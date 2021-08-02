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Новости Агрессия России против Украины
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Российские боевики задержали представителей СММ ОБСЕ на блокпостах вблизи оккупированных Оленовки и Старомихайловки, - штаб ООС

Российские боевики задержали представителей СММ ОБСЕ на блокпостах вблизи оккупированных Оленовки и Старомихайловки, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СMM ОБСЕ) на временно оккупированной территории, создавая преграды и ограничения, а иногда даже открыто угрожая.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

В частности, в оперативном отчете СММ ОБСЕ №19/2021 распространена информация об угрозе оккупантов сбить БПЛА СММ вблизи Старомихайловки в случае его запуска.

"В очередной раз оккупанты запретили пребывание команде Миссии на пункте пропуска вблизи населенного пункта Изварино и задержали представителей СММ ОБСЕ на блокпостах вблизи оккупированных населенных пунктов Оленовка и Старомихайловка.

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Систематические отказы СММ в доступе к районам на временно оккупированных территориях со стороны кремлевских наемников еще раз подтверждают факт сокрытия многочисленных нарушений Минских договоренностей для дальнейшего обострения обстановки в районе проведения операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.

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Топ комментарии
+7
Половина ОБСЕ из кацапов состоит, что же они своим угрожают
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02.08.2021 14:11
+7
Задержали...и в ресторан.
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02.08.2021 14:14
+5
Вторую половину и не пускают, а первая - кацапская сама знает где ходить. Зато по нашей территории шарятся беспрепятственно, а как еще с лохами...
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02.08.2021 14:17
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Половина ОБСЕ из кацапов состоит, что же они своим угрожают
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02.08.2021 14:11 Ответить
Вторую половину и не пускают, а первая - кацапская сама знает где ходить. Зато по нашей территории шарятся беспрепятственно, а как еще с лохами...
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02.08.2021 14:17 Ответить
А ОБСЕ чего сопли жуёт, какие меры собирается предпринимать? Или им лишь бы очередную бумажку составить и зарплату вовремя получить?
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02.08.2021 14:11 Ответить
Задержали...и в ресторан.
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02.08.2021 14:14 Ответить
таки да .сколько видосиков было как эти обсе шники с дырявыми по саунам и кабакам вместе гуляют
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02.08.2021 14:17 Ответить
Правильно! Ще б вивели "в ярок"! Може-б тоді вони трохи "мазгами параскинули"?
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02.08.2021 14:17 Ответить
та ради бога это всё на публику .дырявые с ордло водителями подрабатывают в этой миссии
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02.08.2021 14:20 Ответить
Вони там і "спостерігачами" працюють! А коли це кацапи своїх жаліли? "Бабы новых нарожают!"
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02.08.2021 14:24 Ответить
а де заяви про стурбованність?! Ніт?
А що з цього приводу скаже фрау Ріббентропп?
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02.08.2021 14:21 Ответить
Порошенко потребовал немедленного освобождения представителей СММ ОБСЕ. Молодец!
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02.08.2021 14:23 Ответить
ВСУ нужно обеспечивать передовым вооружением, готовить для зимы комфортные условия с той же баней!!! И снайперами насытить передовую, чтобы сепары с кацапней осознавали неизбежность ответки!!! На ОБСЕ нет надежды, они себя уже показали... И базу америкосов соорудить в Мариуполе или рядом....!!!!!!!!!!
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02.08.2021 14:24 Ответить
ВСУ нужно обеспечивать передовым вооружением, готовить для зимы-даа хоть лазерные пушки дай а команды стрелять не будет,смысл какой?
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02.08.2021 14:32 Ответить
бред.. пора кончать эту юхн с ссссммм-ами и с вытекающим в\п)))
доказательств хватает
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03.08.2021 03:34 Ответить
 
 