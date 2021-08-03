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Новини П'яні за кермом
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П'яний водій маршрутки перевозив пасажирів у Києві, - патрульна поліція

У Деснянському районі Києва правоохоронці затримали нетверезого водія маршрутки, який перевозив пасажирів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

Пяний водій маршрутки перевозив пасажирів у Києві, - патрульна поліція 01

На вулиці Милославській патрульна поліція зупинила водія автобуса Ataman з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Чоловік своєю чергою відмовився від алкотесту, пояснюючи це тим, що "не хоче витрачати час".

Також з'ясувалося, що чоловік не мав права сідати за кермо, оскільки в 2020 році його обмежили в праві керувати транспортними засобами.

Дивіться також: Патрульні поліцейські впіймали в Києві двох водіїв маршруток: один - з ознаками алкогольного, інший - наркотичного сп'яніння. ФОТО

Правоохоронці відсторонили водія від керування маршруткою і склали на нього протоколи відповідно до ч. 1 ст. 130 КК України (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ч. 3 ст. 126 КК України (Керування транспортним засобом особою, тимчасово обмеженому в праві управління).

Автор: 

Київ (19415) маршрутки (346) пияцтво (580) патрульна поліція (1438)


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Топ коментарі
+4
Гашиш не нюхають, а курять, або їдять! Зразу видно "молодого-зеленого недоумка, який навіть "класики" не читав ("Графа Монте-Крісто" наприклад) а, навчившись "кльоцать" по клавіатурі комп"ютера, чомусь вважає себе "інтелектуалом"! (розділові знаки теж ставить не знаєш як і куди!
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03.08.2021 06:34
+3
Я не "******" від того що він не знає як вживається гашиш! Я переживаю за інше - саме подібні "інтелектуали" і голосують "па приколу"!!! ТОму що в голові - "апилки", як у Вінні-Пуха, а не мізки
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03.08.2021 06:44
+1
Яр Холодный, не психуй. Не страшно, что Алекс не знает, как употребляются наркотики, главное, что он знает о пагубных привычках Первых лиц. Надеюсь, что на выборах он об этом не забудет..
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03.08.2021 06:41
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Дурак теперь без прав и работы останется, миллионер по ходу
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03.08.2021 02:00 Відповісти
Цікаво - як його брали на роботу? Там треба "за зябра" брать роботодавця в першу чергу і штрафувать, а то і позбавлять ліцензії Біда в тому що у нас подібних випадків повно! Сам знаю подібний - водій-маршрутчик вийшов у рейс "з перепою"; на маршруті , під час руху, його "переклинило" - втратив свідомість і врізався в "Мазду" За пошкодження автомобіля , лікування водія і пасажира, та за моральну шкоду заплатила фірма-перевізник А через півроку те ж створіння, по п"янці, управляючи вже вантажним автомобілем, розніс легковий автомобіль на стоянці у дворі
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03.08.2021 06:42 Відповісти
не тем работал ...
- дворником с метлой надо было
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03.08.2021 03:21 Відповісти
Похоже на то, что зеркало заднего вида он крепил в состоянии глубочайшего запоя. Хоть бы покрасил эту ржавую железяку.
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03.08.2021 05:38 Відповісти
... да, вы шо? Поговаривают, что за семью морями некоторые Первые лица, тайно нюхают гашиш... о майн гатт
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03.08.2021 05:48 Відповісти
Гашиш не нюхають, а курять, або їдять! Зразу видно "молодого-зеленого недоумка, який навіть "класики" не читав ("Графа Монте-Крісто" наприклад) а, навчившись "кльоцать" по клавіатурі комп"ютера, чомусь вважає себе "інтелектуалом"! (розділові знаки теж ставить не знаєш як і куди!
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03.08.2021 06:34 Відповісти
Яр Холодный, не психуй. Не страшно, что Алекс не знает, как употребляются наркотики, главное, что он знает о пагубных привычках Первых лиц. Надеюсь, что на выборах он об этом не забудет..
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03.08.2021 06:41 Відповісти
Я не "******" від того що він не знає як вживається гашиш! Я переживаю за інше - саме подібні "інтелектуали" і голосують "па приколу"!!! ТОму що в голові - "апилки", як у Вінні-Пуха, а не мізки
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03.08.2021 06:44 Відповісти
хм... а кого он должен был перевозить? дрова?
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03.08.2021 08:24 Відповісти
Мужчина, со своей стороны, отказался от алкотеста, объясняя это тем, что "не хочет тратиь время".

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03.08.2021 08:43 Відповісти
А не включал бы на всю громкость шансон в автобусе, то может и не спалился бы
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03.08.2021 08:52 Відповісти
Погодите, а что, только одного его поймали, да?))
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03.08.2021 09:49 Відповісти
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ????!!!!
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03.08.2021 10:09 Відповісти
До тех пор, пока не ввидут криминальную отвественность, а проще говоря реальные сроки за управление под наркотой и бухлом. Первый раз - штраф, второй лишение и штраф, третий - жрать баланду. Говорю как бывший полицейский.
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03.08.2021 15:20 Відповісти
Ніколи такого не було і ось знову!!!😮
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03.08.2021 11:11 Відповісти
 
 