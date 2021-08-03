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Театры в России проверят на лояльность взглядам Путина

Театры в России проверят на лояльность взглядам Путина

Общественный совет при Министерстве культуры проверит репертуар российских театров на предмет его соответствия "стратегии национальной безопасности", утвержденной Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам председателя совета Михаила Лермонтова, речь в первую очередь идет о духовно-нравственных и патриотических ценностях. Он не уточнил, куда будут направлены результаты проверки, а также какие у нее могут быть последствия, добавив лишь, что совет при Минкульте должен взять на себя роль "общественного контролера".

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Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить постановку московского театра "Современнник" "Первый хлеб" на предмет оскорбления ветеранов. Как сказано в официальном заявлении СК, поводом для проверки стали "обращениями представителей общественности и публикации в СМИ", а "негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны".

До этого общественная организация "Офицеры России" обращалась с требованием проверить спектакль в Генпрокуратуру, а прокремлевское движение SERB пыталось сорвать показ "Первого хлеба".

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проверка (819) путин владимир (31214) россия (95372) театр (229)


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Топ комментарии
+23
Главное кукольные театры проверьте! Там иногда показывают гномов!
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03.08.2021 12:46
+22
Театры в России проверят на лояльность взглядам Путина - Цензор.НЕТ 2251
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03.08.2021 12:45
+18
Театры в России проверят на лояльность взглядам Путина - Цензор.НЕТ 7344
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03.08.2021 12:47
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На Росії повна деградація!
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03.08.2021 14:46 Ответить
По словам председателя совета Михаила Лермонтова, речь в первую очередь идет о духовно-нравственных и патриотических ценностях. Он не уточнил, куда будут направлены результаты проверки, а также какие у нее могут быть последствия, добавив лишь, что совет при Минкульте должен взять на себя роль "общественного контролера".

Іще один символ смердючого, гнилогарячкового, патологічного існування держави-трупу. Вертухай із їхньої ********* носить ім'я Михайла Лермонтова - волелюбного байронічного бунтаря, який віддав перевагу небезпекам Кавказу, тільки б подалі від рабського і господського кацапського бидла. Фініш, мля.
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03.08.2021 15:09 Ответить
Все театры росии получают очень не слабые госдотации. Все справедливо: Кто платит - тот и музыку заказывает.

У нас все театры влачат нищенское существование и поэтому о "патриотическом воспитании" речь не идет.
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03.08.2021 15:09 Ответить
Патріотичне виховання і перетворення на рабів-ретрансляторів особисто президента - це різні речі.
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03.08.2021 15:19 Ответить
Еще раз: Кто платит - тот и музыку заказывает.
Что они там "транслируют" лично мне фиолетово. Россияне 20 лет живут под колпаком зомби-пропаганды. Такое даже здоровая психика не выдержит. Это надо просто понимать. Именно поэтому доказывать им что-то бесполезно от слова "совсем".

Как учит нас Голливуд: зомби останавливает только выстрел в голову.
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03.08.2021 15:30 Ответить
Це точно. Оно вище одні хрестики лишилися, гейби тоті гробки на ґрейв'ярді, від еталонного кацаписька, який "с придыханием" (він так і написав!) сприймає виключно таку культуру-шмультуру, яка "одобрена цензурой и высочайшими инстанциями". А всіх інших, у кого там "неположенные свои мнения" - К НОГТЮ КАК **********!
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03.08.2021 17:41 Ответить
Кто платит - тот и музыку заказывает.



ты идиЁт? чего они там могут заказывать и указывать?
ботоксное пуйло, Сцарёк-узурпатор и международный преступник, со своей бандой Озеро из своих, заработанных, платят, что ли?
это бюджетные деньги, а на цензуру даже на паРаше, вообще-то, существует конституционный запрет. Впрочем, Конституция расски ********** давно изнасилована и ею кремлядь давно уже вытерла свои жопы...
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03.08.2021 23:06 Ответить
Ты что-то попутал. Конкурс урапатриотов "Кто активнее обосрет путина" в другом месте. А тут умные люди общаются.
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04.08.2021 09:42 Ответить
А тут умные люди общаются.



та невже? ) якщо дiйсно так, то що тодi робиш тут ти?
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04.08.2021 15:22 Ответить
У меня секретная миссия: Выявлять дебилов, которые под урапатриотическими лозунгами пытаются скрыть вакуум в головном мозге.
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04.08.2021 15:35 Ответить
головне в розслiдуваннi не вийти на самого себе )) шануйся.
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04.08.2021 16:06 Ответить
Должны будут спеть хором "Боже, Царя храни". Кто плохо споет, уволят.
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03.08.2021 15:48 Ответить
І прочитати патріотичний вірш воїстину народної молодої поетеси Кутузової-Желтової:

Театри в Росії перевірять на лояльність до поглядів Путіна - Цензор.НЕТ 5617
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03.08.2021 17:53 Ответить
Вспоминается кино-шедевр про гусар. Дорогие… плебеи и фавны! Фурии также… и остальные… гетеры. Если собрата свово вы предать не хотите, то помогите ему пробежать через сцену!
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03.08.2021 18:14 Ответить
І ось таке "патриотическое исхуйство" від https://stihi.ru/avtor/edlipnik поета-ахвіцера (обережно, архизкріпно!)
"Степь необъятную удобрим"... 💩💩💩💩💩💩💩💩💩
Театри в Росії перевірять на лояльність до поглядів Путіна - Цензор.НЕТ 9835
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03.08.2021 18:35 Ответить
Може, я і помиляюсь, але мені видається, що це грубий стьоб з товстим тролінгом у виконанні колективу талановитих авторів.
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03.08.2021 19:37 Ответить
Это уже похоже на творчество незабвенного Ляписа-Трубецкого. Который Никифор. С его стремительным домкратом. В подобном стиле стеба с малограмотных пописывал и Маяковский
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03.08.2021 20:18 Ответить


Ну... Епічні саги Никифора починались словами "Служил Данила...". А далі - залежно від сюжету . Стьоб Маяковського був своєрідним. І для нього закінчилося все дуже сумно - як видно, хтось дуже на те образився.
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03.08.2021 20:24 Ответить
Сцаря...на расске ******** токмо Сцарёк имеется...

Театри в Росії перевірять на лояльність до поглядів Путіна - Цензор.НЕТ 4625
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03.08.2021 23:08 Ответить
Москорєп живе своїм зкріпним ґабсурдним життям. Що тут нового?
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03.08.2021 18:56 Ответить
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