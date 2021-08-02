60% дорослих повністю вакцинували від COVID-19 в Євросоюзі

60% дорослих повністю вакцинували від COVID-19 в ЕвросоюзеПредседатель Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен повідомила, що в Євросоюзі вже повністю вакциновані від COVID-19, тобто зробили два щеплення, 60% всього дорослого населення.

Про це вона написала в Твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"60% всіх дорослих в ЄС в даний час повністю вакциновані. Повна вакцинація захищає нас від COVID-19 і його варіантів", - зазначила фон дер Ляєн.

Наприкінці липня вона оголосила, що Європейський союз виконав свою програму-мінімум щодо вакцинації від COVID-19 - прищепити до серпня хоча б однією дозою вакцини 70% дорослого населення ЄС.

"ЄС дотримав слово і виконав своє зобов'язання. Наша мета полягала в тому, щоб у липні захистити 70% дорослого населення Європейського союзу хоча б одним щепленням. Сьогодні ми досягли цієї мети. А 57% дорослих вже мають повний захист подвійною вакцинацією", - заявила 27 липня голова ЄК.

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Вона підкреслила, що ці цифри ставлять Європу в число світових лідерів вакцинації. ЄС почав кампанію з запізненням, але процес надолуження був успішним. При цьому фон дер Ляєн закликала європейців продовжувати зусилля і зробити щеплення всім по можливості, з огляду на високу небезпеку варіанту вірусу "дельта", який поширився.