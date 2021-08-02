Ряд поездов задерживается из-за непогоды на Западе Украины, - "Укрзализныця"

Из-за погодных условий (обрыв контактной сети) в Западной Украине ряд поездов "Укрзализныци" следует с опозданием.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на 9:00 задерживаются следующие поезда:

◾№44 Ивано-Франковск - Чернигов (задержка составила 2:00 20 минут);

◾№11 Львов - Одесса (задержка составила 2:00 10 минут);

◾№8 Черновцы - Киев (задержка составила 2:00)

◾№244 Рахов - Киев (задержка составила 2:00 50 минут);

◾№14 Солотвино - Киев (задержка составила 1:00 40 минут);

◾№7 Киев - Черновцы (задержка составила 1:00 20 минут);

◾№50 Трускавец - Киев (задержка составила 1:00)

◾№110 Львов - Херсон (задержка составила 45 минут);

◾№149 Полтава - Ворохта (задержка составила 40 минут);

◾№9 Киев - Мариуполь (задержка составила 1:00 20 минут из за поломки локомотива в грузовом поезде на участке Вольнянск-Славгород).

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Ориентировочное время опоздания беспересадочного вагона Вена - Киев до конечной станции составляет 8 часов из-за задержки в Венгрии.

Как сообщалось, вследствие непогоды без электроэнергии остались 529 населенных пунктов в 7 областях Украины.