УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12528 відвідувачів онлайн
Новини
6 111 121

Театри в Росії перевірять на лояльність до поглядів Путіна

Театри в Росії перевірять на лояльність до поглядів Путіна

Громадська рада при Міністерстві культури перевірить репертуар російських театрів на предмет його відповідності "стратегії національної безпеки", затвердженої Володимиром Путіним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами голови ради Михайла Лермонтова, ідеться насамперед про духовно-моральні та патріотичні цінності. Він не уточнив, куди будуть спрямовані результати перевірки, а також які в неї можуть бути наслідки, додавши лише, що рада при Мінкульті повинна взяти на себе роль "громадського контролера".

Раніше глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив перевірити постановку московського театру "Современннік" "Перший хліб" на предмет образи ветеранів. Як сказано в офіційній заяві СК, приводом для перевірки стали "звернення представників громадськості та публікації в ЗМІ", а "негативна реакція громадськості спричинена тим, що в ході однієї з вистав актори використовують не тільки ненормативну лексику, а й, на думку багатьох осіб, ображають ветеранів Великої Вітчизняної війни".

До цього громадська організація "Офіцери Росії" зверталася з вимогою перевірити спектакль до Генпрокуратури, а прокремлівський рух SERB намагався зірвати показ "Першого хліба".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протест працівників театрів у Харкові: "Де мої 16 тищ?". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

перевірка (1229) путін володимир (23761) росія (64935) театр (158)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
Главное кукольные театры проверьте! Там иногда показывают гномов!
показати весь коментар
03.08.2021 12:46
+22
Театры в России проверят на лояльность взглядам Путина - Цензор.НЕТ 2251
показати весь коментар
03.08.2021 12:45
+18
Театры в России проверят на лояльность взглядам Путина - Цензор.НЕТ 7344
показати весь коментар
03.08.2021 12:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
На Росії повна деградація!
показати весь коментар
03.08.2021 14:46 Відповісти
По словам председателя совета Михаила Лермонтова, речь в первую очередь идет о духовно-нравственных и патриотических ценностях. Он не уточнил, куда будут направлены результаты проверки, а также какие у нее могут быть последствия, добавив лишь, что совет при Минкульте должен взять на себя роль "общественного контролера".

Іще один символ смердючого, гнилогарячкового, патологічного існування держави-трупу. Вертухай із їхньої ********* носить ім'я Михайла Лермонтова - волелюбного байронічного бунтаря, який віддав перевагу небезпекам Кавказу, тільки б подалі від рабського і господського кацапського бидла. Фініш, мля.
показати весь коментар
03.08.2021 15:09 Відповісти
Все театры росии получают очень не слабые госдотации. Все справедливо: Кто платит - тот и музыку заказывает.

У нас все театры влачат нищенское существование и поэтому о "патриотическом воспитании" речь не идет.
показати весь коментар
03.08.2021 15:09 Відповісти
Патріотичне виховання і перетворення на рабів-ретрансляторів особисто президента - це різні речі.
показати весь коментар
03.08.2021 15:19 Відповісти
Еще раз: Кто платит - тот и музыку заказывает.
Что они там "транслируют" лично мне фиолетово. Россияне 20 лет живут под колпаком зомби-пропаганды. Такое даже здоровая психика не выдержит. Это надо просто понимать. Именно поэтому доказывать им что-то бесполезно от слова "совсем".

Как учит нас Голливуд: зомби останавливает только выстрел в голову.
показати весь коментар
03.08.2021 15:30 Відповісти
Це точно. Оно вище одні хрестики лишилися, гейби тоті гробки на ґрейв'ярді, від еталонного кацаписька, який "с придыханием" (він так і написав!) сприймає виключно таку культуру-шмультуру, яка "одобрена цензурой и высочайшими инстанциями". А всіх інших, у кого там "неположенные свои мнения" - К НОГТЮ КАК **********!
показати весь коментар
03.08.2021 17:41 Відповісти
Кто платит - тот и музыку заказывает.



ты идиЁт? чего они там могут заказывать и указывать?
ботоксное пуйло, Сцарёк-узурпатор и международный преступник, со своей бандой Озеро из своих, заработанных, платят, что ли?
это бюджетные деньги, а на цензуру даже на паРаше, вообще-то, существует конституционный запрет. Впрочем, Конституция расски ********** давно изнасилована и ею кремлядь давно уже вытерла свои жопы...
показати весь коментар
03.08.2021 23:06 Відповісти
Ты что-то попутал. Конкурс урапатриотов "Кто активнее обосрет путина" в другом месте. А тут умные люди общаются.
показати весь коментар
04.08.2021 09:42 Відповісти
А тут умные люди общаются.



та невже? ) якщо дiйсно так, то що тодi робиш тут ти?
показати весь коментар
04.08.2021 15:22 Відповісти
У меня секретная миссия: Выявлять дебилов, которые под урапатриотическими лозунгами пытаются скрыть вакуум в головном мозге.
показати весь коментар
04.08.2021 15:35 Відповісти
головне в розслiдуваннi не вийти на самого себе )) шануйся.
показати весь коментар
04.08.2021 16:06 Відповісти
Должны будут спеть хором "Боже, Царя храни". Кто плохо споет, уволят.
показати весь коментар
03.08.2021 15:48 Відповісти
І прочитати патріотичний вірш воїстину народної молодої поетеси Кутузової-Желтової:

Театри в Росії перевірять на лояльність до поглядів Путіна - Цензор.НЕТ 5617
показати весь коментар
03.08.2021 17:53 Відповісти
Вспоминается кино-шедевр про гусар. Дорогие… плебеи и фавны! Фурии также… и остальные… гетеры. Если собрата свово вы предать не хотите, то помогите ему пробежать через сцену!
показати весь коментар
03.08.2021 18:14 Відповісти
І ось таке "патриотическое исхуйство" від https://stihi.ru/avtor/edlipnik поета-ахвіцера (обережно, архизкріпно!)
"Степь необъятную удобрим"... 💩💩💩💩💩💩💩💩💩
Театри в Росії перевірять на лояльність до поглядів Путіна - Цензор.НЕТ 9835
показати весь коментар
03.08.2021 18:35 Відповісти
Може, я і помиляюсь, але мені видається, що це грубий стьоб з товстим тролінгом у виконанні колективу талановитих авторів.
показати весь коментар
03.08.2021 19:37 Відповісти
Это уже похоже на творчество незабвенного Ляписа-Трубецкого. Который Никифор. С его стремительным домкратом. В подобном стиле стеба с малограмотных пописывал и Маяковский
показати весь коментар
03.08.2021 20:18 Відповісти


Ну... Епічні саги Никифора починались словами "Служил Данила...". А далі - залежно від сюжету . Стьоб Маяковського був своєрідним. І для нього закінчилося все дуже сумно - як видно, хтось дуже на те образився.
показати весь коментар
03.08.2021 20:24 Відповісти
Сцаря...на расске ******** токмо Сцарёк имеется...

Театри в Росії перевірять на лояльність до поглядів Путіна - Цензор.НЕТ 4625
показати весь коментар
03.08.2021 23:08 Відповісти
Москорєп живе своїм зкріпним ґабсурдним життям. Що тут нового?
показати весь коментар
03.08.2021 18:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 