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Новости
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Украина готова выполнить амбициозные климатические цели, но исключительно при условии международной финансовой поддержки, - эксперт

Украина готова выполнить амбициозные климатические цели, но исключительно при условии международной финансовой поддержки, - эксперт

Кабинет Министров одобрил намерение сократить к 2030 году выбросы парниковых газов до 35% (по сравнению с уровнем 1990 года) в рамках Парижского соглашения.

Эта цель - амбициознее, чем у ЕС, который собирается сократить выбросы до 55%. Но амбиции Украины уравновешены четкими условиями, на которых мы готовы эту цель достичь, а именно - если международное сообщество финансово поддержит нашу страну. Если же финансовая поддержка будет отсутствовать, то достижение НОВ 2 будет поставлено под угрозу. Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка на своей странице в Фейсбук.


Так, согласно пункту 6 НОВ, "Украина сделала весомый вклад в сокращение мировых выбросов парниковых газов. За 11 лет действия обязательств Сторон по Киотскому протоколу, Украина суммарно сократила свои выбросы ПГ почти на 4,4 млрд тонн CO2-эквивалента по сравнению с разрешенными уровнями выбросов за этот период составляет около 10% от текущих годовых глобальных выбросов. Ведь общее экономическое и социальное развитие Украины с 1990 года обозначилось падением благосостояния людей, деиндустриализацией и ухудшением состояния публичных финансов", - цитирует Качка документ, который поддержал Кабмин.


Также украинская власть напоминает, что вооруженная агрессия Российской Федерации и временная оккупация ею АР Крым, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей, негативно влияет на экономическую ситуацию в Украине. Поэтому достичь поставленных климатических целей Украина сможет, если ей будет гарантировано сохранение и улучшение доступа к внешним рынкам ключевых торговых партнеров, а также постоянной и предсказуемой торговой политики и отсутствие ограничений и барьеров со стороны Сторон Приложения I к РКИК ООН и других стран.
"Украина нуждается в доступе к финансированию проектов климатической модернизации от правительств развитых стран, частного сектора, международных финансовых организаций и любых других доноров. Объемы дополнительных инвестиций, необходимых для ухода от сценария "Бизнес как обычно" и достижения цели НСП составляет 102 млрд долл. США до 2030 года ", - отмечается в документе.


Это означает, что Украина рассчитывает на привлечение дополнительного климатического финансирования в виде грантов от правительств развитых стран и любых других доноров, льготного кредитования от международных финансовых организаций, а также других финансовых инструментов с целью создания отдельного климатического фонда. Это, в свою очередь, позволит увеличить объемы финансирования декарбонизации экономики за счет коммерческих банков и частного сектора. Отсутствие надлежащей международной поддержки ставит под угрозу достижение цели НСП, резюмировал Качка.


Ранее генеральный директор Федерации работодателей Руслан Ильичев заявил, что новый Национально определенный взнос (НОВ2) грозит Украине полной остановкой промышленности. А Министерству экологии стоит сначала запретить ввоз в Украину "евроблях", которые катастрофически загрязняют воздух в больших городах, а уже потом заниматься проблемами глобального потепления.
Ранее Европейская Бизнес Ассоциация заявила, что экомодернизация отечественной промышленности должна происходить при значительной финансовой поддержке государства, а не только средств бизнеса. По оценке экспертов ЕВА, проект Второго Национально определенного вклада Украины в Парижское соглашение (НОВ2) должен предусматривать механизмы государственной помощи.

Автор: 

климат (164) Качка Тарас (48)


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Топ комментарии
+4
АКТЕРЫ и КЛОУНЫ готовы сыграть ЛЮБУЮ РОЛЬ!... лишь бы гонорар платили.
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02.08.2021 15:31
+4
Прохиндеи у власти готовы на все - "только денег дайте"
Украина готова выполнить амбициозные климатические цели, но исключительно при условии международной финансовой поддержки, - эксперт - Цензор.НЕТ 1176
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02.08.2021 15:34
+3
Я бы этим лжецам и аферистам не верил
Украина готова выполнить амбициозные климатические цели, но исключительно при условии международной финансовой поддержки, - эксперт - Цензор.НЕТ 4708
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02.08.2021 15:35
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В России возбудили уголовное дело против украинского олигарха Игоря Коломойского.
Дело завели в Главном следственном управлении МВД Татарстана, наказание по статье «Организация преступного сообщества» предусматривает до 20 лет лишения свободы.
По версии следствия, в декабре 2006 года Коломойский вместе с другими крупными украинскими предпринимателями - Геннадием Боголюбовым, Александром Ярославским и Павлом Овчаренко - создали преступное сообщество и украли нефть у компании «Татнефть» на сумму четыре миллиарда долларов.
Украина готова выполнить амбициозные климатические цели, но исключительно при условии международной финансовой поддержки, - эксперт - Цензор.НЕТ 4613
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02.08.2021 15:29 Ответить
клоун проваливает задуманное и ему реально страшно его кукловодов нужно зачистить пока
они не оказались в алькатрасе..... потому шо тянется всё ещё с 2014..... так шо у бени вариан
тов не много - алькатрас, колыма или сердечный приступ по месту......
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02.08.2021 15:49 Ответить
Нет такой страны Россия,есть просто засрашка,запомни это.
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02.08.2021 15:50 Ответить
АКТЕРЫ и КЛОУНЫ готовы сыграть ЛЮБУЮ РОЛЬ!... лишь бы гонорар платили.
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02.08.2021 15:31 Ответить
Я бы этим лжецам и аферистам не верил
Украина готова выполнить амбициозные климатические цели, но исключительно при условии международной финансовой поддержки, - эксперт - Цензор.НЕТ 4708
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02.08.2021 15:35 Ответить
Это ппц))
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02.08.2021 15:33 Ответить
Прохиндеи у власти готовы на все - "только денег дайте"
Украина готова выполнить амбициозные климатические цели, но исключительно при условии международной финансовой поддержки, - эксперт - Цензор.НЕТ 1176
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02.08.2021 15:34 Ответить
А что сокращать
Полина промышленности стоит
Теперь примут что --- нам нельзя развивать про ышленность
Юля --- уже получала за сокращение выбросов
Растаскали по карманах
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02.08.2021 15:42 Ответить
Дак кончились уже давно, надо снова чего то такого чтобы растаскать.
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02.08.2021 15:46 Ответить
Я присоединяюсь!
Готов поменять свой бензиновый Евро-6 на амбициозный электромобиль.
В крайнем случае, на гибрид.
Но при условии, государственной поддержки.
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02.08.2021 15:42 Ответить
ну шо запод опять лоханётся? делаем ставки....
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02.08.2021 15:52 Ответить
Мде.... Мы уже кинули инвесторов в зелёную энергетику через йух, принесите ишо денег - нам кидать больше некого
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02.08.2021 17:14 Ответить
Звучит как шантаж.
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02.08.2021 18:00 Ответить
Да года через три парниковые газы будут только от велосипедистов.
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02.08.2021 18:56 Ответить
какие климатические цели? кто будет контролировать? в Днепре на базе завода Прессов наверное какое то частное предприятие выбрасывает в окружающую среду цветной дым, рядом построили новые цеха (здание), так чтоб особо не было заметно, и травят дымом район пр. Богдана Хмельницкого, Тополя, и Кореи... и ни сантанции, ни полиции, никому это не интересно, а дышать этой гарью невозможно, особенно после Ковида... за чем тогда население стпращать за сжигание листьев или еще чего то? законы у нас для избранных!?
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02.08.2021 21:02 Ответить
 
 