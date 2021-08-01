Біля Старомихайлівки найманці РФ погрожували збити дрон ОБСЄ

Біля Старомихайлівки на окупованій російсько-терористичними військами частині Донецької області один із бойовиків погрожував збити БПЛА малого радіусу дії Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, який мав оглянути пошкоджений цивільний об'єкт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в оперативному звіті СММ ОБСЄ №19/2021.

"О 10:00 31 липня патруль СММ прибув на блокпост, що в східній частині н.п. Старомихайлівка (непідконтрольний уряду населений пункт, 15 км на захід від Донецька), щоб запустити безпілотний літальний апарат (БПЛА) малого радіусу дії, про політ якого повідомлялося заздалегідь, для уточнення отриманої інформації про пошкоджений цивільний об'єкт у цьому районі", - йдеться у звіті.

Член збройних формувань РФ поцікавився у спостерігачів щодо їхніх намірів, а потім сказав, що "йому не повідомляли про дозвіл на здійснення Місією польоту".

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"Члени патруля СММ попросили його перевірити це у свого керівництва. Приблизно через 5 хвилин він знову підійшов до патруля і повторив, що йому невідомо про заплановані в цьому районі польоти, додавши, що, якщо СММ запустить БПЛА, літальний апарат буде збитий. О 10:40 спостерігачі покинули цей район", - повідомили в СММ.

Пізніше, о 12:06, патруль СММ все ж повернувся на той же блокпост, де той же член збройних формувань РФ сказав, що "цього разу він отримав дозвіл на здійснення Місією польоту БПЛА". Спостерігачі запустили літальний апарат із місця поблизу блокпоста, після чого вони поїхали без подальших інцидентів.

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