Зеленський нагородив медалями 19 військовослужбовців Повітряних Сил ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців Повітряних Сил ЗСУ.
Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
За зразкове виконання військового обов'язку, високий професіоналізм та з нагоди Дня Повітряних Сил Збройних Сил України нагороджені: медаллю "За військову службу Україні" - 2 військовослужбовців, медаллю "За бездоганну службу" III ступеня - 2, медаллю "Захиснику Вітчизни" - 15.
З повним списком нагороджених можна ознайомитися тут.
Топ коментарі
+3 5 копійок
показати весь коментар02.08.2021 22:45
+1 Vadym Tsyrkalyuk
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+1 Сергей Гусаченко #482448
показати весь коментар02.08.2021 21:50
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Бутусов отличный журналист, а
Державой должен заниматься Гетьман
Державой должна заниматься ВР, а Гетьманом должен быть начальник генерального штаба во время войны..
- это соответствует менталитету украинцев с давних времен..
- у нас Царей и Гетьманов во время мирного времени никогда не было..
не президенты, а Гетьман !
а Гетьман у нас один
"За 2019-2020 роки з Військово-повітряних сил Збройних сил України звільнилося близько 140 льотчиків-випробувачів, а в 2021-му планують звільнитися ще близько 40, повідомляє «Радіо Свобода»"