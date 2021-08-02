У США менше 1% вакцинованих заражаються коронавірусом

Аналіз некомерційної організації Kaiser Family Foundation федеральної статистики захворюваності на коронавірус показав, що менше 1% від кількості повністю вакцинованих громадян США заражаються коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Зазначається, що таке захворювання називається "проривною" інфекцією і визначається як виявлення РНК або антигену до вірусу в респіраторному зразку людини, яка отримала вакцину від цього ж вірусу.

Також стало відомо, що менше 0.004% вакцинованих були госпіталізовані у зв'язку з захворюванням коронавірусом, і менше 0,001% вакцинованих померли від вірусу. Йдеться про 6600 випадків важкого перебігу "проривних" інфекцій серед більш ніж 163 млн вакцинованих американців.

На даний момент понад 90% нових заражень коронавірусом відбуваються серед вакцинованого населення, на них же припадає 95% нових госпіталізацій і смертей.

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