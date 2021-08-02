Для вакцинованого населення точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень, - Кузін

У Міністерстві охорони здоров'я розглядають можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованих громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

"Зараз наша головна мета – вакцинувати якомога більшу кількість населення. У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями і відповідно до цього приймати ті чи інші рішення. Наразі рано говорити про конкретні умови, але ми точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованого населення", – додав Кузін.

За його словами, карантинні норми будуть переглядатися залежно від епідситуації.

"Ми маємо обов’язково дотримуватися основних протиепідемічних заходів: носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, користуватися антисептичними засобами, уникати скупчень людей, а найголовніше – вакцинуватися проти COVID-19, це найефективніший спосіб убезпечити себе та людей навколо від важкого перебігу хвороби і це рятує життя", – додав Кузін.

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