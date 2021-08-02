В Германии разрешили вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет
В Германии разрешили делать прививки от коронавируса детям с 12 лет вакцинами компаний Moderna и Biontech/Pfizer.
Соответствующее решение 2 августа приняли земельные и федеральный министры здравоохранения на совместном заседании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
До сих пор вакцинацию детей от коронавируса проводили в ФРГ при наличии определенных заболеваний и только по рекомендации врачей. Теперь же ее будут делать в общих центрах вакцинации.
Вакцины против коронавируса от производителей Biontech/Pfizer и Moderna уже были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам для детей от 12 лет. По данным министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, в данный момент первую прививку против коронавируса получил каждый пятый подросток в Германии в возрасте от 12 до 17 лет - всего около 900 тыс..
Кроме того, министры постановили, что особенно уязвимые группы населения получат третью дозу вакцины против коронавируса. В первую очередь речь идет о пожилых людях, нуждающихся в уходе, и пациентах с иммунодефицитом. Третью дозу следует делать не ранее чем через шесть месяцев после введения предыдущей дозы.
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К тому же многие политики, которые продавливают эти прививки, вообще к медицине не имеют никакого(!!!) отношения не имеют……..
В Германии есть специальная комиссия из медиков(!!!)/специалистов (StIko), которая непосредственно даёт «зелёный свет»/рекомендации для подобных действий…, но политики в данном случае просто перепрыгнули и продавливают прививки……
Кстати «министр здравоохранения» Шпан - банкир и в «медицинском образовании» ничего не знает…….
- не достаточно результатов исследования и не известно какие могут быть последствия;
- у детей должен выработан свой(!) иммунитет.
А лайков будет ещё больше. Какая страна - такие и коментарии.
а не разбор полетов и подведение итогов, Теперь полит-шаманы решают все сколько масок носить , где можно гулять , кого и сколько колоть без специалистов. Пипил хавает значит можно гнать его дальше. А виноваты во всем этом мы сами.