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В Германии разрешили вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет

В Германии разрешили вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет

В Германии разрешили делать прививки от коронавируса детям с 12 лет вакцинами компаний Moderna и Biontech/Pfizer.

Соответствующее решение 2 августа приняли земельные и федеральный министры здравоохранения на совместном заседании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

До сих пор вакцинацию детей от коронавируса проводили в ФРГ при наличии определенных заболеваний и только по рекомендации врачей. Теперь же ее будут делать в общих центрах вакцинации. 

Вакцины против коронавируса от производителей Biontech/Pfizer и Moderna уже были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам для детей от 12 лет. По данным министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, в данный момент первую прививку против коронавируса получил каждый пятый подросток в Германии в возрасте от 12 до 17 лет - всего около 900 тыс..

Кроме того, министры постановили, что особенно уязвимые группы населения получат третью дозу вакцины против коронавируса. В первую очередь речь идет о пожилых людях, нуждающихся в уходе, и пациентах с иммунодефицитом. Третью дозу следует делать не ранее чем через шесть месяцев после введения предыдущей дозы.

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Автор: 

вакцина (3815) Германия (6929) прививка (191) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Цей вірус - політичний. З медициною дана "боротьба" не має нічого спільного.
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03.08.2021 02:04
+4
В статье забыли(?) добавить, что это не обязаловка, а предложение=>врачи только предлагают прививку и уже родители, несовершеннолетних, решают……..
К тому же многие политики, которые продавливают эти прививки, вообще к медицине не имеют никакого(!!!) отношения не имеют……..
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02.08.2021 22:51
+4
Сейчас тут будет 100500 коментариев возмущённых антипрививочников с утверждениями, что теперь все вакцинированные мальчики в трусиках умрут.
А лайков будет ещё больше. Какая страна - такие и коментарии.
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02.08.2021 22:52
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Всё же лучше, чем у вас на лаптестане - в очереди в крематорий лежать
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02.08.2021 22:33 Ответить
Вы, лапти, доказываете всему миру, что без вакцин вам лучше в очереди в крематорий
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02.08.2021 22:39 Ответить
А над лаптями

В Германии разрешили вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет - Цензор.НЕТ 4078
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02.08.2021 22:41 Ответить
В статье забыли(?) добавить, что это не обязаловка, а предложение=>врачи только предлагают прививку и уже родители, несовершеннолетних, решают……..
К тому же многие политики, которые продавливают эти прививки, вообще к медицине не имеют никакого(!!!) отношения не имеют……..
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02.08.2021 22:51 Ответить
Цей вірус - політичний. З медициною дана "боротьба" не має нічого спільного.
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03.08.2021 02:04 Ответить
Так ото ж……
В Германии есть специальная комиссия из медиков(!!!)/специалистов (StIko), которая непосредственно даёт «зелёный свет»/рекомендации для подобных действий…, но политики в данном случае просто перепрыгнули и продавливают прививки……
Кстати «министр здравоохранения» Шпан - банкир и в «медицинском образовании» ничего не знает…….
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03.08.2021 09:37 Ответить
Забыла дописать, что StIko, на данный момент, против прививок детям от 12 лет на основаниях:
- не достаточно результатов исследования и не известно какие могут быть последствия;
- у детей должен выработан свой(!) иммунитет.
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03.08.2021 10:01 Ответить
Сейчас тут будет 100500 коментариев возмущённых антипрививочников с утверждениями, что теперь все вакцинированные мальчики в трусиках умрут.
А лайков будет ещё больше. Какая страна - такие и коментарии.
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02.08.2021 22:52 Ответить
Уже были
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02.08.2021 22:57 Ответить
Современные политики это лицедеии шарлатаны на содержании ,а не предводители,капитаны, атаманы и прочие Акелы с репутацией. С политики сделали шоу бессмысленой суеты.
а не разбор полетов и подведение итогов, Теперь полит-шаманы решают все сколько масок носить , где можно гулять , кого и сколько колоть без специалистов. Пипил хавает значит можно гнать его дальше. А виноваты во всем этом мы сами.
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03.08.2021 05:55 Ответить
 
 