"Все дороги ведут к Уханьскому институту вирусологии": В США опубликовали отчет об утечке COVID-19 из китайской лаборатории
Член комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол опубликовал доклад, в котором привел аргументы в пользу теории, что в г.Ухань из лаборатории произошла утечка коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует издание The Hill.
Маккол призывает Конгресс принять закон, налагающий санкции на ученых в лаборатории г.Ухань и должностных лиц Коммунистической партии Китая.
Он также призывает комитет по иностранным делам Палаты представителей вызвать в суд Питера Дасзака, американского ученого, который подвергся критике из-за его связи с лабораторией Ухани и участия в публикации открытого письма в феврале 2020 года, в котором теория лаборатории отвергается как ксенофобное отвлечение от всего остального.
"Поскольку мы продолжаем расследование причин пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок как источник вспышки. Вместо этого, как показано в этом отчете, преобладающая часть доказательств доказывает, что все дороги ведут к WIV (Уханьскому институту вирусологии. - Ред.), - говорится в заявлении Маккола.
В республиканском отчете также высказывается обеспокоенность по поводу того, что лаборатория проводила исследования "повышения функциональности" в небезопасной среде. В исследованиях ученые генетически модифицировали бактерии или вирусы, чтобы "сделать их более заразными", чтобы изучить более эффективные профилактические меры.
В отчете республиканцев высказывается обеспокоенность по поводу того, что ученые из лаборатории Ухани, в том числе американские исследователи, имели возможность модифицировать генетически измененные вирусы, не оставляя следов.
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Тільки порівняння жертв і захворілих у демократичній США із тоталітарним китаєм повністю підтверджує штучне походження вірусу.
Это как поджоги в Турции ..детьми Огня!!! Это же надо было такую бредню придумать!
у латиніної є кілька стримів на цю тему,
як ін-т в Вухані займався тренуванням короновірусів на геномодіфікованих мишах (з людськими клітинами у легенях)
зараз вірус ковід19 летючих мишей не заражає, бо у вірусі ковід19 було цілеспрямовано змінено білкову структуру для зараження людей
https://www.fontanka.ru/2021/07/31/70054664/
"Новичку" и цианистому калию, но действует в общем неплохо.
- читайте статью..
- ученными из США даже сильнее..
% Held by Institutions 66.73%
Найбільший shareholder - Vanguard mutual fund, 7%
https://finance.yahoo.com/quote/PFE/key-statistics?p=PFE
б) Гейтс компьютерщик с большой натяжкой, примерно как продавец микросхим на радиорынке в ту прошедшую эпоху.
в) Гейтс не цеплялся за вакцины.
Когда то давно я услышал хороший совет - не бери дурного в голову а тяжелого в руки. Так вот, бростьте вы эти два полных ведра х*йни, которые несете - вам полегчает.
И да, ответом на то, почему так много антивакцинаторов в Украине -
1) недоверие власти....это понятно - но в данном случае можно доверять имени производителя вакцины и количеств прошедших вакцинаций
2) хороших людей всегда больше, чем плохих.... но их не видно и не слышно. они молча делают свои дела. А г-но люди всегда непотопляемы и их слышно и видно всегда и везде. Они свое г-но несут в себе и пачкают им всё и всех вокруг себя
Китай першим із провідних світових держав прийняв удар вірусу і пішов на карантин. Він же першим відзвітував у п'ятницю про економічні наслідки.
Вони - безпрецедентні. Економіка країни скоротилась на 6,8% у річному вираженні, тоді як майже пів століття вона зростала темпами до 15% на рік.
Китай не знав такого з часів руйнації та репресій "культурної революції" Мао Цзедуна кінця 1970-х років.https://www.bbc.com/ukrainian/features-52323397
https://abcnews.go.com/Health/trumps-chinese-virus-tweet-helped-lead-rise-racist/story?id=76530148
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/09/16/trumps-chinese-virus-slur-makes-some-people-blame-chinese-americans-others-blame-trump/
https://www.politico.com/news/2021/06/15/wuhan-lab-trump-officials-covid-494700
Вам же говорят - прекращайте жрать говно.