Во время празднования Дня Независимости призываем популяризировать вакцинацию от COVID-19, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал распространять информацию о вакцинации против коронавирусной инфекции во время мероприятий, приуроченных к 30-й годовщине независимости Украины.
Об этом министр заявил в ходе форума "Украина 30", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Ми просим во время проведения всех мероприятий, которые будут приурочены к празднованию 30-й годовщины независимости Украины, промотировать вакцинальную кампанию", - отметил Ляшко.
Также глава Минздрава призвал всех украинцев как можно быстрее сделать прививку против COVID-19. В то же время, он подчеркнул, что вакцинация это возможность перенести болезнь в легкой форме.
Кроме того, Ляшко призвал организаторов всех уровней как можно больше мероприятий по празднованию Дня независимости проводить на открытом воздухе.
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https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf
Клинические испытания показали, что достаточный иммунитет появляется через 14 дней и позже после введения второй дозы настоящей вакцины.
ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИНФИЦИРОВАНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ УСТАНОВЛЕНА.
Принимайте соответствующие меры по профилактике инфекции вне зависимости от того, вакцинировались Вы, или нет.
https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf
((Должны быть осторожны - это как? По закону «Про інфекційні хвороби» человека перед вакцинацией должны обследовать, а не «должны быть осторожны»)
Если Вы считаете, что какое-либо из нижеперечисленных условий применимо к Вам, то обязательно сообщите об этом врачу на предварительной консультации.???
((Не если вы считаете, а врач вас обследовал и сделал выводы))
Люди, проходящие антикоагулянтную терапию, люди с тромбоцитопенией или нарушениями свертываемости крови
Люди, у которых в прошлом был диагностирован иммунодефицит, или люди, близкие родственники которых страдают врожденным иммунодефицитом
ЛЮДИ С ОСНОВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЦА, ПОЧЕК, ПЕЧЕНИ, КРОВИ ИЛИ С НАРУШЕНИЕМ РАЗВИТИЯ
Люди, которые в течение двух дней после предыдущих вакцинаций испытывали симптомы, указывающие на аллергию, такие как лихорадка или генерализованная сыпь
Люди, у которых в прошлом были судороги
Люди, у которых может быть аллергия на ингредиенты настоящей вакцины.
((Аллергия на ингридиенты настоящей вакцины??? По закону врач должен рассказать вам о составе вакцины и ее побочках. Откуда человек может знать об аллергии на ингридиенты настоящей вакцины, если он будет вакцинироваться ею впервые???))
https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf
Основные побочные эффекты включают в себя боль в области инъекции (*), головную боль, боль в суставах и мышцах, усталость, озноб, лихорадку и другие.???
Редкие и серьезные побочные эффекты включают шок или анафилактический шок.
Поскольку настоящая вакцина является новым типом вакцины, существует вероятность того, что могут появиться симптомы, которые до сих пор не выявляли.
((Т.е. вакцина не прошла достаточного срока испытания и никто не знает, что с вами может случиться???))
вакцинацииhttps://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf#_blank https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf