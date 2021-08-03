П'яний водій маршрутки перевозив пасажирів у Києві, - патрульна поліція

У Деснянському районі Києва правоохоронці затримали нетверезого водія маршрутки, який перевозив пасажирів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

На вулиці Милославській патрульна поліція зупинила водія автобуса Ataman з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Чоловік своєю чергою відмовився від алкотесту, пояснюючи це тим, що "не хоче витрачати час".

Також з'ясувалося, що чоловік не мав права сідати за кермо, оскільки в 2020 році його обмежили в праві керувати транспортними засобами.

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Правоохоронці відсторонили водія від керування маршруткою і склали на нього протоколи відповідно до ч. 1 ст. 130 КК України (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ч. 3 ст. 126 КК України (Керування транспортним засобом особою, тимчасово обмеженому в праві управління).