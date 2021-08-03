Театри в Росії перевірять на лояльність до поглядів Путіна

Громадська рада при Міністерстві культури перевірить репертуар російських театрів на предмет його відповідності "стратегії національної безпеки", затвердженої Володимиром Путіним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами голови ради Михайла Лермонтова, ідеться насамперед про духовно-моральні та патріотичні цінності. Він не уточнив, куди будуть спрямовані результати перевірки, а також які в неї можуть бути наслідки, додавши лише, що рада при Мінкульті повинна взяти на себе роль "громадського контролера".

Раніше глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив перевірити постановку московського театру "Современннік" "Перший хліб" на предмет образи ветеранів. Як сказано в офіційній заяві СК, приводом для перевірки стали "звернення представників громадськості та публікації в ЗМІ", а "негативна реакція громадськості спричинена тим, що в ході однієї з вистав актори використовують не тільки ненормативну лексику, а й, на думку багатьох осіб, ображають ветеранів Великої Вітчизняної війни".

До цього громадська організація "Офіцери Росії" зверталася з вимогою перевірити спектакль до Генпрокуратури, а прокремлівський рух SERB намагався зірвати показ "Першого хліба".

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