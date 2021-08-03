Театры в России проверят на лояльность взглядам Путина
Общественный совет при Министерстве культуры проверит репертуар российских театров на предмет его соответствия "стратегии национальной безопасности", утвержденной Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По словам председателя совета Михаила Лермонтова, речь в первую очередь идет о духовно-нравственных и патриотических ценностях. Он не уточнил, куда будут направлены результаты проверки, а также какие у нее могут быть последствия, добавив лишь, что совет при Минкульте должен взять на себя роль "общественного контролера".
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить постановку московского театра "Современнник" "Первый хлеб" на предмет оскорбления ветеранов. Как сказано в официальном заявлении СК, поводом для проверки стали "обращениями представителей общественности и публикации в СМИ", а "негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны".
До этого общественная организация "Офицеры России" обращалась с требованием проверить спектакль в Генпрокуратуру, а прокремлевское движение SERB пыталось сорвать показ "Первого хлеба".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Іще один символ смердючого, гнилогарячкового, патологічного існування держави-трупу. Вертухай із їхньої ********* носить ім'я Михайла Лермонтова - волелюбного байронічного бунтаря, який віддав перевагу небезпекам Кавказу, тільки б подалі від рабського і господського кацапського бидла. Фініш, мля.
У нас все театры влачат нищенское существование и поэтому о "патриотическом воспитании" речь не идет.
Что они там "транслируют" лично мне фиолетово. Россияне 20 лет живут под колпаком зомби-пропаганды. Такое даже здоровая психика не выдержит. Это надо просто понимать. Именно поэтому доказывать им что-то бесполезно от слова "совсем".
Как учит нас Голливуд: зомби останавливает только выстрел в голову.
ты идиЁт? чего они там могут заказывать и указывать?
ботоксное пуйло, Сцарёк-узурпатор и международный преступник, со своей бандой Озеро из своих, заработанных, платят, что ли?
это бюджетные деньги, а на цензуру даже на паРаше, вообще-то, существует конституционный запрет. Впрочем, Конституция расски ********** давно изнасилована и ею кремлядь давно уже вытерла свои жопы...
та невже? ) якщо дiйсно так, то що тодi робиш тут ти?
"Степь необъятную удобрим"... 💩💩💩💩💩💩💩💩💩
Ну... Епічні саги Никифора починались словами "Служил Данила...". А далі - залежно від сюжету . Стьоб Маяковського був своєрідним. І для нього закінчилося все дуже сумно - як видно, хтось дуже на те образився.