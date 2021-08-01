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Возле Старомихайловки наемники РФ угрожали сбить дрон ОБСЕ

Возле Старомихайловки наемники РФ угрожали сбить дрон ОБСЕ

Возле Старомихайловки в оккупированной российско-террористическими войсками части Донецкой области один из боевиков угрожал сбить мини-БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, который должен был осмотреть поврежденный гражданский объект.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в в оперативном отчете СММ ОБСЕ № 19/2021.

"В 10:00 31 июля патруль СММ прибыл на блокпост, что в восточной части н.п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка), чтобы запустить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее, для уточнения полученной информации о поврежден гражданский объект в этом районе ", - говорится в отчете.

Член вооруженных формирований РФ поинтересовался у наблюдателей относительно их намерений, а затем сказал им, что "ему не сообщали о разрешении на осуществление Миссией полета".

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"Члены патруля СММ попросили его проверить это у своего руководства. Примерно через 5 минут он снова подошел к патрулю и повторил, что ему неизвестно о запланированных в этом районе полеты, добавив, что если СММ запустит БПЛА, летательный аппарат будет сбит. В 10: 40 наблюдатели покинули этот район ", - сообщили в СММ.

Позже, в 12:06 патруль СММ все же вернулся на тот же блокпост, где тот же член вооруженных формирований РФ сказал, что "на этот раз он получил разрешение на осуществление Миссией полета БПЛА". Наблюдатели запустили летательный аппарат с места вблизи блокпоста, после чего они поехали без дальнейших инцидентов.

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Автор: 

беспилотник (3520) ОБСЕ (4870) наемники рф (2070)


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Топ комментарии
+4
ОБСЕ это самые высокооплачиваемые бездельники.
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01.08.2021 11:42
+2
Это называицца мардовский людоед, шо на татарском кацап, а на греческом андрофаг.
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01.08.2021 11:57
+2
Біля Старомихайлівки найманці РФ погрожували збити дрон ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4595
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01.08.2021 12:19
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ОБСЕ это самые высокооплачиваемые бездельники.
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01.08.2021 11:42 Ответить
Им за это платят за закрытие глаз, и не только из бюджета миссии? До европейцев в принципе не доходит что такое вооруженный конфликт пока в него не ввяжется США. Тут они резко прозревают и начинают объективно оценивать ситуацию. Старушка Европа, кроме Великобритании, погрязла в потребительском существовании ради сытых телец. Это дает тупину подкупами продлять отсрочку своего пребывания в Гааге.
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01.08.2021 12:28 Ответить
не хвилюйтесь , Лашет зараз санкції введе !
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01.08.2021 11:42 Ответить
ага. введет по самые нидерланды .прямо сейчас и введет...
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01.08.2021 11:45 Ответить
150 обеесешных дронов до етого сбили, а тут тока лугандонская распальцовка? - не впечатляет....
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01.08.2021 11:45 Ответить
"Член вооруженных формирований РФ..."????
дайте мне того модера - я его поцелую, особенно если симпатичая девушка...
кацапня ето называется.
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01.08.2021 11:49 Ответить
Это называицца мардовский людоед, шо на татарском кацап, а на греческом андрофаг.
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01.08.2021 11:57 Ответить
В связи с этим, ОБЫСЦыешные ССУЧКИ расплакались и наглухо закрылись в своих отелях. А завтра опять будут требовать от "обеих сторон" о прекращении огня
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01.08.2021 11:59 Ответить
Накажите лугандон за это. Загоните им пару-тройку караванов Красного Креста. Пусть подавятся.
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01.08.2021 12:05 Ответить
Біля Старомихайлівки найманці РФ погрожували збити дрон ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4595
показать весь комментарий
01.08.2021 12:19 Ответить
 
 