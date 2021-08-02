Для вакцинированного населения точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений, - Кузин

В Министерстве здравоохранения рассматривают возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированных граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.

"Сейчас наша главная цель - вакцинировать как можно большее количество населения. В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и в соответствии с этим принимать те или иные решения. Пока рано говорить о конкретных условиях, но мы точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения", - добавил Кузин.

По его словам, карантинные нормы будут пересматриваться в зависимости от эпидситуации.

"Мы обязательно будем соблюдать основные противоэпидемические мероприятия: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептическими средствами, избегать скоплений людей, а главное - вакцинироваться от COVID-19, это самый эффективный способ обезопасить себя и людей вокруг от тяжелого течения болезни и это спасает жизни", - добавил Кузин.

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