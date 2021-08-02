Вакцинированным жителям Днепра обещают бесплатные проездные и скидки на билеты в кино. ДОКУМЕНТ
После второй дозы вакцины от COVID-19 горожане смогут получить бесплатный проездной на общественный транспорт.
Соответствующее распоряжение подписал Днепровский городской голова Борис Филатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Решение о бесплатных месячных абонементах на проезд должен еще разработать Департамент транспорта и утвердить исполком.
В Фейсбуке Филатов уточнил, что речь идет о проезде в электротранспорте и метро.
Также в Днепре собираются организовать в октябре-ноябре два бесплатных развлекательных мероприятия для вакцинированных горожан: одно - для молодежи, другое - для пожилых людей.
Кроме этого, распоряжением обязали всех работников исполнительных органов, коммунальных предприятий, заведений и учреждений городского совета вакцинироваться до 15 октября. Те, кто этого не сделают, будут обязаны еженедельно предоставлять справку об отсутствии COVID-19.
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а что ты хотел . лимон баксов в благодарность ?
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Поїхали!
В подарок сразу вручат, а может быть, вручат."
Про порушення законів навіть вже і мови нема.