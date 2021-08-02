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Ряд поездов задерживается из-за непогоды на Западе Украины, - "Укрзализныця"

Ряд поездов задерживается из-за непогоды на Западе Украины, -

Из-за погодных условий (обрыв контактной сети) в Западной Украине ряд поездов "Укрзализныци" следует с опозданием.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на 9:00 задерживаются следующие поезда:

◾№44 Ивано-Франковск - Чернигов (задержка составила 2:00 20 минут);
◾№11 Львов - Одесса (задержка составила 2:00 10 минут);
◾№8 Черновцы - Киев (задержка составила 2:00)
◾№244 Рахов - Киев (задержка составила 2:00 50 минут);
◾№14 Солотвино - Киев (задержка составила 1:00 40 минут);
◾№7 Киев - Черновцы (задержка составила 1:00 20 минут);
◾№50 Трускавец - Киев (задержка составила 1:00)
◾№110 Львов - Херсон (задержка составила 45 минут);
◾№149 Полтава - Ворохта (задержка составила 40 минут);
◾№9 Киев - Мариуполь (задержка составила 1:00 20 минут из за поломки локомотива в грузовом поезде на участке Вольнянск-Славгород).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мининфраструктуры инициировало повышение тарифов на железнодорожные перевозки

Ориентировочное время опоздания беспересадочного вагона Вена - Киев до конечной станции составляет 8 часов из-за задержки в Венгрии.

Как сообщалось, вследствие непогоды без электроэнергии остались 529 населенных пунктов в 7 областях Украины.

железная дорога (1411) непогода (816) опоздание (15) поезд (1024) Укрзализныця (2743) Закарпатская область (2581)


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Журналюги, а где такая страна как "ЗАПАДНАЯ Украина"? На кого работаете?
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02.08.2021 10:56 Ответить
Саме з великої літери, чмошники(((
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02.08.2021 11:20 Ответить
исправили, а почему запад - с большой...
остальные стороны страны чем завинили, что их пишут с маленькой?
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02.08.2021 15:41 Ответить
 
 