В США менее 1% вакцинированных заражаются коронавирусом
Анализ некоммерческой организации Kaiser Family Foundation федеральной статистики заболеваемости коронавирусом показал, что менее 1% от числа полностью вакцинированных граждан США заражаются коронавирусом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Отмечается, что такое заболевание именуется "прорывной" инфекцией и определяется как обнаружение РНК или антигена к вирусу в респираторном образце человека, получившего вакцину от этого же вируса.
Также стало известно, что менее 0.004% вакцинированных были госпитализированы в связи с заболеванием коронавирусом, и менее 0,001% вакцинированных скончались от вируса. Речь идет о 6600 случаях тяжелого течения "прорывных" инфекций среди более чем 163 млн вакцинированных американцев.
На данный момент более 90% новых заражений коронавирусом происходят среди не вакцинированного населения, на них же приходится 95% новых госпитализаций и смертей.
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Одолевают меня сомнения. Не муйня ли всьо ето.
74%, а не 1%
Вот такую лапшу ты жрешь и другим предлагаешь.
То есть, у вас на ********* учат кацапов, что один штат Массачусекс - это и есть вся Америка? Ну ты лошара, кацап
Сколько человек вышло на протесты против ковид паспортов и принудительной вакцинации в Европе и сколько в твоей родной кацапии, без которой ни одного комментария не оставляешь?
Насколько я знаю, примерно сотни миллионов против пары сотен.
Когда в следующий раз будешь называть антипрививочную пропаганду кацапской, попытайся подумать. Это сложно для тебя, понимаю, но ты все же попытайся.
Исходя из этого можно сделать вывод ...что 10 процентов новых заражений это вакцинированные...и 5 процентов госпитализаций и смертей они же..
Так не буває.
В Масачусетсі серед тестованих позитивно - 74% повністю щеплених.
Оце і є цифри.
Про жодні 99% мови бути не може.
Не менше 60% - це вже наближене до правди.
Але борці навіть не помічають, наскільки забрехалися.
Пример: https://www.stopfake.org/ru/press-sekretar-odesskoj-evrejskoj-obshhiny-oproverg-informatsiyu-ob-evakuatsii-evreev-iz-goroda/
Еще пример: https://headtopics.com/ru/10501090108632177314-18672473
https://24tv.ua/ru/infekcija-proryva-posle-vakcinacii-stoit-li-gorjachie-novosti_n1694052
Черговий журналіський обсерон з назвою. Зрозуміти суть статті яку приводять на Цензорі не змогли.
Ви не зважайте, пишіть і діліться своїми думками.
(Видимо эту статистику решили опубликовать без учета новых заражений Дельтой, которой заражаются и тяжело болеют прошедшие полную вакцинацию. )
Censor, це спеціально в українській версії статті частку "не" забули? Чи перекладач гугл загубив при перекладі з мови окупанта?