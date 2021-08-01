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Біля Старомихайлівки найманці РФ погрожували збити дрон ОБСЄ

Біля Старомихайлівки найманці РФ погрожували збити дрон ОБСЄ

Біля Старомихайлівки на окупованій російсько-терористичними військами частині Донецької області один із бойовиків погрожував збити БПЛА малого радіусу дії Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, який мав оглянути пошкоджений цивільний об'єкт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в оперативному звіті СММ ОБСЄ №19/2021.

"О 10:00 31 липня патруль СММ прибув на блокпост, що в східній частині н.п. Старомихайлівка (непідконтрольний уряду населений пункт, 15 км на захід від Донецька), щоб запустити безпілотний літальний апарат (БПЛА) малого радіусу дії, про політ якого повідомлялося заздалегідь, для уточнення отриманої інформації про пошкоджений цивільний об'єкт у цьому районі", - йдеться у звіті.

Член збройних формувань РФ поцікавився у спостерігачів щодо їхніх намірів, а потім сказав, що "йому не повідомляли про дозвіл на здійснення Місією польоту".

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"Члени патруля СММ попросили його перевірити це у свого керівництва. Приблизно через 5 хвилин він знову підійшов до патруля і повторив, що йому невідомо про заплановані в цьому районі польоти, додавши, що, якщо СММ запустить БПЛА, літальний апарат буде збитий. О 10:40 спостерігачі покинули цей район", - повідомили в СММ.

Пізніше, о 12:06, патруль СММ все ж повернувся на той же блокпост, де той же член збройних формувань РФ сказав, що "цього разу він отримав дозвіл на здійснення Місією польоту БПЛА". Спостерігачі запустили літальний апарат із місця поблизу блокпоста, після чого вони поїхали без подальших інцидентів.

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Автор: 

безпілотник (4079) ОБСЄ (3497) найманці рф (2043)


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Топ коментарі
+4
ОБСЕ это самые высокооплачиваемые бездельники.
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01.08.2021 11:42
+2
Это называицца мардовский людоед, шо на татарском кацап, а на греческом андрофаг.
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01.08.2021 11:57
+2
Біля Старомихайлівки найманці РФ погрожували збити дрон ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4595
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01.08.2021 12:19
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ОБСЕ это самые высокооплачиваемые бездельники.
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01.08.2021 11:42 Відповісти
Им за это платят за закрытие глаз, и не только из бюджета миссии? До европейцев в принципе не доходит что такое вооруженный конфликт пока в него не ввяжется США. Тут они резко прозревают и начинают объективно оценивать ситуацию. Старушка Европа, кроме Великобритании, погрязла в потребительском существовании ради сытых телец. Это дает тупину подкупами продлять отсрочку своего пребывания в Гааге.
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01.08.2021 12:28 Відповісти
не хвилюйтесь , Лашет зараз санкції введе !
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01.08.2021 11:42 Відповісти
ага. введет по самые нидерланды .прямо сейчас и введет...
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01.08.2021 11:45 Відповісти
150 обеесешных дронов до етого сбили, а тут тока лугандонская распальцовка? - не впечатляет....
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01.08.2021 11:45 Відповісти
"Член вооруженных формирований РФ..."????
дайте мне того модера - я его поцелую, особенно если симпатичая девушка...
кацапня ето называется.
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01.08.2021 11:49 Відповісти
Это называицца мардовский людоед, шо на татарском кацап, а на греческом андрофаг.
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01.08.2021 11:57 Відповісти
В связи с этим, ОБЫСЦыешные ССУЧКИ расплакались и наглухо закрылись в своих отелях. А завтра опять будут требовать от "обеих сторон" о прекращении огня
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01.08.2021 11:59 Відповісти
Накажите лугандон за это. Загоните им пару-тройку караванов Красного Креста. Пусть подавятся.
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01.08.2021 12:05 Відповісти
Біля Старомихайлівки найманці РФ погрожували збити дрон ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4595
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01.08.2021 12:19 Відповісти
 
 