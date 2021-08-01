Возле Старомихайловки наемники РФ угрожали сбить дрон ОБСЕ

Возле Старомихайловки в оккупированной российско-террористическими войсками части Донецкой области один из боевиков угрожал сбить мини-БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, который должен был осмотреть поврежденный гражданский объект.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в в оперативном отчете СММ ОБСЕ № 19/2021.

"В 10:00 31 июля патруль СММ прибыл на блокпост, что в восточной части н.п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка), чтобы запустить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее, для уточнения полученной информации о поврежден гражданский объект в этом районе ", - говорится в отчете.

Член вооруженных формирований РФ поинтересовался у наблюдателей относительно их намерений, а затем сказал им, что "ему не сообщали о разрешении на осуществление Миссией полета".

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"Члены патруля СММ попросили его проверить это у своего руководства. Примерно через 5 минут он снова подошел к патрулю и повторил, что ему неизвестно о запланированных в этом районе полеты, добавив, что если СММ запустит БПЛА, летательный аппарат будет сбит. В 10: 40 наблюдатели покинули этот район ", - сообщили в СММ.

Позже, в 12:06 патруль СММ все же вернулся на тот же блокпост, где тот же член вооруженных формирований РФ сказал, что "на этот раз он получил разрешение на осуществление Миссией полета БПЛА". Наблюдатели запустили летательный аппарат с места вблизи блокпоста, после чего они поехали без дальнейших инцидентов.

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