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Новини Боротьба з коронавірусом
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Для вакцинованого населення точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень, - Кузін

Для вакцинованого населення точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень, - Кузін

У Міністерстві охорони здоров'я розглядають можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованих громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

"Зараз наша головна мета – вакцинувати якомога більшу кількість населення. У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями і відповідно до цього приймати ті чи інші рішення. Наразі рано говорити про конкретні умови, але ми точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованого населення", – додав Кузін.

За його словами, карантинні норми будуть переглядатися залежно від епідситуації.

"Ми маємо обов’язково дотримуватися основних протиепідемічних заходів: носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, користуватися антисептичними засобами, уникати скупчень людей, а найголовніше – вакцинуватися проти COVID-19, це найефективніший спосіб убезпечити себе та людей навколо від важкого перебігу хвороби і це рятує життя", – додав Кузін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін поки не планує запроваджувати додаткові карантинні обмеження через "дельта"-штам, - МОЗ

Автор: 

вакцина (4419) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+8
Портников пишет очевидные вещи, которые все грамотные и так знают
- проблема в том, что мудрый и простой нарид Портникова не читает и не смотрит, а смотрит Сватов зеленского..
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02.08.2021 12:40
+7
Для вакцинированного населения точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений, - Кузин - Цензор.НЕТ 5210
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02.08.2021 12:47
+6
а что, разве вакцинированные не заражают?
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02.08.2021 12:37
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Украина оказалась в руках проходимцев и дилетантов. Что же будет с нами дальше. Портніков

https://www.liga.net/politics/opinion/ukraina-okazalas-v-rukah-prohodimtsev-i-diletantov-chto-je-budet-s-nami-dalshe
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02.08.2021 12:36 Відповісти
Портников пишет очевидные вещи, которые все грамотные и так знают
- проблема в том, что мудрый и простой нарид Портникова не читает и не смотрит, а смотрит Сватов зеленского..
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02.08.2021 12:40 Відповісти
За буйкі.
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02.08.2021 12:36 Відповісти
И на красный свет светофора..😀
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02.08.2021 12:39 Відповісти
Так давай, Кузин, колись: что вы там удумали?! Конкретней, плиз. А то такой базар, как у тебя- это ни о чем! Радуцкий и то- более откровенен.
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02.08.2021 12:37 Відповісти
Угу. Похоже что так и есть. По крайней мере, у меня более нет иных версий.
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02.08.2021 13:06 Відповісти
а что, разве вакцинированные не заражают?
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02.08.2021 12:37 Відповісти
Ещё и как)
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02.08.2021 12:42 Відповісти
А НЕ вакцинированные дохнут
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02.08.2021 12:51 Відповісти
Ни единого сдохшего не знаю! И ни единого умершего от этой заразы не знаю. Даже ни единого заразившегося не знаю.
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02.08.2021 12:53 Відповісти

Для вакцинованого населення точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень, - Кузін - Цензор.НЕТ 4369
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02.08.2021 12:55 Відповісти
Ну, это не обо мне. Я каждый день круги по городу наматываю и с людьми встречаюсь. Результат- выше описан.
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02.08.2021 12:56 Відповісти
Хочешь экскурсию в КОВИДную больничку?
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02.08.2021 12:57 Відповісти
Я был там. Ничего эдакого.
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02.08.2021 12:59 Відповісти
Да - люди задыхаются и, некоторые, периодически уезжают на каталках в "красную зону"... Ничего такого...
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02.08.2021 14:08 Відповісти
И там бывал, в инфекционном отделении больницы №4 мариупольской. Там мой корешок работает, который позавидовал мне что я продолжаю курить, а он бросил. И что? никакого впечатления не произвело.
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02.08.2021 13:00 Відповісти
Полежишь под кислородиком - впечатлишься
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02.08.2021 14:06 Відповісти
Я тоже незнаю ни одного!
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02.08.2021 12:57 Відповісти
Так вот жыж, горы трупов!
И это было в самом начале на самисиньком бибиси
Для вакцинованого населення точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень, - Кузін - Цензор.НЕТ 4622
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02.08.2021 13:04 Відповісти
Валера, а ты уверен, что у тебя через пару лет хвост не отпадет ну или не вырастит?
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02.08.2021 13:34 Відповісти
Ты этого не сможешь проверить - очередь в крематорий у тебя подойдёт намного раньше
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02.08.2021 14:04 Відповісти


Для вакцинованого населення точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень, - Кузін - Цензор.НЕТ 7529
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02.08.2021 14:38 Відповісти
А тебе-то чего беспокоиться? Ты в любом случае вперёд пропетляешь
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02.08.2021 14:39 Відповісти
Прально!
Все равны!
Но теперь будут и те кто равнее.
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02.08.2021 12:37 Відповісти
Можно будет переходить дорогу на красный свет,
брать в руки высоковольтные провода
и заплывать за буйки.
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02.08.2021 12:39 Відповісти
На Конституцию уже болт кладут по полной.Интересно,что наш нарід... проглотит или будет возмущаться?)
Скорее всего сработает стадный инстинкт бдла
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02.08.2021 12:44 Відповісти
Щоб вийти за хлібом треба буде нести кучу паперів,про ПЛр,вакцинування,куар-коди і що головне що ти не верблюд.
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02.08.2021 12:45 Відповісти
Для вакцинированного населения точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений, - Кузин - Цензор.НЕТ 5210
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02.08.2021 12:47 Відповісти
А хооочешь котлетку с лимонадом!
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02.08.2021 12:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NKeKLBfRZV4 А справка что не верблюд?!
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02.08.2021 13:04 Відповісти
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02.08.2021 22:59 Відповісти
А тем кто переболел, но на тест не отправили...шо опять отраву вводить в организм???
Т.е люди вынуждены будут купить справки
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02.08.2021 12:48 Відповісти
Всем зэбаранам и пiд-рашкам вакцинироваться НЕ следует!
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02.08.2021 12:53 Відповісти
Иди третий раз ширнись, может попустит
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02.08.2021 12:58 Відповісти
Не вздумай вакцинироваться! А то чипируют билом геем и хвост через год вырастет!!!
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02.08.2021 14:10 Відповісти
Не проканает купить,блютус не увидит чипа
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02.08.2021 12:54 Відповісти
А почему? А если за дорого купить???
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02.08.2021 12:57 Відповісти
Так ведь не прозваниваются чип в теле,значит справка липовая,не надуришь их,рипт лоиды подошли к вопросу вакцинации человечества основательно.
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02.08.2021 12:59 Відповісти
А можэ чип в бумаге-справке вживлен будет???
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02.08.2021 13:02 Відповісти
🤣👍
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02.08.2021 13:03 Відповісти
Я проверял ничего блютуз невидет!
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02.08.2021 12:59 Відповісти
Кузя купи собі шнурок і мило госпідарське , незабаром пригодиться тобі і решту зебілам!
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02.08.2021 12:59 Відповісти
Мрази кварталовские хватит насиловать конституцию и делить людей на сорта
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02.08.2021 13:02 Відповісти
Дискриманиция по инъекционному признаку? :Ждите иски в конституционный суд
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02.08.2021 13:37 Відповісти
А де ж опозиція? Співає в унісон?
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02.08.2021 13:42 Відповісти
Меркава, тут непризнанные бантустаны легли под ковид мафию. Даже Талибан, который запрещает все что только можно, дал добро на вакцинацию населения. Оппозиция в данном случае только те, кто не желает ширяться.
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02.08.2021 19:38 Відповісти
Я знаю що вони вигадали. Субсидії всім вакцинованим, хоча може зовсім звільнять від сплати комірних )))
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02.08.2021 18:22 Відповісти
Как снимут так и введут. Мы уже на примере Израиля знаем. А вообще так поступают террористы: сначала создают угрозу, потом выдвигают требования в обмен на ее ослабление.
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02.08.2021 19:15 Відповісти
 
 