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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский наградил медалями 19 военнослужащих Воздушных Сил ВСУ

Зеленский наградил медалями 19 военнослужащих Воздушных Сил ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами военнослужащих Воздушных Сил ВСУ.

Соответсующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

За образцовое выполнение воинского долга, высокий профессионализм и по случаю Дня Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины награждены: медалью "За воинскую службу Украине" - 2 военнослужащих, медалью "За безупречную службу" III степени - 2, медалью "Защитнику Отечества" - 15.

С полным списком награженных можно ознакомиться тут.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил орденами и медалями 16 военнослужащих ССО

Автор: 

ВВС (259) Зеленский Владимир (20232) награда (1796) оборона (5198) ВСУ (6546)


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Топ комментарии
+3
Отримувати нагороду від бігуна від призову западло.
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02.08.2021 22:45
+1
казел PRасный
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02.08.2021 21:45
+1
ШАТОВА Олександра Олександровича Поздравляю, заслужил!!! Есть пример, действуй!!!
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02.08.2021 21:50
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казел PRасный
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02.08.2021 21:45 Ответить
медалька не зарплата - можно и бросить пилотам
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02.08.2021 22:07 Ответить
ШАТОВА Олександра Олександровича Поздравляю, заслужил!!! Есть пример, действуй!!!
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02.08.2021 21:50 Ответить
Награда? Перкрасно! Однако её не налить в стакан, как и ту грамоту, которую порой нагржадали премиально передовиков производства и по поводу которой в народе говорили, что сея красивенькая бамажка лучше, чем них...я. Да уж лучше бы грошву подкинули семьям бойцов - было бы и конкретнее и благороднее. Иль жаба до сих пор вас давит, панове?
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02.08.2021 21:59 Ответить
Зеленский наградил моделями 19 военнослужащих
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02.08.2021 22:55 Ответить
В СССР в тридцатые годы одним из поощрений было - поблагодарить..." устно, письменно и "похлопать по плечу". А в Украине военным вместо квартир и достойных зарплат медальки дают. Можно и похлопать по плечу.
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02.08.2021 23:17 Ответить
В воскресенье, 1 августа, отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Этот праздник был установлен указом президента Виктора Ющенко №579/2007 от 27 июня 2007 года и с тех пор празднуется каждое первое воскресенье августа. До чого тут ВДВ?
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02.08.2021 22:03 Ответить
На йух Зеленского и его шкодлу. Следующим президентом должен стать Бутусов иначе стране трындец
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02.08.2021 22:04 Ответить
каждму свое место.
Бутусов отличный журналист, а

Державой должен заниматься Гетьман
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02.08.2021 22:09 Ответить
у нас что не Гетьман последние 30 лет, то какая та задница...
Державой должна заниматься ВР, а Гетьманом должен быть начальник генерального штаба во время войны..
- это соответствует менталитету украинцев с давних времен..
- у нас Царей и Гетьманов во время мирного времени никогда не было..
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02.08.2021 22:15 Ответить
я кажется выразился предельно ясно:
не президенты, а Гетьман !
а Гетьман у нас один
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02.08.2021 22:30 Ответить
Гетьмани були завжди. Тому що мирних часів майже не було.
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02.08.2021 22:49 Ответить
це типу до дня вда.. яка умніца бубочка..
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02.08.2021 22:12 Ответить
Ті, що встигли звільнитись, зараз лютою заздрістю завидують нагородженим!!! Ех, трохи не вистачило терпіння...
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02.08.2021 22:33 Ответить
Отримувати нагороду від бігуна від призову западло.
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02.08.2021 22:45 Ответить
Нічого не скажеш, "нагородив" так "нагородив".
"За 2019-2020 роки з Військово-повітряних сил Збройних сил України звільнилося близько 140 льотчиків-випробувачів, а в 2021-му планують звільнитися ще близько 40, повідомляє «Радіо Свобода»"
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02.08.2021 23:32 Ответить
лучше бы керосином наградил что б тренировались чаще
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03.08.2021 03:49 Ответить
Служи дурачок-получишь значок.
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03.08.2021 07:28 Ответить
москальський холуй і дезертир/мародер нагороджує військових((((
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03.08.2021 07:45 Ответить
прочитав як "зєлєнскій нагаділ" ...
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03.08.2021 09:15 Ответить
 
 