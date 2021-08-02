Во время празднования Дня Независимости призываем популяризировать вакцинацию от COVID-19, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал распространять информацию о вакцинации против коронавирусной инфекции во время мероприятий, приуроченных к 30-й годовщине независимости Украины.

Об этом министр заявил в ходе форума "Украина 30", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ми просим во время проведения всех мероприятий, которые будут приурочены к празднованию 30-й годовщины независимости Украины, промотировать вакцинальную кампанию", - отметил Ляшко.

Также глава Минздрава призвал всех украинцев как можно быстрее сделать прививку против COVID-19. В то же время, он подчеркнул, что вакцинация это возможность перенести болезнь в легкой форме.

Кроме того, Ляшко призвал организаторов всех уровней как можно больше мероприятий по празднованию Дня независимости проводить на открытом воздухе.

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