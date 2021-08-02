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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський нагородив медалями 19 військовослужбовців Повітряних Сил ЗСУ

Зеленський нагородив медалями 19 військовослужбовців Повітряних Сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців Повітряних Сил ЗСУ.

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

За зразкове виконання військового обов'язку, високий професіоналізм та з нагоди Дня Повітряних Сил Збройних Сил України нагороджені: медаллю "За військову службу Україні" - 2 військовослужбовців, медаллю "За бездоганну службу" III ступеня - 2, медаллю "Захиснику Вітчизни" - 15.

З повним списком нагороджених можна ознайомитися тут.

Читайте також: Зеленський нагородив орденами і медалями 16 військовослужбовців ССО

Автор: 

ВПС (177) Зеленський Володимир (23689) нагорода (1258) оборона (4770) ЗСУ (7499)


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Топ коментарі
+3
Отримувати нагороду від бігуна від призову западло.
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02.08.2021 22:45
+1
казел PRасный
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02.08.2021 21:45
+1
ШАТОВА Олександра Олександровича Поздравляю, заслужил!!! Есть пример, действуй!!!
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02.08.2021 21:50
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казел PRасный
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02.08.2021 21:45 Відповісти
медалька не зарплата - можно и бросить пилотам
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02.08.2021 22:07 Відповісти
ШАТОВА Олександра Олександровича Поздравляю, заслужил!!! Есть пример, действуй!!!
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02.08.2021 21:50 Відповісти
Награда? Перкрасно! Однако её не налить в стакан, как и ту грамоту, которую порой нагржадали премиально передовиков производства и по поводу которой в народе говорили, что сея красивенькая бамажка лучше, чем них...я. Да уж лучше бы грошву подкинули семьям бойцов - было бы и конкретнее и благороднее. Иль жаба до сих пор вас давит, панове?
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02.08.2021 21:59 Відповісти
Зеленский наградил моделями 19 военнослужащих
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02.08.2021 22:55 Відповісти
В СССР в тридцатые годы одним из поощрений было - поблагодарить..." устно, письменно и "похлопать по плечу". А в Украине военным вместо квартир и достойных зарплат медальки дают. Можно и похлопать по плечу.
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02.08.2021 23:17 Відповісти
В воскресенье, 1 августа, отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Этот праздник был установлен указом президента Виктора Ющенко №579/2007 от 27 июня 2007 года и с тех пор празднуется каждое первое воскресенье августа. До чого тут ВДВ?
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02.08.2021 22:03 Відповісти
На йух Зеленского и его шкодлу. Следующим президентом должен стать Бутусов иначе стране трындец
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02.08.2021 22:04 Відповісти
каждму свое место.
Бутусов отличный журналист, а

Державой должен заниматься Гетьман
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02.08.2021 22:09 Відповісти
у нас что не Гетьман последние 30 лет, то какая та задница...
Державой должна заниматься ВР, а Гетьманом должен быть начальник генерального штаба во время войны..
- это соответствует менталитету украинцев с давних времен..
- у нас Царей и Гетьманов во время мирного времени никогда не было..
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02.08.2021 22:15 Відповісти
я кажется выразился предельно ясно:
не президенты, а Гетьман !
а Гетьман у нас один
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02.08.2021 22:30 Відповісти
Гетьмани були завжди. Тому що мирних часів майже не було.
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02.08.2021 22:49 Відповісти
це типу до дня вда.. яка умніца бубочка..
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02.08.2021 22:12 Відповісти
Ті, що встигли звільнитись, зараз лютою заздрістю завидують нагородженим!!! Ех, трохи не вистачило терпіння...
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02.08.2021 22:33 Відповісти
Отримувати нагороду від бігуна від призову западло.
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02.08.2021 22:45 Відповісти
Нічого не скажеш, "нагородив" так "нагородив".
"За 2019-2020 роки з Військово-повітряних сил Збройних сил України звільнилося близько 140 льотчиків-випробувачів, а в 2021-му планують звільнитися ще близько 40, повідомляє «Радіо Свобода»"
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02.08.2021 23:32 Відповісти
лучше бы керосином наградил что б тренировались чаще
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03.08.2021 03:49 Відповісти
Служи дурачок-получишь значок.
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03.08.2021 07:28 Відповісти
москальський холуй і дезертир/мародер нагороджує військових((((
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03.08.2021 07:45 Відповісти
прочитав як "зєлєнскій нагаділ" ...
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03.08.2021 09:15 Відповісти
 
 