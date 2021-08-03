Пьяный водитель маршрутки перевозил пассажиров в Киеве, - патрульная полиция

В Деснянском районе Киева правоохранители задержали нетрезвого водителя маршрутки, перевозившего пассажиров.

Об этом инфомирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

На улице Милославской патрульная полиция остановила водителя автобуса Ataman, с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина, со своей стороны, отказался от алкотеста, объясняя это тем, что "не хочет тратиь время".

Также выяснилось, что мужчина не имел права садиться за руль, поскольку в 2020 году его ограничили в праве управлять транспортными средствами.

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Правоохранители отстранили водителя от управления маршруткой и составили на него протоколы в соответствии с ч. 1 ст. 130 УК Украины (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 3 в. 126 УК Украины (Управление транспортным средством лицом, временно ограниченном в праве управления).