В Германии разрешили вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет

В Германии разрешили делать прививки от коронавируса детям с 12 лет вакцинами компаний Moderna и Biontech/Pfizer.

Соответствующее решение 2 августа приняли земельные и федеральный министры здравоохранения на совместном заседании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

До сих пор вакцинацию детей от коронавируса проводили в ФРГ при наличии определенных заболеваний и только по рекомендации врачей. Теперь же ее будут делать в общих центрах вакцинации.

Вакцины против коронавируса от производителей Biontech/Pfizer и Moderna уже были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам для детей от 12 лет. По данным министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, в данный момент первую прививку против коронавируса получил каждый пятый подросток в Германии в возрасте от 12 до 17 лет - всего около 900 тыс..

Кроме того, министры постановили, что особенно уязвимые группы населения получат третью дозу вакцины против коронавируса. В первую очередь речь идет о пожилых людях, нуждающихся в уходе, и пациентах с иммунодефицитом. Третью дозу следует делать не ранее чем через шесть месяцев после введения предыдущей дозы.

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