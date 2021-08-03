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129 населенных пунктов в шести областях обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

129 населенных пунктов в шести областях обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий в Украине обесточены 129 населенных пунктов в шести областях.

Об этом говорится в сводке ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7 ч. 3 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 129 населенных пунктов в 6 областях (Сумская - 60, Черкасская - 25, Одесская - 18, Черниговская - 14, Днепропетровская - 6 и Киевская - 6). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

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непогода (816) стихия (822) ГСЧС (4949) электроэнергия (772)


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03.08.2021 08:03 Ответить
 
 