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У США менше 1% вакцинованих заражаються коронавірусом

У США менше 1% вакцинованих заражаються коронавірусом

Аналіз некомерційної організації Kaiser Family Foundation федеральної статистики захворюваності на коронавірус показав, що менше 1% від кількості повністю вакцинованих громадян США заражаються коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Зазначається, що таке захворювання називається "проривною" інфекцією і визначається як виявлення РНК або антигену до вірусу в респіраторному зразку людини, яка отримала вакцину від цього ж вірусу.

Також стало відомо, що менше 0.004% вакцинованих були госпіталізовані у зв'язку з захворюванням коронавірусом, і менше 0,001% вакцинованих померли від вірусу. Йдеться про 6600 випадків важкого перебігу "проривних" інфекцій серед більш ніж 163 млн вакцинованих американців.

На даний момент понад 90% нових заражень коронавірусом відбуваються серед вакцинованого населення, на них же припадає 95% нових госпіталізацій і смертей.

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Автор: 

вакцина (4419) США (22512) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+12
Расскажи, пожалуйста.
Сколько человек вышло на протесты против ковид паспортов и принудительной вакцинации в Европе и сколько в твоей родной кацапии, без которой ни одного комментария не оставляешь?

Насколько я знаю, примерно сотни миллионов против пары сотен.
Когда в следующий раз будешь называть антипрививочную пропаганду кацапской, попытайся подумать. Это сложно для тебя, понимаю, но ты все же попытайся.
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02.08.2021 20:40
+10
главное верить зомбоящику! партия сказала "надои увеличились", значит, так и есть, хоть и все коровы сдохли от голода
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02.08.2021 20:27
+10
программ-бот начала сбоить и повторять случайные фразы из методички не в тему
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02.08.2021 20:45
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От же блин! И шо теперь антиваксеры будут врать?
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02.08.2021 20:18 Відповісти
главное верить зомбоящику! партия сказала "надои увеличились", значит, так и есть, хоть и все коровы сдохли от голода
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02.08.2021 20:27 Відповісти
Да! Жнива, можно сказать! 800 ковидных трупов каждый день и очереди в крематорий - это реалии страны антиваксов и настойки боярышника
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02.08.2021 20:28 Відповісти
я ж говорю рабам зомбоящика (таким, как ты) приказано строго верить всем новостям!
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02.08.2021 20:30 Відповісти
Вы, лапти, сами рапортуете, что вы по жмурению от КОВИДа впереди планеты всей

В США менее 1% вакцинированных заражаются коронавирусом - Цензор.НЕТ 6921
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02.08.2021 20:35 Відповісти
ну таки в америке отменили пцр тесты
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02.08.2021 21:25 Відповісти
и по данным этой кайзер семьи ни один вакцинированный не умер вообще за последние 2 месяца вне зависимости от чего - прям эликсир бессмертия какой то
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02.08.2021 21:33 Відповісти
ниччо,байдунеску разрешит ширяться спутником и всё наладится..
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02.08.2021 20:19 Відповісти
кацапам самим не хватает - не могут накушаться, так что Штаты уж точно в пролёте...
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02.08.2021 20:20 Відповісти
да там,кажысь,гундяйкин с кодлой в рясах порешают ковид самострелами...шаманы шойгинские укрепят и зафиксируют победу..
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02.08.2021 20:27 Відповісти
Фармакорпорації, коли вже закінчиться вакцина, яку ви наклепали? І на якому надприбутку ви зупинитесь?
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02.08.2021 20:21 Відповісти
Не переживай - зэбаранам и пiд-рашкам можно НЕ вакцинироваться
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02.08.2021 20:22 Відповісти
Я не переживаю, просто гоняю по всей стране, работаю, а модной болезнью не заболел в свои предпенсионние годи.
Одолевают меня сомнения. Не муйня ли всьо ето.
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02.08.2021 20:26 Відповісти
Под кислородиком переосмыслишь
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02.08.2021 20:27 Відповісти
Вы, лапти, уже в очередь в крематорий попадаете от КОВИДа
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02.08.2021 20:33 Відповісти
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm

74%, а не 1%

Вот такую лапшу ты жрешь и другим предлагаешь.
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02.08.2021 20:34 Відповісти
Какие 74? зэбаранов 73 и то не полных процента
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02.08.2021 20:38 Відповісти
Ну давай, назови фейком официальные данные американской правительственной организации.
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02.08.2021 20:41 Відповісти
Ты официальная правительственная организация? Ну если ольгино считать официальной правителственной организацией, то да - ты таки оттуда
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02.08.2021 20:42 Відповісти
То есть, у вас на ********* учат кацапов, что один штат Массачусекс - это и есть вся Америка? Ну ты лошара, кацап
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02.08.2021 20:47 Відповісти
Тебе ж ссылку дали а ты истеришь как пяная баба .
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02.08.2021 20:52 Відповісти
Повторюю для довбакiв:

То есть, у вас на ********* учат кацапов, что один штат Массачусекс - это и есть вся Америка? Ну ты лошара, кацап
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02.08.2021 21:00 Відповісти
Это упоротое существо знает всего несколько фраз на человеческом языке. Почитай его посты - словарный запас несколько десятков слов, из которых оно с трудом составляет предложения, обязательно заканчивая их вот этим -
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02.08.2021 21:07 Відповісти
Хе-хе.

В США менее 1% вакцинированных заражаются коронавирусом - Цензор.НЕТ 2546
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02.08.2021 20:31 Відповісти
и как это отменяет тот факт, что жрешь лапшу из новостей?
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02.08.2021 20:35 Відповісти
Это не отменяет факта, что ты обоср@лся в попытках пропихнуть кацапскую антипрививочную пропаганду
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02.08.2021 20:37 Відповісти
Расскажи, пожалуйста.
Сколько человек вышло на протесты против ковид паспортов и принудительной вакцинации в Европе и сколько в твоей родной кацапии, без которой ни одного комментария не оставляешь?

Насколько я знаю, примерно сотни миллионов против пары сотен.
Когда в следующий раз будешь называть антипрививочную пропаганду кацапской, попытайся подумать. Это сложно для тебя, понимаю, но ты все же попытайся.
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02.08.2021 20:40 Відповісти
В вашем лаптестане вы если куда и вышли, то занять очередь в крематорий
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02.08.2021 20:41 Відповісти
программ-бот начала сбоить и повторять случайные фразы из методички не в тему
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02.08.2021 20:45 Відповісти
Так перезагрузись, набутылочник
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02.08.2021 21:02 Відповісти
В твоем лаптестане , казапчег , спутником потчуют .
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02.08.2021 20:54 Відповісти
Хе-хе. Тебя, кацап, климануло и ты стал писать сам себе? Прикольно!
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02.08.2021 21:03 Відповісти
Оно не умеет думать - нечем
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02.08.2021 21:08 Відповісти
Гепа тоже на коляске рассекал на дне города, кричал ковид выдумка и не существут - помножился на ноль - не помогли не деньги ни лучшие клиники....
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02.08.2021 22:16 Відповісти
Только вчера цены подняли...видать народец густой толпой уже не валит...и плюшки не помогают..😀
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02.08.2021 20:29 Відповісти
Знакомый вакцинировался и через 6 дней после второй вакцины короновака, заболел короновирусом и уже 1.5 недели на больничном. Тут одно: либо китайская вакцина степанова - дерьмо, либо чувак попал в 1%.
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02.08.2021 20:32 Відповісти
тоже самое у знакомых на астре...
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02.08.2021 22:42 Відповісти
чушь , не менее 50% от всех КОВИДных случаев полностью привитые пациенты .
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02.08.2021 20:45 Відповісти
А якою ще може бути вакцина від шмарклів-кашлів? Кажуть, шо Ізраіль знову закриватимуть на карантин. Розумна нація, нічого не скажеш.
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02.08.2021 20:54 Відповісти
На данный момент более 90% новых заражений коронавирусом происходят среди не вакцинированного населения, на них же приходится 95% новых госпитализаций и смертей.

Исходя из этого можно сделать вывод ...что 10 процентов новых заражений это вакцинированные...и 5 процентов госпитализаций и смертей они же..
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02.08.2021 20:51 Відповісти
Це зовсім не корелює з тим, що вони самі констатували по Масачусетсу + цифри з Ізраїлю.
Так не буває.
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02.08.2021 20:59 Відповісти
Хе-хе. А что ты свой фейкомёт JNEWS не запостило? Знаешь, что тебя сразу в него носом ткнут и не раз
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02.08.2021 21:04 Відповісти
Додам: я наводила посилання на англомовний ресурс The Jerusalem Post, де чітко було зазначено, що серез госпіталізованих 58% повністю щеплені, а 3% - з однією дозою або ще не пройшов тиждень після 2-ої. Виходить 61%.
В Масачусетсі серед тестованих позитивно - 74% повністю щеплених.
Оце і є цифри.
Про жодні 99% мови бути не може.
Не менше 60% - це вже наближене до правди.
Але борці навіть не помічають, наскільки забрехалися.
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02.08.2021 21:09 Відповісти
Хе-хе. The Jerusalem Post - кацапский фейкомёт!

Пример: https://www.stopfake.org/ru/press-sekretar-odesskoj-evrejskoj-obshhiny-oproverg-informatsiyu-ob-evakuatsii-evreev-iz-goroda/

Еще пример: https://headtopics.com/ru/10501090108632177314-18672473

У США менше 1% вакцинованих заражаються коронавірусом - Цензор.НЕТ 544
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02.08.2021 22:11 Відповісти
Инфекция прорыва - ситуация, когда человек получает положительный тест на коронавирус через две недели после полной вакцинации.
https://24tv.ua/ru/infekcija-proryva-posle-vakcinacii-stoit-li-gorjachie-novosti_n1694052

Черговий журналіський обсерон з назвою. Зрозуміти суть статті яку приводять на Цензорі не змогли.
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02.08.2021 20:58 Відповісти
Прошу модератора привести у відповідність назву статті і не вводити людей в оману.
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02.08.2021 21:11 Відповісти
Не приведут. Кроме того, цензор уже начал банить не сторонников вакцинации от ковидла. Вот такая здесь "свобода слова"
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02.08.2021 21:27 Відповісти
Банить пока не заметил...а вот комментарии ..без мата...без оскорблений...уже начали удалять..
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02.08.2021 21:39 Відповісти
Тому що пропагандисти активно скаржаться + звинувачують людей у "пропаганді проти щеплення та поширюванні фейків". Не дозволяють висловлювати іншу думку, дискутувати, натомість **********, що йдеться про "проплачену кацапню".
Ви не зважайте, пишіть і діліться своїми думками.
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02.08.2021 21:48 Відповісти
Банять, але поки нечасто.
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02.08.2021 21:56 Відповісти
"Доктор скажите а когда закончиться эпидемия КОВИДа . А почему вы спрашиваете у меня ? Я доктор , а не политик ."(c)
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02.08.2021 21:48 Відповісти
видно тому в США знову заставили всіх носити маски! В США, де вакцин вкололи вже більше ніж все населення США! Менше 1% вколотих заражуються, але маски носіть абсолютно всі знову.
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03.08.2021 00:50 Відповісти
Есть ложь, наглая ложь и статистика.
(Видимо эту статистику решили опубликовать без учета новых заражений Дельтой, которой заражаются и тяжело болеют прошедшие полную вакцинацию. )
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03.08.2021 01:34 Відповісти
Есть простой способ извести козломордых активаксов. Лечить их от ковидлы за бабки, по тройному тарифу. Скрывающих заражение - в ковидные бараки под охраной.
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03.08.2021 08:40 Відповісти
А давай. Заодно отменим для них налоги. Ведь они же их платят - на то, чтобы например из средств бюджета закупили вакцину для ТЕБЯ?
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03.08.2021 09:55 Відповісти
"На даний момент понад 90% нових заражень коронавірусом відбуваються серед вакцинованого населення" Джерело: https://censor.net/ua/n3280483
Censor, це спеціально в українській версії статті частку "не" забули? Чи перекладач гугл загубив при перекладі з мови окупанта?
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03.08.2021 14:52 Відповісти
 
 