Театри в Росії перевірять на лояльність до поглядів Путіна
Громадська рада при Міністерстві культури перевірить репертуар російських театрів на предмет його відповідності "стратегії національної безпеки", затвердженої Володимиром Путіним.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За словами голови ради Михайла Лермонтова, ідеться насамперед про духовно-моральні та патріотичні цінності. Він не уточнив, куди будуть спрямовані результати перевірки, а також які в неї можуть бути наслідки, додавши лише, що рада при Мінкульті повинна взяти на себе роль "громадського контролера".
Раніше глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив перевірити постановку московського театру "Современннік" "Перший хліб" на предмет образи ветеранів. Як сказано в офіційній заяві СК, приводом для перевірки стали "звернення представників громадськості та публікації в ЗМІ", а "негативна реакція громадськості спричинена тим, що в ході однієї з вистав актори використовують не тільки ненормативну лексику, а й, на думку багатьох осіб, ображають ветеранів Великої Вітчизняної війни".
До цього громадська організація "Офіцери Росії" зверталася з вимогою перевірити спектакль до Генпрокуратури, а прокремлівський рух SERB намагався зірвати показ "Першого хліба".
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Іще один символ смердючого, гнилогарячкового, патологічного існування держави-трупу. Вертухай із їхньої ********* носить ім'я Михайла Лермонтова - волелюбного байронічного бунтаря, який віддав перевагу небезпекам Кавказу, тільки б подалі від рабського і господського кацапського бидла. Фініш, мля.
У нас все театры влачат нищенское существование и поэтому о "патриотическом воспитании" речь не идет.
Что они там "транслируют" лично мне фиолетово. Россияне 20 лет живут под колпаком зомби-пропаганды. Такое даже здоровая психика не выдержит. Это надо просто понимать. Именно поэтому доказывать им что-то бесполезно от слова "совсем".
Как учит нас Голливуд: зомби останавливает только выстрел в голову.
ты идиЁт? чего они там могут заказывать и указывать?
ботоксное пуйло, Сцарёк-узурпатор и международный преступник, со своей бандой Озеро из своих, заработанных, платят, что ли?
это бюджетные деньги, а на цензуру даже на паРаше, вообще-то, существует конституционный запрет. Впрочем, Конституция расски ********** давно изнасилована и ею кремлядь давно уже вытерла свои жопы...
та невже? ) якщо дiйсно так, то що тодi робиш тут ти?
"Степь необъятную удобрим"... 💩💩💩💩💩💩💩💩💩
Ну... Епічні саги Никифора починались словами "Служил Данила...". А далі - залежно від сюжету . Стьоб Маяковського був своєрідним. І для нього закінчилося все дуже сумно - як видно, хтось дуже на те образився.