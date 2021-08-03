Семь работавших на подпольной сигаретной фабрике граждан Украины задержаны в Польше

В Польше на подпольной сигаретной фабрике задержаны 7 граждан Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

Правоохранительные органы обнаружили на подпольной фабрике два большие производственные цеха с фрезой и складами, разделенные на несколько помещений, заполненных картонными коробками с сигаретами и готовым табаком. В помещениях изъяли полностью оборудованную рабочую производственную линию, профессиональную упаковочную машину, генератор электроэнергии, сигареты, упакованные в картонные коробки с логотипами популярных табачных компаний и много материалов для производства.

Изъято более 1,6 млн штук нелегальных сигарет и более 13 тонн готового табака. Стоимость всего изъятого товара оценили в примерно 8 млн злотых (1,75 млн евро).

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Во время операции задержали 16 мужчин - 7 граждан Украины и 9 граждан Польши. Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе. Мужчин подозревают в незаконном производстве табачных изделий, а также в незаконной продаже товаров, обозначенных поддельным акцизным знаком. По выдвинутым обвинения им грозит до 10 лет лишения свободы.