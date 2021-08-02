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Новости Борьба с коронавирусом
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60% взрослых полностью вакцинировали от COVID-19 в Евросоюзе

60% взрослых полностью вакцинировали от COVID-19 в Евросоюзе

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Евросоюзе уже полностью вакцинированы от COVID-19, то есть сделали две прививки, 60% всего взрослого населения.

Об этом она написала в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"60% всех взрослых в ЕС в настоящее время полностью вакцинированы. Полная вакцинация защищает нас от COVID-19 и его вариантов", - отметила фон дер Ляйен.

В конце июля она объявила, что Европейский союз выполнил свою программу-минимум по вакцинации от COVID-19 - привить до августа хотя бы одной дозой вакцины 70% взрослого населения ЕС.

"ЕС сдержал слово и выполнил свое обязательство. Наша цель состояла в том, чтобы в июле защитить 70% взрослого населения Европейского союза хотя бы одной прививкой. Сегодня мы достигли этой цели. А 57% взрослых уже имеют полную защиту двойной вакцинацией", - заявила 27 июля глава ЕК.

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Она подчеркнула, что эти цифры ставят Европу в число мировых лидеров вакцинации. ЕС начал кампанию с запозданием, но процесс наверстывания был успешным. При этом фон дер Ляйен призвала европейцев продолжать усилия и привиться всем по возможности, учитывая высокую опасность распространившегося варианта вируса "дельта".

Автор: 

вакцина (3815) Евросоюз (17060) Урсула фон дер Ляйен (509) COVID-19 (18608)


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благодарочку китаёзам хай не забудут отправить...новой почтой..
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02.08.2021 20:37 Ответить
Імпотенція у вакцинованих чоловіків присутня? А фригідність у вакцинованих жинок?
А як там безпліддя у двічі вакцинованих?
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02.08.2021 20:37 Ответить
Тебе-то что, кацап, до людей? Вас скотомицином спуткик-вектор колют не спрашивая, и сразу в очередь в крематорий
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02.08.2021 21:48 Ответить
Наши мастера спорта по вакцинации тоже не отстают - у нас 60% переболели ковидом. Правда, некоторые умерли, но разве это проблема для зелёной плесени?
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02.08.2021 21:04 Ответить
З плісняви антибіотики роблять, а вони зелене лайно
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02.08.2021 21:08 Ответить
Короче лотерея
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02.09.2021 10:44 Ответить
 
 