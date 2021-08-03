129 населених пунктів у шести областях знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 129 населених пунктів у шести областях.

Про це йдеться у зведенні ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7 год. 3 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 129 населених пунктів у 6 областях (Сумська – 60, Черкаська – 25, Одеська – 18, Чернігівська – 14, Дніпропетровська – 6 та Київська – 6). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться в повідомленні.

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