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Новини
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У Німеччині дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей з 12 років

У Німеччині дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей з 12 років

У Німеччині дозволили робити щеплення від коронавірусу дітям від 12 років вакцинами компаній Moderna та Biontech/Pfizer.

Відповідне рішення у понеділок, 2 серпня, ухвалили земельні та федеральний міністри охорони здоров'я на спільному засіданні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Досі вакцинацію дітей від коронавірусу проводили у ФРН за наявності певних захворювань та лише за рекомендацією лікарів. Тепер же її робитимуть у загальних центрах вакцинації.

Вакцини проти коронавірусу від виробників Biontech/Pfizer та Moderna вже були схвалені Європейським агентством з лікарських засобів для дітей віком від дванадцяти років. За даними міністра охорони здоров'я ФРН Єнса Шпана, наразі щеплення проти коронавірусу отримав кожен п'ятий підліток у Німеччині віком від 12 років - загалом близько 900 тисяч.

Окрім того, міністри ухвалили, що особливо вразливі групи населення отримають третю дозу вакцини проти коронавірусу. Першочергово йдеться про літніх людей, які потребують догляду, та пацієнтів з імунодефіцитом. Третю дозу слід робити не раніше ніж через шість місяців після введення попередньої дози.

Читайте також: Меркель заявила про "вибухові" темпи захворюваності на COVID-19 у Німеччині: Вже можна готуватися до додаткових заходів

Автор: 

вакцина (4419) Німеччина (7323) щеплення (174) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Цей вірус - політичний. З медициною дана "боротьба" не має нічого спільного.
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03.08.2021 02:04
+4
В статье забыли(?) добавить, что это не обязаловка, а предложение=>врачи только предлагают прививку и уже родители, несовершеннолетних, решают……..
К тому же многие политики, которые продавливают эти прививки, вообще к медицине не имеют никакого(!!!) отношения не имеют……..
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02.08.2021 22:51
+4
Сейчас тут будет 100500 коментариев возмущённых антипрививочников с утверждениями, что теперь все вакцинированные мальчики в трусиках умрут.
А лайков будет ещё больше. Какая страна - такие и коментарии.
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02.08.2021 22:52
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Всё же лучше, чем у вас на лаптестане - в очереди в крематорий лежать
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02.08.2021 22:33 Відповісти
Вы, лапти, доказываете всему миру, что без вакцин вам лучше в очереди в крематорий
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02.08.2021 22:39 Відповісти
А над лаптями

В Германии разрешили вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет - Цензор.НЕТ 4078
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02.08.2021 22:41 Відповісти
В статье забыли(?) добавить, что это не обязаловка, а предложение=>врачи только предлагают прививку и уже родители, несовершеннолетних, решают……..
К тому же многие политики, которые продавливают эти прививки, вообще к медицине не имеют никакого(!!!) отношения не имеют……..
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02.08.2021 22:51 Відповісти
Цей вірус - політичний. З медициною дана "боротьба" не має нічого спільного.
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03.08.2021 02:04 Відповісти
Так ото ж……
В Германии есть специальная комиссия из медиков(!!!)/специалистов (StIko), которая непосредственно даёт «зелёный свет»/рекомендации для подобных действий…, но политики в данном случае просто перепрыгнули и продавливают прививки……
Кстати «министр здравоохранения» Шпан - банкир и в «медицинском образовании» ничего не знает…….
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03.08.2021 09:37 Відповісти
Забыла дописать, что StIko, на данный момент, против прививок детям от 12 лет на основаниях:
- не достаточно результатов исследования и не известно какие могут быть последствия;
- у детей должен выработан свой(!) иммунитет.
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03.08.2021 10:01 Відповісти
Сейчас тут будет 100500 коментариев возмущённых антипрививочников с утверждениями, что теперь все вакцинированные мальчики в трусиках умрут.
А лайков будет ещё больше. Какая страна - такие и коментарии.
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02.08.2021 22:52 Відповісти
Уже были
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02.08.2021 22:57 Відповісти
Современные политики это лицедеии шарлатаны на содержании ,а не предводители,капитаны, атаманы и прочие Акелы с репутацией. С политики сделали шоу бессмысленой суеты.
а не разбор полетов и подведение итогов, Теперь полит-шаманы решают все сколько масок носить , где можно гулять , кого и сколько колоть без специалистов. Пипил хавает значит можно гнать его дальше. А виноваты во всем этом мы сами.
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03.08.2021 05:55 Відповісти
 
 