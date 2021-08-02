Мэр Тернополя Надал хочет запретить рок-фестиваль "Файне місто" из-за "поганских месс"

Городской голова называет действия организаторов фестиваля "антихристианскими" и обещает им "разговор при участии правоохранительных органов".

Об этом Сергей Надал написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я категорически против любых антихристианских мероприятий в Тернополе! И хотя Тернопольский городской совет не является организатором фестиваля "Файне місто", будет проведена беседа с организаторами фестиваля с участием правоохранительных органов", - написал Надал.

Он выдвинул следующие условия: "Либо организаторы обязуются проводить фестиваль "Файне місто" без антихристианских групп, символов, без участия групп из России, либо не будут проводить его вообще".

Выступление каких именно групп он считает "антихристианскими" и "поганскими мессами", Надал не уточнил.

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При этом на фестивале выступала польская группа Batushka. Этот коллектив использует в шоу элементы церковных и литургических обрядов, а его участники выступают в черных рясах.

"Наш город Тернополь славится своими христианскими ценностями, семейными традициями. Мы не позволим разорять, поносить, насмехаться над нашей религией", - подытожил Надал.

Фестиваль "Файне місто" состоялся в Тернополе на прошлых выходных.