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В США менее 1% вакцинированных заражаются коронавирусом

В США менее 1% вакцинированных заражаются коронавирусом

Анализ некоммерческой организации Kaiser Family Foundation федеральной статистики заболеваемости коронавирусом показал, что менее 1% от числа полностью вакцинированных граждан США заражаются коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Отмечается, что такое заболевание именуется "прорывной" инфекцией и определяется как обнаружение РНК или антигена к вирусу в респираторном образце человека, получившего вакцину от этого же вируса.

Также стало известно, что менее 0.004% вакцинированных были госпитализированы в связи с заболеванием коронавирусом, и менее 0,001% вакцинированных скончались от вируса. Речь идет о 6600 случаях тяжелого течения "прорывных" инфекций среди более чем 163 млн вакцинированных американцев.

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На данный момент более 90% новых заражений коронавирусом происходят среди не вакцинированного населения, на них же приходится 95% новых госпитализаций и смертей.

Автор: 

вакцина (3815) США (26409) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Расскажи, пожалуйста.
Сколько человек вышло на протесты против ковид паспортов и принудительной вакцинации в Европе и сколько в твоей родной кацапии, без которой ни одного комментария не оставляешь?

Насколько я знаю, примерно сотни миллионов против пары сотен.
Когда в следующий раз будешь называть антипрививочную пропаганду кацапской, попытайся подумать. Это сложно для тебя, понимаю, но ты все же попытайся.
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02.08.2021 20:40
+10
главное верить зомбоящику! партия сказала "надои увеличились", значит, так и есть, хоть и все коровы сдохли от голода
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02.08.2021 20:27
+10
программ-бот начала сбоить и повторять случайные фразы из методички не в тему
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02.08.2021 20:45
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От же блин! И шо теперь антиваксеры будут врать?
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02.08.2021 20:18 Ответить
главное верить зомбоящику! партия сказала "надои увеличились", значит, так и есть, хоть и все коровы сдохли от голода
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02.08.2021 20:27 Ответить
Да! Жнива, можно сказать! 800 ковидных трупов каждый день и очереди в крематорий - это реалии страны антиваксов и настойки боярышника
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02.08.2021 20:28 Ответить
я ж говорю рабам зомбоящика (таким, как ты) приказано строго верить всем новостям!
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02.08.2021 20:30 Ответить
Вы, лапти, сами рапортуете, что вы по жмурению от КОВИДа впереди планеты всей

В США менее 1% вакцинированных заражаются коронавирусом - Цензор.НЕТ 6921
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02.08.2021 20:35 Ответить
ну таки в америке отменили пцр тесты
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02.08.2021 21:25 Ответить
и по данным этой кайзер семьи ни один вакцинированный не умер вообще за последние 2 месяца вне зависимости от чего - прям эликсир бессмертия какой то
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02.08.2021 21:33 Ответить
ниччо,байдунеску разрешит ширяться спутником и всё наладится..
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02.08.2021 20:19 Ответить
кацапам самим не хватает - не могут накушаться, так что Штаты уж точно в пролёте...
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02.08.2021 20:20 Ответить
да там,кажысь,гундяйкин с кодлой в рясах порешают ковид самострелами...шаманы шойгинские укрепят и зафиксируют победу..
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02.08.2021 20:27 Ответить
Фармакорпорації, коли вже закінчиться вакцина, яку ви наклепали? І на якому надприбутку ви зупинитесь?
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02.08.2021 20:21 Ответить
Не переживай - зэбаранам и пiд-рашкам можно НЕ вакцинироваться
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02.08.2021 20:22 Ответить
Я не переживаю, просто гоняю по всей стране, работаю, а модной болезнью не заболел в свои предпенсионние годи.
Одолевают меня сомнения. Не муйня ли всьо ето.
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02.08.2021 20:26 Ответить
Под кислородиком переосмыслишь
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02.08.2021 20:27 Ответить
Вы, лапти, уже в очередь в крематорий попадаете от КОВИДа
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02.08.2021 20:33 Ответить
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm

74%, а не 1%

Вот такую лапшу ты жрешь и другим предлагаешь.
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02.08.2021 20:34 Ответить
Какие 74? зэбаранов 73 и то не полных процента
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02.08.2021 20:38 Ответить
Ну давай, назови фейком официальные данные американской правительственной организации.
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02.08.2021 20:41 Ответить
Ты официальная правительственная организация? Ну если ольгино считать официальной правителственной организацией, то да - ты таки оттуда
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02.08.2021 20:42 Ответить
То есть, у вас на ********* учат кацапов, что один штат Массачусекс - это и есть вся Америка? Ну ты лошара, кацап
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02.08.2021 20:47 Ответить
Тебе ж ссылку дали а ты истеришь как пяная баба .
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02.08.2021 20:52 Ответить
Повторюю для довбакiв:

То есть, у вас на ********* учат кацапов, что один штат Массачусекс - это и есть вся Америка? Ну ты лошара, кацап
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02.08.2021 21:00 Ответить
Это упоротое существо знает всего несколько фраз на человеческом языке. Почитай его посты - словарный запас несколько десятков слов, из которых оно с трудом составляет предложения, обязательно заканчивая их вот этим -
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02.08.2021 21:07 Ответить
Хе-хе.

В США менее 1% вакцинированных заражаются коронавирусом - Цензор.НЕТ 2546
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02.08.2021 20:31 Ответить
и как это отменяет тот факт, что жрешь лапшу из новостей?
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02.08.2021 20:35 Ответить
Это не отменяет факта, что ты обоср@лся в попытках пропихнуть кацапскую антипрививочную пропаганду
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02.08.2021 20:37 Ответить
Расскажи, пожалуйста.
Сколько человек вышло на протесты против ковид паспортов и принудительной вакцинации в Европе и сколько в твоей родной кацапии, без которой ни одного комментария не оставляешь?

Насколько я знаю, примерно сотни миллионов против пары сотен.
Когда в следующий раз будешь называть антипрививочную пропаганду кацапской, попытайся подумать. Это сложно для тебя, понимаю, но ты все же попытайся.
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02.08.2021 20:40 Ответить
В вашем лаптестане вы если куда и вышли, то занять очередь в крематорий
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02.08.2021 20:41 Ответить
программ-бот начала сбоить и повторять случайные фразы из методички не в тему
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02.08.2021 20:45 Ответить
Так перезагрузись, набутылочник
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02.08.2021 21:02 Ответить
В твоем лаптестане , казапчег , спутником потчуют .
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02.08.2021 20:54 Ответить
Хе-хе. Тебя, кацап, климануло и ты стал писать сам себе? Прикольно!
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02.08.2021 21:03 Ответить
Оно не умеет думать - нечем
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02.08.2021 21:08 Ответить
Гепа тоже на коляске рассекал на дне города, кричал ковид выдумка и не существут - помножился на ноль - не помогли не деньги ни лучшие клиники....
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02.08.2021 22:16 Ответить
Только вчера цены подняли...видать народец густой толпой уже не валит...и плюшки не помогают..😀
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02.08.2021 20:29 Ответить
Знакомый вакцинировался и через 6 дней после второй вакцины короновака, заболел короновирусом и уже 1.5 недели на больничном. Тут одно: либо китайская вакцина степанова - дерьмо, либо чувак попал в 1%.
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02.08.2021 20:32 Ответить
тоже самое у знакомых на астре...
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02.08.2021 22:42 Ответить
чушь , не менее 50% от всех КОВИДных случаев полностью привитые пациенты .
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02.08.2021 20:45 Ответить
А якою ще може бути вакцина від шмарклів-кашлів? Кажуть, шо Ізраіль знову закриватимуть на карантин. Розумна нація, нічого не скажеш.
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02.08.2021 20:54 Ответить
На данный момент более 90% новых заражений коронавирусом происходят среди не вакцинированного населения, на них же приходится 95% новых госпитализаций и смертей.

Исходя из этого можно сделать вывод ...что 10 процентов новых заражений это вакцинированные...и 5 процентов госпитализаций и смертей они же..
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02.08.2021 20:51 Ответить
Це зовсім не корелює з тим, що вони самі констатували по Масачусетсу + цифри з Ізраїлю.
Так не буває.
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02.08.2021 20:59 Ответить
Хе-хе. А что ты свой фейкомёт JNEWS не запостило? Знаешь, что тебя сразу в него носом ткнут и не раз
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02.08.2021 21:04 Ответить
Додам: я наводила посилання на англомовний ресурс The Jerusalem Post, де чітко було зазначено, що серез госпіталізованих 58% повністю щеплені, а 3% - з однією дозою або ще не пройшов тиждень після 2-ої. Виходить 61%.
В Масачусетсі серед тестованих позитивно - 74% повністю щеплених.
Оце і є цифри.
Про жодні 99% мови бути не може.
Не менше 60% - це вже наближене до правди.
Але борці навіть не помічають, наскільки забрехалися.
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02.08.2021 21:09 Ответить
Хе-хе. The Jerusalem Post - кацапский фейкомёт!

Пример: https://www.stopfake.org/ru/press-sekretar-odesskoj-evrejskoj-obshhiny-oproverg-informatsiyu-ob-evakuatsii-evreev-iz-goroda/

Еще пример: https://headtopics.com/ru/10501090108632177314-18672473

У США менше 1% вакцинованих заражаються коронавірусом - Цензор.НЕТ 544
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02.08.2021 22:11 Ответить
Инфекция прорыва - ситуация, когда человек получает положительный тест на коронавирус через две недели после полной вакцинации.
https://24tv.ua/ru/infekcija-proryva-posle-vakcinacii-stoit-li-gorjachie-novosti_n1694052

Черговий журналіський обсерон з назвою. Зрозуміти суть статті яку приводять на Цензорі не змогли.
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02.08.2021 20:58 Ответить
Прошу модератора привести у відповідність назву статті і не вводити людей в оману.
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02.08.2021 21:11 Ответить
Не приведут. Кроме того, цензор уже начал банить не сторонников вакцинации от ковидла. Вот такая здесь "свобода слова"
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02.08.2021 21:27 Ответить
Банить пока не заметил...а вот комментарии ..без мата...без оскорблений...уже начали удалять..
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02.08.2021 21:39 Ответить
Тому що пропагандисти активно скаржаться + звинувачують людей у "пропаганді проти щеплення та поширюванні фейків". Не дозволяють висловлювати іншу думку, дискутувати, натомість **********, що йдеться про "проплачену кацапню".
Ви не зважайте, пишіть і діліться своїми думками.
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02.08.2021 21:48 Ответить
Банять, але поки нечасто.
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02.08.2021 21:56 Ответить
"Доктор скажите а когда закончиться эпидемия КОВИДа . А почему вы спрашиваете у меня ? Я доктор , а не политик ."(c)
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02.08.2021 21:48 Ответить
видно тому в США знову заставили всіх носити маски! В США, де вакцин вкололи вже більше ніж все населення США! Менше 1% вколотих заражуються, але маски носіть абсолютно всі знову.
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03.08.2021 00:50 Ответить
Есть ложь, наглая ложь и статистика.
(Видимо эту статистику решили опубликовать без учета новых заражений Дельтой, которой заражаются и тяжело болеют прошедшие полную вакцинацию. )
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03.08.2021 01:34 Ответить
Есть простой способ извести козломордых активаксов. Лечить их от ковидлы за бабки, по тройному тарифу. Скрывающих заражение - в ковидные бараки под охраной.
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03.08.2021 08:40 Ответить
А давай. Заодно отменим для них налоги. Ведь они же их платят - на то, чтобы например из средств бюджета закупили вакцину для ТЕБЯ?
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03.08.2021 09:55 Ответить
"На даний момент понад 90% нових заражень коронавірусом відбуваються серед вакцинованого населення" Джерело: https://censor.net/ua/n3280483
Censor, це спеціально в українській версії статті частку "не" забули? Чи перекладач гугл загубив при перекладі з мови окупанта?
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03.08.2021 14:52 Ответить
 
 