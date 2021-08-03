Театры в России проверят на лояльность взглядам Путина

Общественный совет при Министерстве культуры проверит репертуар российских театров на предмет его соответствия "стратегии национальной безопасности", утвержденной Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам председателя совета Михаила Лермонтова, речь в первую очередь идет о духовно-нравственных и патриотических ценностях. Он не уточнил, куда будут направлены результаты проверки, а также какие у нее могут быть последствия, добавив лишь, что совет при Минкульте должен взять на себя роль "общественного контролера".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Одесский театр готовит спектакль об оккупации Крыма для европейского зрителя. ВИДЕО

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить постановку московского театра "Современнник" "Первый хлеб" на предмет оскорбления ветеранов. Как сказано в официальном заявлении СК, поводом для проверки стали "обращениями представителей общественности и публикации в СМИ", а "негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны".

До этого общественная организация "Офицеры России" обращалась с требованием проверить спектакль в Генпрокуратуру, а прокремлевское движение SERB пыталось сорвать показ "Первого хлеба".

Также смотрите: Протест работников театров в Харькове: "Где мои 16 тыщ?". ВИДЕО+ФОТОрепортаж