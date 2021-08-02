529 населенных пунктов в семи областях обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 529 населенных пунктов в 7 областях Украины

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 2 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 529 населенных пунктов в 7 областях", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мужчина погиб вследствие обвала грунта в Киеве, - ГСЧС. ФОТО

В частности, без электроснабжения остались Львовская - 298, Закарпатская - 90, Ивано-Франковская - 57, Тернопольская - 44, Черновицкая - 16, Черниговская - 14 и Житомирская - 10.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также отмечается, что на территории отдельных областей в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) погибли 2 человека, частично повреждены кровли 2 жилых домов, повалены 42 дерева. Поваленные деревья разрезано и убрано.