Зеленський нагородив медалями 19 військовослужбовців Повітряних Сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців Повітряних Сил ЗСУ.

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

За зразкове виконання військового обов'язку, високий професіоналізм та з нагоди Дня Повітряних Сил Збройних Сил України нагороджені: медаллю "За військову службу Україні" - 2 військовослужбовців, медаллю "За бездоганну службу" III ступеня - 2, медаллю "Захиснику Вітчизни" - 15.

З повним списком нагороджених можна ознайомитися тут.

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