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Семь работавших на подпольной сигаретной фабрике граждан Украины задержаны в Польше

Семь работавших на подпольной сигаретной фабрике граждан Украины задержаны в Польше

В Польше на подпольной сигаретной фабрике задержаны 7 граждан Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

Правоохранительные органы обнаружили на подпольной фабрике два большие производственные цеха с фрезой и складами, разделенные на несколько помещений, заполненных картонными коробками с сигаретами и готовым табаком. В помещениях изъяли полностью оборудованную рабочую производственную линию, профессиональную упаковочную машину, генератор электроэнергии, сигареты, упакованные в картонные коробки с логотипами популярных табачных компаний и много материалов для производства.

Изъято более 1,6 млн штук нелегальных сигарет и более 13 тонн готового табака. Стоимость всего изъятого товара оценили в примерно 8 млн злотых (1,75 млн евро).

Также смотрите: 12 граждан Украины эксплуатировались на нелегальном производстве сигарет в Испании, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Семь работавших на подпольной сигаретной фабрике граждан Украины задержаны в Польше 01

Во время операции задержали 16 мужчин - 7 граждан Украины и 9 граждан Польши. Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе. Мужчин подозревают в незаконном производстве табачных изделий, а также в незаконной продаже товаров, обозначенных поддельным акцизным знаком. По выдвинутым обвинения им грозит до 10 лет лишения свободы.

Автор: 

Польша (8399) сигареты (867) украинцы (3861)


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Топ комментарии
+2
Они не дети и всё прекрасно понимали на что шли ичем это может закончиться ,не переживайте местный поляк работодятел и его коллеги получат срок как положено по их законам , не забывайте что Польша страна член ЕС и там работают законы совсем не так как в Украине ,что будет с этими 7 не знаю их конечно же жалко, но им и другим будет урок, в любом случае минимум депортируют без права въезда,
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03.08.2021 02:32
+2
Украина времен Индюковича ваще налогов не платила....,а сын Вити, Саша Стоматолог косил подпольно баблосы с каждой области от Львова до ЛОХанска миллиард долларов в месяц в "Общак"...,это по факту он был президентом,а не папа Витя...,попробуй не отдай ярд....Саше...зароют в посадке или закатают в асфальт....,Леонид Данилыч знал что строил 2 свои каденции...но это не ОЛИГАРХАТ... это нечто другое....
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03.08.2021 04:52
+1
то что Польша - страна НАТО ни о чём не говорит ... люди во всех странах берут взятки будь то США или Куалумпур .... тут дело в другом ... я хоть и не курю сигареты и мне фиолетово на них но то что там они дорогие как золото - это факт ... лучше бы вообще запретили .... тогда в чём смысл ? если в той же европе и многих штатах свободно ходит марихуана ? да и кофе с любым алкоголем такой же наркотик .... или пускай разрешают всё вплоть до кактуса Пийота или запрещают ... а на этих "качелях" то дам то не дам то можна то не можна просто кто то хорошо бабки гребёт ....а люди - как конечный потребитель в любой стране - расходный материал.
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03.08.2021 02:47
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А работодателя - скорей всего местного поляка ""не заметили "" печально ...пару семей в Украине останутся без денег теперь.
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03.08.2021 00:52 Ответить
Они не дети и всё прекрасно понимали на что шли ичем это может закончиться ,не переживайте местный поляк работодятел и его коллеги получат срок как положено по их законам , не забывайте что Польша страна член ЕС и там работают законы совсем не так как в Украине ,что будет с этими 7 не знаю их конечно же жалко, но им и другим будет урок, в любом случае минимум депортируют без права въезда,
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03.08.2021 02:32 Ответить
то что Польша - страна НАТО ни о чём не говорит ... люди во всех странах берут взятки будь то США или Куалумпур .... тут дело в другом ... я хоть и не курю сигареты и мне фиолетово на них но то что там они дорогие как золото - это факт ... лучше бы вообще запретили .... тогда в чём смысл ? если в той же европе и многих штатах свободно ходит марихуана ? да и кофе с любым алкоголем такой же наркотик .... или пускай разрешают всё вплоть до кактуса Пийота или запрещают ... а на этих "качелях" то дам то не дам то можна то не можна просто кто то хорошо бабки гребёт ....а люди - как конечный потребитель в любой стране - расходный материал.
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03.08.2021 02:47 Ответить
Так поважно себе називаєте, а не розумієте що простим робітникам не доводять до відома і не показують документи як працює фірма, легально чи нелегально, тебе привозять на об'єкт і ти пашеш як раб на галєрах
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03.08.2021 13:04 Ответить
безвиз ведь туристическим был, чего это они поработать решили ?
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03.08.2021 03:21 Ответить
Идиот, по биометрическому паспорту (в туристических целях) к ляхам запрещен вьезд уже 1.5 года. У наших были какие-то документы на работу/проживание. По-другому ихьбытне пустили к ляхам
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03.08.2021 07:21 Ответить
Не зрозумів , якщо украінець захоче поіхати на пару днів , подивитись наприклад Гданськ ,подихати морським повітрям то його не пустять на кордоні?
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03.08.2021 08:44 Ответить
Брат, в липні, поїхав по біометричному на 90 днів. І зараз в Польщі, все нормально...
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03.08.2021 08:53 Ответить
Ну то я теж так думаю , для Украіни ж не робочий безвіз , а в першу чергу турстичний
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03.08.2021 09:05 Ответить
та й в останню теж
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03.08.2021 09:05 Ответить
Не неси херню про брата. польша для украинского туриста закрыта уже 1.5 года!
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03.08.2021 09:20 Ответить
Ахахаха, злізь з дивана, поїдь - сам взнаєш, тільки привику потрібно, яку підтримує ЄС.
А з братом спілкуюся по ватсапі (менше Мбайти жре) і показував як магазини так і вулиці Польщі
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03.08.2021 10:23 Ответить
Сейчас польша закрыта для нас. Из германии или словакии можно вьехать, но через границу польша-Украина вьехать нельзя!
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03.08.2021 09:21 Ответить
украинцев отпустят...
- они не знали на кого работают...
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03.08.2021 03:26 Ответить
Украина времен Индюковича ваще налогов не платила....,а сын Вити, Саша Стоматолог косил подпольно баблосы с каждой области от Львова до ЛОХанска миллиард долларов в месяц в "Общак"...,это по факту он был президентом,а не папа Витя...,попробуй не отдай ярд....Саше...зароют в посадке или закатают в асфальт....,Леонид Данилыч знал что строил 2 свои каденции...но это не ОЛИГАРХАТ... это нечто другое....
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03.08.2021 04:52 Ответить
...подпольщикам, к сведению: "вихри враждебные" нужно подпевать шопотом, а не полной грудью, вот и спалились фараонам
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03.08.2021 05:40 Ответить
То, напевно, філія тютюнової фабрики з м. Винники(Львів). Поляки ніколи не вміли робити добрих сигарет.
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03.08.2021 07:42 Ответить
 
 