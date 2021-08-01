Миссия ОБСЕ зафиксировала за 31 июля 425 нарушений "тишины" на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки, 31 июля, 408 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 17 таких нарушений на Луганщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете № 177/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 31 июля 2021 года.

"В Донецкой области Миссия зафиксировала 408 нарушений режима прекращения огня, в том числе 32 взрыва (2 разрыва и 30 взрывов неопределенного происхождения)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня произошли восточнее участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка).

За предыдущий отчетный период в этой области было зафиксировано 173 нарушения режима прекращения огня, некоторые из которых также произошли вблизи участка разведения в районе Петровского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле Старомихайловки наемники РФ угрожали сбить дрон ОБСЕ

"В Луганской области СММ зафиксировала 17 нарушений режима прекращения огня, в том числе 7 взрывов неопределенного происхождения", - говорится в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня произошли к северу и западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска).

За предыдущий отчетный период на Луганщине было зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ полностью контролирует оккупированные территории Донбасса, поэтому именно она должна нести ответственность за нарушение "тишины", - советник Ермака