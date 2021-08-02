Для вакцинованого населення точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень, - Кузін
У Міністерстві охорони здоров'я розглядають можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованих громадян.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.
"Зараз наша головна мета – вакцинувати якомога більшу кількість населення. У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями і відповідно до цього приймати ті чи інші рішення. Наразі рано говорити про конкретні умови, але ми точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованого населення", – додав Кузін.
За його словами, карантинні норми будуть переглядатися залежно від епідситуації.
"Ми маємо обов’язково дотримуватися основних протиепідемічних заходів: носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, користуватися антисептичними засобами, уникати скупчень людей, а найголовніше – вакцинуватися проти COVID-19, це найефективніший спосіб убезпечити себе та людей навколо від важкого перебігу хвороби і це рятує життя", – додав Кузін.
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https://www.liga.net/politics/opinion/ukraina-okazalas-v-rukah-prohodimtsev-i-diletantov-chto-je-budet-s-nami-dalshe
- проблема в том, что мудрый и простой нарид Портникова не читает и не смотрит, а смотрит Сватов зеленского..
И это было в самом начале на самисиньком бибиси
Все равны!
Но теперь будут и те кто равнее.
брать в руки высоковольтные провода
и заплывать за буйки.
Скорее всего сработает стадный инстинкт бдла
Т.е люди вынуждены будут купить справки