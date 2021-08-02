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Новости Борьба с коронавирусом
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Вакцинированным жителям Днепра обещают бесплатные проездные и скидки на билеты в кино. ДОКУМЕНТ

Вакцинированным жителям Днепра обещают бесплатные проездные и скидки на билеты в кино. ДОКУМЕНТ

После второй дозы вакцины от COVID-19 горожане смогут получить бесплатный проездной на общественный транспорт.

Соответствующее распоряжение подписал Днепровский городской голова Борис Филатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Решение о бесплатных месячных абонементах на проезд должен еще разработать Департамент транспорта и утвердить исполком.

В Фейсбуке Филатов уточнил, что речь идет о проезде в электротранспорте и метро.

Также в Днепре собираются организовать в октябре-ноябре два бесплатных развлекательных мероприятия для вакцинированных горожан: одно - для молодежи, другое - для пожилых людей.

Кроме этого, распоряжением обязали всех работников исполнительных органов, коммунальных предприятий, заведений и учреждений городского совета вакцинироваться до 15 октября. Те, кто этого не сделают, будут обязаны еженедельно предоставлять справку об отсутствии COVID-19.

Читайте: Украина вскоре будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных: теперь каждый решает сам, - "слуга народа" Радуцкий

Вакцинированным жителям Днепра обещают бесплатные проездные и скидки на билеты в кино 01
Вакцинированным жителям Днепра обещают бесплатные проездные и скидки на билеты в кино 02

Автор: 

вакцина (3815) Днепр (4398) Филатов Борис (561) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+7
Кого не приб'ють штучним вірусом, того спробують добити щепленням
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02.08.2021 21:35
+4
Ну отрицать коронавирус глупо, а вот откуда он взялся и как так много штаммов вируса появилось это другой вопрос... Ну точно скажу не бесплатный сыр это, вакцины куплены за налоги с бюджета, а если еще через фирмы прокладки то и на "куртку" хватит
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02.08.2021 20:52
+3
прикольная инициатива
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02.08.2021 19:57
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Сортировать:
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прикольная инициатива
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02.08.2021 19:57 Ответить
и по две гвоздики на могилку всем не уколотым

а что ты хотел . лимон баксов в благодарность ?
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02.08.2021 20:49 Ответить
Філатов - просто феєричний довбо-б. От і все, що про нього потрібно знати.
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02.08.2021 21:31 Ответить
в піндосії молодняку по сто баксов,а вам слугу нарота на бальшом экране...в авторской версии...но то не точно...
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02.08.2021 20:01 Ответить
в режиссерской версии? это там, где голобородька пьяный в трусах бегал по Банковой, скрываясь от эмиссаров МВФ?
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02.08.2021 20:04 Ответить
почему в трусах...совсем даже нет...
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02.08.2021 20:07 Ответить
Не исключено, что этот эпизод был пророческим. С такими мансами, шо мы наблюдаем, это очень даже может случиться...
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02.08.2021 20:12 Ответить
Завивання антиваксів через
3
2
1
Поїхали!
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02.08.2021 20:03 Ответить
В разных странах по разному.В принципе в Украине ещё не плохой вариант.А то на Масковии просто колят спрутникомс вакциной для животных ,в в Индии просто бьют . в США и Израиле деньги платят. Так что билет в кино это не плохо.
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02.08.2021 20:06 Ответить
не плохой вариант на последок "кузюку" посмотреть!!!!!
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02.08.2021 21:09 Ответить
Ну в Дніпрі були спочатку понаривали могил.Так що тут ще норм.
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02.08.2021 20:13 Ответить
"То вам седло большое, ковёр и телевизор,
В подарок сразу вручат, а может быть, вручат."
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02.08.2021 20:22 Ответить
Ну отрицать коронавирус глупо, а вот откуда он взялся и как так много штаммов вируса появилось это другой вопрос... Ну точно скажу не бесплатный сыр это, вакцины куплены за налоги с бюджета, а если еще через фирмы прокладки то и на "куртку" хватит
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02.08.2021 20:52 Ответить
Кроме этого, распоряжением обязали всех работников исполнительных органов, коммунальных предприятий, заведений и учреждений городского совета вакцинироваться до 15 октября. Те, кто этого не сделают, будут обязаны еженедельно предоставлять справку об отсутствии COVID-19Источник: https://censor.net/ru/n3280479 - на каком основании? Это вопиющее нарушение действующего законодательства
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02.08.2021 21:24 Ответить
Кого не приб'ють штучним вірусом, того спробують добити щепленням
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02.08.2021 21:35 Ответить
зачем давать стимуляцию за чудодейственную вакцину, которая защищает от смертельного вируса? Все же должны хотеть себя защитить?
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02.08.2021 21:38 Ответить
а еще водокачку и анальную пробку!
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02.08.2021 21:59 Ответить
ковідофашизм і ковідосегрегація та дискримінація + інформаційний терор.
Про порушення законів навіть вже і мови нема.
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03.08.2021 00:02 Ответить
Зато у тебя есть фейки
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03.08.2021 00:24 Ответить
бесплатный сыр...)))
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03.08.2021 00:30 Ответить
 
 