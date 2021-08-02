Российские боевики задержали представителей СММ ОБСЕ на блокпостах вблизи оккупированных Оленовки и Старомихайловки, - штаб ООС
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СMM ОБСЕ) на временно оккупированной территории, создавая преграды и ограничения, а иногда даже открыто угрожая.
Об этом говорится в сообщении штаба ООС в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
В частности, в оперативном отчете СММ ОБСЕ №19/2021 распространена информация об угрозе оккупантов сбить БПЛА СММ вблизи Старомихайловки в случае его запуска.
"В очередной раз оккупанты запретили пребывание команде Миссии на пункте пропуска вблизи населенного пункта Изварино и задержали представителей СММ ОБСЕ на блокпостах вблизи оккупированных населенных пунктов Оленовка и Старомихайловка.
Систематические отказы СММ в доступе к районам на временно оккупированных территориях со стороны кремлевских наемников еще раз подтверждают факт сокрытия многочисленных нарушений Минских договоренностей для дальнейшего обострения обстановки в районе проведения операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.
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А що з цього приводу скаже фрау Ріббентропп?
доказательств хватает