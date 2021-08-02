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Новини Боротьба з коронавірусом
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Під час святкування Дня Незалежності закликаємо популяризувати вакцинацію від COVID-19, - Ляшко

Під час святкування Дня Незалежності закликаємо популяризувати вакцинацію від COVID-19, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав поширювати інформацію про вакцинацію проти коронавірусної інфекції під час заходів, приурочених до 30-ї річниці незалежності України.

Про це міністр заявив у ході форуму "Україна 30", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми просимо під час проведення всіх заходів, які будуть приурочені до святкування 30-я річниці незалежності України, промотувати вакцинальну кампанію", - зазначив Ляшко.

Також голова МОЗ закликав усіх українців якомога швидше зробити щеплення проти COVID-19. Водночас він наголосив, що вакцинація - це можливість перенести хворобу в легкій формі.

Крім того, Ляшко закликав організаторів усіх рівнів якомога більше заходів зі святкування Дня Незалежності проводити на відкритому повітрі.

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вакцина (4419) День Незалежності (701) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+6
Ашо так? Народ слабо ведёцца?
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02.08.2021 13:30
+5
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА НОВОГО ТИПА (ТАКЕДА, МОДЕРНА)
Клинические испытания показали, что достаточный иммунитет появляется через 14 дней и позже после введения второй дозы настоящей вакцины.
ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИНФИЦИРОВАНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ УСТАНОВЛЕНА.
Принимайте соответствующие меры по профилактике инфекции вне зависимости от того, вакцинировались Вы, или нет.

https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf
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02.08.2021 13:50
+4
Бубочко обіцяло до цього дня вакцинувати 70% населення. Навіщо більше?
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02.08.2021 13:27
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Бубочко обіцяло до цього дня вакцинувати 70% населення. Навіщо більше?
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02.08.2021 13:27 Відповісти
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02.08.2021 13:36 Відповісти
А его однофамилец призовёт распространить эту хорошую практику на коров:
Во время празднования Дня Независимости призываем популяризировать вакцинацию от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8187
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02.08.2021 13:29 Відповісти
Ашо так? Народ слабо ведёцца?
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02.08.2021 13:30 Відповісти
Ха..Во время парада на День Независимости показательно колите шприцами переодетых в зайцев артистов.)
Під час святкування Дня Незалежності закликаємо популяризувати вакцинацію від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4122
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02.08.2021 13:36 Відповісти
Или дайте Сердючке шприц и пусть она,оно,он(нужное подчеркнуть) сам их колет.
Під час святкування Дня Незалежності закликаємо популяризувати вакцинацію від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9198
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02.08.2021 13:40 Відповісти
а давайте из Дня Независимости ( с глубоким смыслом и осмыслением ) не делать агитпромовский капустник !!! и не повторять ошибок прошлогоднего квартального ушмёбища !
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02.08.2021 13:44 Відповісти
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА НОВОГО ТИПА (ТАКЕДА, МОДЕРНА)

https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf
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02.08.2021 13:49 Відповісти
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА НОВОГО ТИПА (ТАКЕДА, МОДЕРНА)
Клинические испытания показали, что достаточный иммунитет появляется через 14 дней и позже после введения второй дозы настоящей вакцины.
ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИНФИЦИРОВАНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ УСТАНОВЛЕНА.
Принимайте соответствующие меры по профилактике инфекции вне зависимости от того, вакцинировались Вы, или нет.

https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf
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02.08.2021 13:50 Відповісти
Лица, относящиеся к какой-либо из нижеуказанных категорий, должны быть осторожны??? при введении настоящей вакцины
((Должны быть осторожны - это как? По закону «Про інфекційні хвороби» человека перед вакцинацией должны обследовать, а не «должны быть осторожны»)

Если Вы считаете, что какое-либо из нижеперечисленных условий применимо к Вам, то обязательно сообщите об этом врачу на предварительной консультации.???
((Не если вы считаете, а врач вас обследовал и сделал выводы))
Люди, проходящие антикоагулянтную терапию, люди с тромбоцитопенией или нарушениями свертываемости крови
Люди, у которых в прошлом был диагностирован иммунодефицит, или люди, близкие родственники которых страдают врожденным иммунодефицитом

ЛЮДИ С ОСНОВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЦА, ПОЧЕК, ПЕЧЕНИ, КРОВИ ИЛИ С НАРУШЕНИЕМ РАЗВИТИЯ
Люди, которые в течение двух дней после предыдущих вакцинаций испытывали симптомы, указывающие на аллергию, такие как лихорадка или генерализованная сыпь
Люди, у которых в прошлом были судороги
Люди, у которых может быть аллергия на ингредиенты настоящей вакцины.
((Аллергия на ингридиенты настоящей вакцины??? По закону врач должен рассказать вам о составе вакцины и ее побочках. Откуда человек может знать об аллергии на ингридиенты настоящей вакцины, если он будет вакцинироваться ею впервые???))

https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf
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02.08.2021 13:51 Відповісти
"С НАРУШЕНИЕМ РАЗВИТИЯ" - я всегда предупреждал - зэбаранам и пiд-рашкам вакцинироваться НЕ СЛЕДУЕТ!!!
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02.08.2021 14:19 Відповісти
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Основные побочные эффекты включают в себя боль в области инъекции (*), головную боль, боль в суставах и мышцах, усталость, озноб, лихорадку и другие.???
Редкие и серьезные побочные эффекты включают шок или анафилактический шок.

Поскольку настоящая вакцина является новым типом вакцины, существует вероятность того, что могут появиться симптомы, которые до сих пор не выявляли.
((Т.е. вакцина не прошла достаточного срока испытания и никто не знает, что с вами может случиться???))

вакцинацииhttps://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf#_blank https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf
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02.08.2021 13:52 Відповісти
В день Независимости пропагандировать иглозависимость) Отличная идея.
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02.08.2021 15:36 Відповісти
Не паскудьте этот Святой День своей коронашизой, падлы.
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02.08.2021 18:54 Відповісти
 
 