Зеленский наградил медалями 19 военнослужащих Воздушных Сил ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами военнослужащих Воздушных Сил ВСУ.
Соответсующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
За образцовое выполнение воинского долга, высокий профессионализм и по случаю Дня Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины награждены: медалью "За воинскую службу Украине" - 2 военнослужащих, медалью "За безупречную службу" III степени - 2, медалью "Защитнику Отечества" - 15.
С полным списком награженных можно ознакомиться тут.
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+1 Vadym Tsyrkalyuk
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+1 Сергей Гусаченко #482448
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Бутусов отличный журналист, а
Державой должен заниматься Гетьман
Державой должна заниматься ВР, а Гетьманом должен быть начальник генерального штаба во время войны..
- это соответствует менталитету украинцев с давних времен..
- у нас Царей и Гетьманов во время мирного времени никогда не было..
не президенты, а Гетьман !
а Гетьман у нас один
"За 2019-2020 роки з Військово-повітряних сил Збройних сил України звільнилося близько 140 льотчиків-випробувачів, а в 2021-му планують звільнитися ще близько 40, повідомляє «Радіо Свобода»"