У Німеччині дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей з 12 років
У Німеччині дозволили робити щеплення від коронавірусу дітям від 12 років вакцинами компаній Moderna та Biontech/Pfizer.
Відповідне рішення у понеділок, 2 серпня, ухвалили земельні та федеральний міністри охорони здоров'я на спільному засіданні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Досі вакцинацію дітей від коронавірусу проводили у ФРН за наявності певних захворювань та лише за рекомендацією лікарів. Тепер же її робитимуть у загальних центрах вакцинації.
Вакцини проти коронавірусу від виробників Biontech/Pfizer та Moderna вже були схвалені Європейським агентством з лікарських засобів для дітей віком від дванадцяти років. За даними міністра охорони здоров'я ФРН Єнса Шпана, наразі щеплення проти коронавірусу отримав кожен п'ятий підліток у Німеччині віком від 12 років - загалом близько 900 тисяч.
Окрім того, міністри ухвалили, що особливо вразливі групи населення отримають третю дозу вакцини проти коронавірусу. Першочергово йдеться про літніх людей, які потребують догляду, та пацієнтів з імунодефіцитом. Третю дозу слід робити не раніше ніж через шість місяців після введення попередньої дози.
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К тому же многие политики, которые продавливают эти прививки, вообще к медицине не имеют никакого(!!!) отношения не имеют……..
В Германии есть специальная комиссия из медиков(!!!)/специалистов (StIko), которая непосредственно даёт «зелёный свет»/рекомендации для подобных действий…, но политики в данном случае просто перепрыгнули и продавливают прививки……
Кстати «министр здравоохранения» Шпан - банкир и в «медицинском образовании» ничего не знает…….
- не достаточно результатов исследования и не известно какие могут быть последствия;
- у детей должен выработан свой(!) иммунитет.
А лайков будет ещё больше. Какая страна - такие и коментарии.
а не разбор полетов и подведение итогов, Теперь полит-шаманы решают все сколько масок носить , где можно гулять , кого и сколько колоть без специалистов. Пипил хавает значит можно гнать его дальше. А виноваты во всем этом мы сами.