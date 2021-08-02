В США менее 1% вакцинированных заражаются коронавирусом

Анализ некоммерческой организации Kaiser Family Foundation федеральной статистики заболеваемости коронавирусом показал, что менее 1% от числа полностью вакцинированных граждан США заражаются коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Отмечается, что такое заболевание именуется "прорывной" инфекцией и определяется как обнаружение РНК или антигена к вирусу в респираторном образце человека, получившего вакцину от этого же вируса.

Также стало известно, что менее 0.004% вакцинированных были госпитализированы в связи с заболеванием коронавирусом, и менее 0,001% вакцинированных скончались от вируса. Речь идет о 6600 случаях тяжелого течения "прорывных" инфекций среди более чем 163 млн вакцинированных американцев.

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На данный момент более 90% новых заражений коронавирусом происходят среди не вакцинированного населения, на них же приходится 95% новых госпитализаций и смертей.