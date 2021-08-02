Зеленский наградил медалями 19 военнослужащих Воздушных Сил ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами военнослужащих Воздушных Сил ВСУ.

Соответсующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

За образцовое выполнение воинского долга, высокий профессионализм и по случаю Дня Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины награждены: медалью "За воинскую службу Украине" - 2 военнослужащих, медалью "За безупречную службу" III степени - 2, медалью "Защитнику Отечества" - 15.

С полным списком награженных можно ознакомиться тут.

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