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529 населених пунктів у семи областях знеструмлено через негоду, - ДСНС

529 населених пунктів у семи областях знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через негоду без електроенергії залишилися 529 населених пунктів у 7 областях України

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 2 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 529 населених пунктів у 7 областях", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, без електропостачання залишилися Львівська - 298, Закарпатська - 90, Івано-Франківська - 57, Тернопільська - 44, Чернівецька - 16, Чернігівська - 14 та Житомирська області - 10.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також зазначається, що на території окремих областей внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) загинули 2 людини, частково пошкоджено покрівлі 2 житлових будинків, повалено 42 дерева. Повалені дерева розрізано і прибрано.

Автор: 

негода (755) стихія (100) ДСНС (5083) Електрика (2042)


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