличил прибыл на 33,7 млрд. долл уже. И это только на вакцинах от коронавирус.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:57 Ответить
а) Гейтс не математик.
б) Гейтс компьютерщик с большой натяжкой, примерно как продавец микросхим на радиорынке в ту прошедшую эпоху.
в) Гейтс не цеплялся за вакцины.

Когда то давно я услышал хороший совет - не бери дурного в голову а тяжелого в руки. Так вот, бростьте вы эти два полных ведра х*йни, которые несете - вам полегчает.
показать весь комментарий
03.08.2021 00:17 Ответить
Да тут целая ватага ботов-антипрививчников трется - продвигают кацапсячую пропаганду антипрививок.. Россия сама ппала в капкан своей пропаганды.. Видели как в Москве в метро знаки что даже на метр садиться друг к другу нельзя ? отож... а срабтало их древнее авось и пфигизм, + отсутствие нормальных вакцин - мрут как мухи навозные. спутник-вектор, спутник лайт... один хрен бормотуха на технологиях отсталых технологиях, которые и в животноводстве почти не применяют..

И да, ответом на то, почему так много антивакцинаторов в Украине -
1) недоверие власти....это понятно - но в данном случае можно доверять имени производителя вакцины и количеств прошедших вакцинаций
2) хороших людей всегда больше, чем плохих.... но их не видно и не слышно. они молча делают свои дела. А г-но люди всегда непотопляемы и их слышно и видно всегда и везде. Они свое г-но несут в себе и пачкают им всё и всех вокруг себя
показать весь комментарий
03.08.2021 07:34 Ответить
Досить лише проаналізувати статистику, щоб зробити деякі висновки. За весь час пандемії у Китаї з майже півторамільярдним населення захворіло на ковід19 трохи більше дев'яносто тисяч людей і смертей менше п'яти тисяч чоловік. Економіка Китаю процвітає, а весь іший світ стоїть на вухах.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:08 Ответить
Коронавірус занурив Китай у глибоку кризу. Друга найбільша економіка світу переживає найсерйозніше у ******** історії падіння, свідчить попередня оцінка наслідків глобальної пандемії Covid-19. Це може призвести до проблем для всього світу.
Китай першим із провідних світових держав прийняв удар вірусу і пішов на карантин. Він же першим відзвітував у п'ятницю про економічні наслідки.
Вони - безпрецедентні. Економіка країни скоротилась на 6,8% у річному вираженні, тоді як майже пів століття вона зростала темпами до 15% на рік.
Китай не знав такого з часів руйнації та репресій "культурної революції" Мао Цзедуна кінця 1970-х років.https://www.bbc.com/ukrainian/features-52323397
показать весь комментарий
02.08.2021 13:18 Ответить
Как сообщило государственное статистическое бюро Китая, ВВП страны в первом квартале 2021 года составил 24,93 триллиона юаней (3,8 триллиона долларов) и превысил предыдущий рекорд в 15,3%, зафиксированный в первом квартале 1993 года.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:34 Ответить
Впервые с начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 https://www.dw.com/ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%B5%D1%81-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/a-53604206 Китай отчитался о росте экономики. Во втором квартале 2020 года в сравнении с первым кварталом ВВП страны возрос на 11,5
показать весь комментарий
02.08.2021 13:58 Ответить
Китайській статистиці довіряти не можна.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:23 Ответить
Жалко ничего доказать невозможно.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:11 Ответить
Но перед Трампом, которого публично третировали за обвинения Китая в утечке из лаборатории, ни одна медиаскотина не извинилась.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:18 Ответить
Спочатку треба згадати, що говорили Трамп та Лукашенко стосовно цього вірусу.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:24 Ответить
Мені нецікаво що говорив Бацька. А для іншого є Google.

https://abcnews.go.com/Health/trumps-chinese-virus-tweet-helped-lead-rise-racist/story?id=76530148

https://www.washingtonpost.com/politics/2020/09/16/trumps-chinese-virus-slur-makes-some-people-blame-chinese-americans-others-blame-trump/

https://www.politico.com/news/2021/06/15/wuhan-lab-trump-officials-covid-494700
показать весь комментарий
02.08.2021 13:39 Ответить
Президент США Дональд Трамп является главным источником искаженной информации о средствах лечения коронавируса COVID-19 в мире, сообщают западные СМИ со ссылкой на результаты исследования Корнеллского университета....Трамп также заявлял, что, поскольку дезинфицирующие средства уничтожают вирус за минуты, его можно убить, например, инъекцией такого средства или каким-то еще способом употребления внутрь. Он также предлагал рассмотреть в качестве лечения свет и тепло.https://www.interfax.ru/world/729598 і порівняйте з лукашенківським - дишиті гарью.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:49 Ответить
Интерфакс.сру
Вам же говорят - прекращайте жрать говно.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:52 Ответить
Трамп такого не казав?
показать весь комментарий
02.08.2021 13:59 Ответить
Змініть свої джерела інформації. Вони не викликають довіри.
показать весь комментарий
02.08.2021 19:29 Ответить
Одни идиоты в Чернобыле эксперименты проводили, эти косоглазые с вирусами играются в лаборатории. Когда-то доиграемся, что вымрем как динозавры
показать весь комментарий
02.08.2021 13:31 Ответить
Да как так-то... быть того не может... а мы думали из-за летучей мыши, которая укусила чипполину мелкого, которого сьел старый китаец, который чихнул на молодого, которые чистил рыбу, которую сьели десять других китайцев...
показать весь комментарий
02.08.2021 13:33 Ответить
...а до того був пташин грип, свинячий грип...зі СНІДом ще й досі не розібрались.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:51 Ответить
Продолжу вашу мысль...Вирусы едва ли не первая форма жизни на земле. Существует их тьма разновидностей. И что важно ,каждая из них занимала свою нишу.Одни выбирали для жизнедеятельности птиц ,другие животных а третьим понравились люди. И они не смешивались. Создать вирус способный поражать птиц и человека ,свинью и человека и т.п. природе не удавалась.Но,тут появился "владыка природы" и занялся поисками новых средств уничтожения себе подобных.Работы ,кстати ,запрещенные международными конвенциями,втихоря продолжаются...И занимаются ими претенденты на мировое господство.
показать весь комментарий
02.08.2021 15:27 Ответить
А в Ухань его привезли лапненогие по приказу Ху@ла и финансировали работу уханьской Лаборатории то же кацапы.
показать весь комментарий
02.08.2021 14:57 Ответить
Этого стоило ожидать еще с того времени как о вирусе химере было написано в Nature еше 2015 , https://www.nature.com/articles/nm.3985 Опыты с вирусом схожим по типу SARS
показать весь комментарий
02.08.2021 16:04 Ответить
Китай перший, хто дослідив новий вірус. Можливо витік вірусу стався в лабораторії Ухань, а можливо в лабораторії, де COVID-19 було створено. Питання, на яке немає відповіді у ВОЗ та ЦРУ звідки вірус потрапив до Китаю. Немає тому, що нині зрозуміло, що Китай не міг створити цей вірус. Також відомо, що вірус не має суто природного походження. COVID-19 отримано шляхом лабораторної муто-селекції. Ця технологія не відома ні в Китаї, ні в лабораторії Ухань. Технологія вимагає тривалого часу для отримання результату. Тому витік вірусу в лабораторії "Х" країни, яка створила COVID-19 міг відбутися на будь якому етапі. Муто-селекцією володіє дуже обмежене коло лабораторій (їх кількість можливо перерахувати на пальцях однієї руки). Відтак ВОЗ та ЦРУ більш доцільно звернути увагу на країни, в яких така технологія відома. Як натяк на вектор пошуку доцільно звернути увагу на зв'язки лабораторії Ухань з партнерами у цій галузі. Тобто визначити країну, де стався витік не складно, аби було бажання й політична воля. Все ж основні питання залишаються відкритими: з якою метою створювався COVID-19 та, яким чином вірус потрапив майже у всі країни одночасно. Тобто, з чим має справу світова спільнота: це витік з лабораторії, чи навмисне розповсюдження.
показать весь комментарий
02.08.2021 16:20 Ответить
а багато часу та обмеженість технологій є у кацапсячині. Згадайте, що сталося з лабораторією у та як у навколищніх селищах почали дохнути кацапи від пневмонії. нащо кацапсячим виродкам робити вірус ? Якщо відкрити атлас світу - то там перелічині страни, які проявляють до росії русофобію або явні їхні вороги!
показать весь комментарий
03.08.2021 07:45 Ответить
Росія володіє технологією муто-селекції та проводить дослідження за цією технологією з 1963 року. Головна лабораторія цього напряму нині належить 74 інституту вірусології Міноборони Росії.
показать весь комментарий
04.08.2021 05:33 Ответить
 
 