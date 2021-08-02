У Німеччині дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей з 12 років

У Німеччині дозволили робити щеплення від коронавірусу дітям від 12 років вакцинами компаній Moderna та Biontech/Pfizer.

Відповідне рішення у понеділок, 2 серпня, ухвалили земельні та федеральний міністри охорони здоров'я на спільному засіданні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Досі вакцинацію дітей від коронавірусу проводили у ФРН за наявності певних захворювань та лише за рекомендацією лікарів. Тепер же її робитимуть у загальних центрах вакцинації.

Вакцини проти коронавірусу від виробників Biontech/Pfizer та Moderna вже були схвалені Європейським агентством з лікарських засобів для дітей віком від дванадцяти років. За даними міністра охорони здоров'я ФРН Єнса Шпана, наразі щеплення проти коронавірусу отримав кожен п'ятий підліток у Німеччині віком від 12 років - загалом близько 900 тисяч.

Окрім того, міністри ухвалили, що особливо вразливі групи населення отримають третю дозу вакцини проти коронавірусу. Першочергово йдеться про літніх людей, які потребують догляду, та пацієнтів з імунодефіцитом. Третю дозу слід робити не раніше ніж через шість місяців після введення попередньої дози.

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