У США менше 1% вакцинованих заражаються коронавірусом
Аналіз некомерційної організації Kaiser Family Foundation федеральної статистики захворюваності на коронавірус показав, що менше 1% від кількості повністю вакцинованих громадян США заражаються коронавірусом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Зазначається, що таке захворювання називається "проривною" інфекцією і визначається як виявлення РНК або антигену до вірусу в респіраторному зразку людини, яка отримала вакцину від цього ж вірусу.
Також стало відомо, що менше 0.004% вакцинованих були госпіталізовані у зв'язку з захворюванням коронавірусом, і менше 0,001% вакцинованих померли від вірусу. Йдеться про 6600 випадків важкого перебігу "проривних" інфекцій серед більш ніж 163 млн вакцинованих американців.
На даний момент понад 90% нових заражень коронавірусом відбуваються серед вакцинованого населення, на них же припадає 95% нових госпіталізацій і смертей.
Будь ласка, зачекайте...
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Одолевают меня сомнения. Не муйня ли всьо ето.
74%, а не 1%
Вот такую лапшу ты жрешь и другим предлагаешь.
То есть, у вас на ********* учат кацапов, что один штат Массачусекс - это и есть вся Америка? Ну ты лошара, кацап
Сколько человек вышло на протесты против ковид паспортов и принудительной вакцинации в Европе и сколько в твоей родной кацапии, без которой ни одного комментария не оставляешь?
Насколько я знаю, примерно сотни миллионов против пары сотен.
Когда в следующий раз будешь называть антипрививочную пропаганду кацапской, попытайся подумать. Это сложно для тебя, понимаю, но ты все же попытайся.
Исходя из этого можно сделать вывод ...что 10 процентов новых заражений это вакцинированные...и 5 процентов госпитализаций и смертей они же..
Так не буває.
В Масачусетсі серед тестованих позитивно - 74% повністю щеплених.
Оце і є цифри.
Про жодні 99% мови бути не може.
Не менше 60% - це вже наближене до правди.
Але борці навіть не помічають, наскільки забрехалися.
Пример: https://www.stopfake.org/ru/press-sekretar-odesskoj-evrejskoj-obshhiny-oproverg-informatsiyu-ob-evakuatsii-evreev-iz-goroda/
Еще пример: https://headtopics.com/ru/10501090108632177314-18672473
https://24tv.ua/ru/infekcija-proryva-posle-vakcinacii-stoit-li-gorjachie-novosti_n1694052
Черговий журналіський обсерон з назвою. Зрозуміти суть статті яку приводять на Цензорі не змогли.
Ви не зважайте, пишіть і діліться своїми думками.
(Видимо эту статистику решили опубликовать без учета новых заражений Дельтой, которой заражаются и тяжело болеют прошедшие полную вакцинацию. )
Censor, це спеціально в українській версії статті частку "не" забули? Чи перекладач гугл загубив при перекладі з мови окупанта?