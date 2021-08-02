"Все дороги ведут к Уханьскому институту вирусологии": В США опубликовали отчет об утечке COVID-19 из китайской лаборатории

Член комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол опубликовал доклад, в котором привел аргументы в пользу теории, что в г.Ухань из лаборатории произошла утечка коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует издание The Hill.

Маккол призывает Конгресс принять закон, налагающий санкции на ученых в лаборатории г.Ухань и должностных лиц Коммунистической партии Китая.

Он также призывает комитет по иностранным делам Палаты представителей вызвать в суд Питера Дасзака, американского ученого, который подвергся критике из-за его связи с лабораторией Ухани и участия в публикации открытого письма в феврале 2020 года, в котором теория лаборатории отвергается как ксенофобное отвлечение от всего остального.

"Поскольку мы продолжаем расследование причин пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок как источник вспышки. Вместо этого, как показано в этом отчете, преобладающая часть доказательств доказывает, что все дороги ведут к WIV (Уханьскому институту вирусологии. - Ред.), - говорится в заявлении Маккола.

В республиканском отчете также высказывается обеспокоенность по поводу того, что лаборатория проводила исследования "повышения функциональности" в небезопасной среде. В исследованиях ученые генетически модифицировали бактерии или вирусы, чтобы "сделать их более заразными", чтобы изучить более эффективные профилактические меры.

В отчете республиканцев высказывается обеспокоенность по поводу того, что ученые из лаборатории Ухани, в том числе американские исследователи, имели возможность модифицировать генетически измененные вирусы, не оставляя следов.

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