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Новости Пьяные за рулем
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Пьяный водитель маршрутки перевозил пассажиров в Киеве, - патрульная полиция

В Деснянском районе Киева правоохранители задержали нетрезвого водителя маршрутки, перевозившего пассажиров.

Об этом инфомирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Пьяный водитель маршрутки перевозил пассажиров в Киеве, - патрульная полиция 01

На улице Милославской патрульная полиция остановила водителя автобуса Ataman, с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина, со своей стороны, отказался от алкотеста, объясняя это тем, что "не хочет тратиь время".

Также выяснилось, что мужчина не имел права садиться за руль, поскольку в 2020 году его ограничили в праве управлять транспортными средствами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульные полицейские поймали в Киеве двух водителей маршруток: один - с признаками алкогольного, другой - наркотического опьянения. ФОТО

Правоохранители отстранили водителя от управления маршруткой и составили на него протоколы в соответствии с ч. 1 ст. 130 УК Украины (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 3 в. 126 УК Украины (Управление транспортным средством лицом, временно ограниченном в праве управления).

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Киев (25475) маршрутки (546) пьянство (867) патрульная полиция (1810)


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Топ комментарии
+4
Гашиш не нюхають, а курять, або їдять! Зразу видно "молодого-зеленого недоумка, який навіть "класики" не читав ("Графа Монте-Крісто" наприклад) а, навчившись "кльоцать" по клавіатурі комп"ютера, чомусь вважає себе "інтелектуалом"! (розділові знаки теж ставить не знаєш як і куди!
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03.08.2021 06:34
+3
Я не "******" від того що він не знає як вживається гашиш! Я переживаю за інше - саме подібні "інтелектуали" і голосують "па приколу"!!! ТОму що в голові - "апилки", як у Вінні-Пуха, а не мізки
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03.08.2021 06:44
+1
Яр Холодный, не психуй. Не страшно, что Алекс не знает, как употребляются наркотики, главное, что он знает о пагубных привычках Первых лиц. Надеюсь, что на выборах он об этом не забудет..
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03.08.2021 06:41
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Дурак теперь без прав и работы останется, миллионер по ходу
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03.08.2021 02:00 Ответить
Цікаво - як його брали на роботу? Там треба "за зябра" брать роботодавця в першу чергу і штрафувать, а то і позбавлять ліцензії Біда в тому що у нас подібних випадків повно! Сам знаю подібний - водій-маршрутчик вийшов у рейс "з перепою"; на маршруті , під час руху, його "переклинило" - втратив свідомість і врізався в "Мазду" За пошкодження автомобіля , лікування водія і пасажира, та за моральну шкоду заплатила фірма-перевізник А через півроку те ж створіння, по п"янці, управляючи вже вантажним автомобілем, розніс легковий автомобіль на стоянці у дворі
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03.08.2021 06:42 Ответить
не тем работал ...
- дворником с метлой надо было
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03.08.2021 03:21 Ответить
Похоже на то, что зеркало заднего вида он крепил в состоянии глубочайшего запоя. Хоть бы покрасил эту ржавую железяку.
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03.08.2021 05:38 Ответить
... да, вы шо? Поговаривают, что за семью морями некоторые Первые лица, тайно нюхают гашиш... о майн гатт
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03.08.2021 05:48 Ответить
Гашиш не нюхають, а курять, або їдять! Зразу видно "молодого-зеленого недоумка, який навіть "класики" не читав ("Графа Монте-Крісто" наприклад) а, навчившись "кльоцать" по клавіатурі комп"ютера, чомусь вважає себе "інтелектуалом"! (розділові знаки теж ставить не знаєш як і куди!
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03.08.2021 06:34 Ответить
Яр Холодный, не психуй. Не страшно, что Алекс не знает, как употребляются наркотики, главное, что он знает о пагубных привычках Первых лиц. Надеюсь, что на выборах он об этом не забудет..
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03.08.2021 06:41 Ответить
Я не "******" від того що він не знає як вживається гашиш! Я переживаю за інше - саме подібні "інтелектуали" і голосують "па приколу"!!! ТОму що в голові - "апилки", як у Вінні-Пуха, а не мізки
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03.08.2021 06:44 Ответить
хм... а кого он должен был перевозить? дрова?
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03.08.2021 08:24 Ответить
Мужчина, со своей стороны, отказался от алкотеста, объясняя это тем, что "не хочет тратиь время".

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03.08.2021 08:43 Ответить
А не включал бы на всю громкость шансон в автобусе, то может и не спалился бы
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03.08.2021 08:52 Ответить
Погодите, а что, только одного его поймали, да?))
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03.08.2021 09:49 Ответить
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ????!!!!
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03.08.2021 10:09 Ответить
До тех пор, пока не ввидут криминальную отвественность, а проще говоря реальные сроки за управление под наркотой и бухлом. Первый раз - штраф, второй лишение и штраф, третий - жрать баланду. Говорю как бывший полицейский.
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03.08.2021 15:20 Ответить
Ніколи такого не було і ось знову!!!😮
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03.08.2021 11:11 Ответить
 
 