Пьяный водитель маршрутки перевозил пассажиров в Киеве, - патрульная полиция
В Деснянском районе Киева правоохранители задержали нетрезвого водителя маршрутки, перевозившего пассажиров.
Об этом инфомирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.
На улице Милославской патрульная полиция остановила водителя автобуса Ataman, с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина, со своей стороны, отказался от алкотеста, объясняя это тем, что "не хочет тратиь время".
Также выяснилось, что мужчина не имел права садиться за руль, поскольку в 2020 году его ограничили в праве управлять транспортными средствами.
Правоохранители отстранили водителя от управления маршруткой и составили на него протоколы в соответствии с ч. 1 ст. 130 УК Украины (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 3 в. 126 УК Украины (Управление транспортным средством лицом, временно ограниченном в праве управления).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- дворником с метлой надо было