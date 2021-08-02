Вакцинированным жителям Днепра обещают бесплатные проездные и скидки на билеты в кино. ДОКУМЕНТ

После второй дозы вакцины от COVID-19 горожане смогут получить бесплатный проездной на общественный транспорт.

Соответствующее распоряжение подписал Днепровский городской голова Борис Филатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Решение о бесплатных месячных абонементах на проезд должен еще разработать Департамент транспорта и утвердить исполком.

В Фейсбуке Филатов уточнил, что речь идет о проезде в электротранспорте и метро.

Также в Днепре собираются организовать в октябре-ноябре два бесплатных развлекательных мероприятия для вакцинированных горожан: одно - для молодежи, другое - для пожилых людей.

Кроме этого, распоряжением обязали всех работников исполнительных органов, коммунальных предприятий, заведений и учреждений городского совета вакцинироваться до 15 октября. Те, кто этого не сделают, будут обязаны еженедельно предоставлять справку об отсутствии COVID-19.

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