Під час святкування Дня Незалежності закликаємо популяризувати вакцинацію від COVID-19, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав поширювати інформацію про вакцинацію проти коронавірусної інфекції під час заходів, приурочених до 30-ї річниці незалежності України.

Про це міністр заявив у ході форуму "Україна 30", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми просимо під час проведення всіх заходів, які будуть приурочені до святкування 30-я річниці незалежності України, промотувати вакцинальну кампанію", - зазначив Ляшко.

Також голова МОЗ закликав усіх українців якомога швидше зробити щеплення проти COVID-19. Водночас він наголосив, що вакцинація - це можливість перенести хворобу в легкій формі.

Крім того, Ляшко закликав організаторів усіх рівнів якомога більше заходів зі святкування Дня Незалежності проводити на відкритому повітрі.

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