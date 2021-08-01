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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Миссия ОБСЕ зафиксировала за 31 июля 425 нарушений "тишины" на Донбассе

Миссия ОБСЕ зафиксировала за 31 июля 425 нарушений

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки, 31 июля, 408 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 17 таких нарушений на Луганщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете № 177/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 31 июля 2021 года.

"В Донецкой области Миссия зафиксировала 408 нарушений режима прекращения огня, в том числе 32 взрыва (2 разрыва и 30 взрывов неопределенного происхождения)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня произошли восточнее участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка).

За предыдущий отчетный период в этой области было зафиксировано 173 нарушения режима прекращения огня, некоторые из которых также произошли вблизи участка разведения в районе Петровского.

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"В Луганской области СММ зафиксировала 17 нарушений режима прекращения огня, в том числе 7 взрывов неопределенного происхождения", - говорится в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня произошли к северу и западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска).

За предыдущий отчетный период на Луганщине было зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня.

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Автор: 

ОБСЕ (4870) Донбасс (26955) перемирие (1583)


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Наркоману по барабану - у наркомана в голові "тішіна" і "мір".
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01.08.2021 18:22 Ответить
Зелене перемир"я триває !!! А ці обстріли не рахуються !!!)))
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01.08.2021 18:25 Ответить
Какой смысл в этих фиксациях? Они для книги рекордов эти данные собирают?Перемирие с террористами,с преступниками?Это от бессилия?
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01.08.2021 18:25 Ответить
Щоб бачили що вони є і нібито працюють !!)))
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01.08.2021 18:33 Ответить
Просто хочу зрозуміти,як з точки зору цієї влади відбувається перемир'я зі злочинцями.Чому тоді внутрішні злочинці несуть покарання,а з тими перемир'я? Вони особливі,чи просто влада на них не поширюється,бо недієздатна?Може треба тоді якось визнати неспроможність повпливати на обставини і самоліквідуватись?
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01.08.2021 18:44 Ответить
В Україні нема державної влади ,зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу ,кремлівська лялькова імітація !!!)))
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01.08.2021 18:57 Ответить
Гей недоношена, недорозвинена Зелена гнилота!!! У тебе "тішіна" в голові??? Там "іногда пострелівают"??? ****!!!
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01.08.2021 18:31 Ответить
Не может быть!? Сказал наш музыкальный булавоносец шо надо перестать и баста! Ежели кто и пуляет так не со зла,а от большого уважения к миротворцу,мол, не расслабляйтесь и ждите нового видосика.
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01.08.2021 19:32 Ответить
повар орет на кота Ваську который жрет мясо...
А ВАСЬКА СЛУШАЕТ ДА ЕСТ .
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02.08.2021 02:29 Ответить
 
 