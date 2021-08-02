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Низка поїздів затримується через негоду на Заході України, - "Укрзалізниця"

Низка поїздів затримується через негоду на Заході України, -

Через погодні умови (обрив контактної мережі) в Західній Україні низка поїздів "Укрзалізниці" рухається із запізненням.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Так, станом на 9:00 затримуються таки поїзди:

◾№44 Івано-Франківськ — Чернігів (затримка склала 2 години 20 хвилин);
◾№11 Львів — Одеса (затримка склала 2 години 10 хвилин);
◾№8 Чернівці — Київ (затримка склала 2 години);
◾№244 Рахів — Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);
◾№14 Солотвино — Київ (затримка склала 1 годину 40 хвилин);
◾№7 Київ — Чернівці (затримка склала 1 годину 20 хвилин);
◾№50 Трускавець — Київ (затримка склала 1 годину);
◾№110 Львів — Херсон (затримка склала 45 хвилин);
◾№149 Полтава — Ворохта (затримка склала 40 хвилин);
◾№9 Київ — Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин через через поломку локомотива вантажному поїзді на ділянці Вільнянськ-Славгород).

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Орієнтовний час запізнення безпересадкового вагону Відень - Київ до кінцевої станції становить 8 годин через затримку в Угорщині.

Як повідомлялося, внаслідок негоди без електроенергії залишилися 529 населених пунктів у 7 областях України.

Автор: 

залізниця (1500) негода (755) запізнення (8) потяг (1965) Укрзалізниця (6821) Закарпатська область (2044)


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Журналюги, а где такая страна как "ЗАПАДНАЯ Украина"? На кого работаете?
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02.08.2021 10:56 Відповісти
Саме з великої літери, чмошники(((
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02.08.2021 11:20 Відповісти
исправили, а почему запад - с большой...
остальные стороны страны чем завинили, что их пишут с маленькой?
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02.08.2021 15:41 Відповісти
 
 