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Новости Борьба с коронавирусом
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Для вакцинированного населения точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений, - Кузин

Для вакцинированного населения точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений, - Кузин

В Министерстве здравоохранения рассматривают возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированных граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.

"Сейчас наша главная цель - вакцинировать как можно большее количество населения. В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и в соответствии с этим принимать те или иные решения. Пока рано говорить о конкретных условиях, но мы точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения", - добавил Кузин.

По его словам, карантинные нормы будут пересматриваться в зависимости от эпидситуации.

"Мы обязательно будем соблюдать основные противоэпидемические мероприятия: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептическими средствами, избегать скоплений людей, а главное - вакцинироваться от COVID-19, это самый эффективный способ обезопасить себя и людей вокруг от тяжелого течения болезни и это спасает жизни", - добавил Кузин.

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Автор: 

вакцина (3815) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+8
Портников пишет очевидные вещи, которые все грамотные и так знают
- проблема в том, что мудрый и простой нарид Портникова не читает и не смотрит, а смотрит Сватов зеленского..
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02.08.2021 12:40
+7
Для вакцинированного населения точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений, - Кузин - Цензор.НЕТ 5210
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02.08.2021 12:47
+6
а что, разве вакцинированные не заражают?
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02.08.2021 12:37
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Украина оказалась в руках проходимцев и дилетантов. Что же будет с нами дальше. Портніков

https://www.liga.net/politics/opinion/ukraina-okazalas-v-rukah-prohodimtsev-i-diletantov-chto-je-budet-s-nami-dalshe
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02.08.2021 12:36 Ответить
Портников пишет очевидные вещи, которые все грамотные и так знают
- проблема в том, что мудрый и простой нарид Портникова не читает и не смотрит, а смотрит Сватов зеленского..
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02.08.2021 12:40 Ответить
За буйкі.
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02.08.2021 12:36 Ответить
И на красный свет светофора..😀
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02.08.2021 12:39 Ответить
Так давай, Кузин, колись: что вы там удумали?! Конкретней, плиз. А то такой базар, как у тебя- это ни о чем! Радуцкий и то- более откровенен.
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02.08.2021 12:37 Ответить
Угу. Похоже что так и есть. По крайней мере, у меня более нет иных версий.
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02.08.2021 13:06 Ответить
а что, разве вакцинированные не заражают?
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02.08.2021 12:37 Ответить
Ещё и как)
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02.08.2021 12:42 Ответить
А НЕ вакцинированные дохнут
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02.08.2021 12:51 Ответить
Ни единого сдохшего не знаю! И ни единого умершего от этой заразы не знаю. Даже ни единого заразившегося не знаю.
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02.08.2021 12:53 Ответить

Для вакцинованого населення точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень, - Кузін - Цензор.НЕТ 4369
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02.08.2021 12:55 Ответить
Ну, это не обо мне. Я каждый день круги по городу наматываю и с людьми встречаюсь. Результат- выше описан.
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02.08.2021 12:56 Ответить
Хочешь экскурсию в КОВИДную больничку?
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02.08.2021 12:57 Ответить
Я был там. Ничего эдакого.
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02.08.2021 12:59 Ответить
Да - люди задыхаются и, некоторые, периодически уезжают на каталках в "красную зону"... Ничего такого...
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02.08.2021 14:08 Ответить
И там бывал, в инфекционном отделении больницы №4 мариупольской. Там мой корешок работает, который позавидовал мне что я продолжаю курить, а он бросил. И что? никакого впечатления не произвело.
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02.08.2021 13:00 Ответить
Полежишь под кислородиком - впечатлишься
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02.08.2021 14:06 Ответить
Я тоже незнаю ни одного!
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02.08.2021 12:57 Ответить
Так вот жыж, горы трупов!
И это было в самом начале на самисиньком бибиси
Для вакцинованого населення точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень, - Кузін - Цензор.НЕТ 4622
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02.08.2021 13:04 Ответить
Валера, а ты уверен, что у тебя через пару лет хвост не отпадет ну или не вырастит?
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02.08.2021 13:34 Ответить
Ты этого не сможешь проверить - очередь в крематорий у тебя подойдёт намного раньше
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02.08.2021 14:04 Ответить


Для вакцинованого населення точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень, - Кузін - Цензор.НЕТ 7529
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02.08.2021 14:38 Ответить
А тебе-то чего беспокоиться? Ты в любом случае вперёд пропетляешь
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02.08.2021 14:39 Ответить
Прально!
Все равны!
Но теперь будут и те кто равнее.
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02.08.2021 12:37 Ответить
Можно будет переходить дорогу на красный свет,
брать в руки высоковольтные провода
и заплывать за буйки.
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02.08.2021 12:39 Ответить
На Конституцию уже болт кладут по полной.Интересно,что наш нарід... проглотит или будет возмущаться?)
Скорее всего сработает стадный инстинкт бдла
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02.08.2021 12:44 Ответить
Щоб вийти за хлібом треба буде нести кучу паперів,про ПЛр,вакцинування,куар-коди і що головне що ти не верблюд.
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02.08.2021 12:45 Ответить
Для вакцинированного населения точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений, - Кузин - Цензор.НЕТ 5210
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02.08.2021 12:47 Ответить
А хооочешь котлетку с лимонадом!
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02.08.2021 12:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NKeKLBfRZV4 А справка что не верблюд?!
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02.08.2021 13:04 Ответить
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02.08.2021 22:59 Ответить
А тем кто переболел, но на тест не отправили...шо опять отраву вводить в организм???
Т.е люди вынуждены будут купить справки
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02.08.2021 12:48 Ответить
Всем зэбаранам и пiд-рашкам вакцинироваться НЕ следует!
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02.08.2021 12:53 Ответить
Иди третий раз ширнись, может попустит
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02.08.2021 12:58 Ответить
Не вздумай вакцинироваться! А то чипируют билом геем и хвост через год вырастет!!!
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02.08.2021 14:10 Ответить
Не проканает купить,блютус не увидит чипа
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02.08.2021 12:54 Ответить
А почему? А если за дорого купить???
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02.08.2021 12:57 Ответить
Так ведь не прозваниваются чип в теле,значит справка липовая,не надуришь их,рипт лоиды подошли к вопросу вакцинации человечества основательно.
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02.08.2021 12:59 Ответить
А можэ чип в бумаге-справке вживлен будет???
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02.08.2021 13:02 Ответить
🤣👍
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02.08.2021 13:03 Ответить
Я проверял ничего блютуз невидет!
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02.08.2021 12:59 Ответить
Кузя купи собі шнурок і мило госпідарське , незабаром пригодиться тобі і решту зебілам!
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02.08.2021 12:59 Ответить
Мрази кварталовские хватит насиловать конституцию и делить людей на сорта
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02.08.2021 13:02 Ответить
Дискриманиция по инъекционному признаку? :Ждите иски в конституционный суд
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02.08.2021 13:37 Ответить
А де ж опозиція? Співає в унісон?
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02.08.2021 13:42 Ответить
Меркава, тут непризнанные бантустаны легли под ковид мафию. Даже Талибан, который запрещает все что только можно, дал добро на вакцинацию населения. Оппозиция в данном случае только те, кто не желает ширяться.
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02.08.2021 19:38 Ответить
Я знаю що вони вигадали. Субсидії всім вакцинованим, хоча може зовсім звільнять від сплати комірних )))
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02.08.2021 18:22 Ответить
Как снимут так и введут. Мы уже на примере Израиля знаем. А вообще так поступают террористы: сначала создают угрозу, потом выдвигают требования в обмен на ее ослабление.
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02.08.2021 19:15 Ответить
 
 