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Новини Боротьба з коронавірусом
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60% дорослих повністю вакцинували від COVID-19 в Євросоюзі

60% дорослих повністю вакцинували від COVID-19 в Євросоюзі

60% дорослих повністю вакцинували від COVID-19 в ЕвросоюзеПредседатель Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен повідомила, що в Євросоюзі вже повністю вакциновані від COVID-19, тобто зробили два щеплення, 60% всього дорослого населення.

Про це вона написала в Твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"60% всіх дорослих в ЄС в даний час повністю вакциновані. Повна вакцинація захищає нас від COVID-19 і його варіантів", - зазначила фон дер Ляєн.

Наприкінці липня вона оголосила, що Європейський союз виконав свою програму-мінімум щодо вакцинації від COVID-19 - прищепити до серпня хоча б однією дозою вакцини 70% дорослого населення ЄС.

"ЄС дотримав слово і виконав своє зобов'язання. Наша мета полягала в тому, щоб у липні захистити 70% дорослого населення Європейського союзу хоча б одним щепленням. Сьогодні ми досягли цієї мети. А 57% дорослих вже мають повний захист подвійною вакцинацією", - заявила 27 липня голова ЄК.

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Вона підкреслила, що ці цифри ставлять Європу в число світових лідерів вакцинації. ЄС почав кампанію з запізненням, але процес надолуження був успішним. При цьому фон дер Ляєн закликала європейців продовжувати зусилля і зробити щеплення всім по можливості, з огляду на високу небезпеку варіанту вірусу "дельта", який поширився.

Автор: 

вакцина (4419) Євросоюз (13315) фон дер Ляєн Урсула (761) COVID-19 (19765)


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благодарочку китаёзам хай не забудут отправить...новой почтой..
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02.08.2021 20:37 Відповісти
Імпотенція у вакцинованих чоловіків присутня? А фригідність у вакцинованих жинок?
А як там безпліддя у двічі вакцинованих?
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02.08.2021 20:37 Відповісти
Тебе-то что, кацап, до людей? Вас скотомицином спуткик-вектор колют не спрашивая, и сразу в очередь в крематорий
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02.08.2021 21:48 Відповісти
Наши мастера спорта по вакцинации тоже не отстают - у нас 60% переболели ковидом. Правда, некоторые умерли, но разве это проблема для зелёной плесени?
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02.08.2021 21:04 Відповісти
З плісняви антибіотики роблять, а вони зелене лайно
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02.08.2021 21:08 Відповісти
Короче лотерея
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02.09.2021 10:44 Відповісти
 
 